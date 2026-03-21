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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Монтевидео Сити Торке - Сентраль Эспаньол
Монтевидео Сити Торке - Сентраль Эспаньол: обзор матча 21 марта 2026
Монтевидео Сити Торке
21.03.2026, суббота, 19:00
Уругвай. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Сентраль Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Монтевидео Сити Торке - Сентраль Эспаньол
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сентенарио
Посещаемость:
300
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2025.12.22 10:11
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27.05.2026
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1 : 2
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17.05.2026
Дефенсор Спортинг
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2 : 0
10.05.2026
Расинг М
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