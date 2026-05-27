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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Гремио - Монтевидео Сити Торке
Гремио - Монтевидео Сити Торке: обзор матча 27 мая 2026
Гремио
27.05.2026, среда, 01:00
Копа Судамерикана, группа F, 6 тур
2 : 2
Завершен
Монтевидео Сити Торке
47'
G. Mec
89'
К. Винисиус (П)
37'
S. Rodríguez
84'
F. Pizzichillo
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Монтевидео Сити Торке
Завершен
Красная карточка
Карлос Винисиус
90'
+7
90'
+7
Замена
Sebastián Cáceres
️️️️➡️️
Franco Pizzichillo
90'
+5
Замена
E. Busquets
️️️️➡️️
Esteban Obregón
90'
+2
Желтая карточка
Eduardo Agüero
90'
+7'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Карлос Винисиус
89'
85'
Замена
Jose Taran Baz
️️️️➡️️
Bautista Kociubinski
84'
ГОЛ! 1:2!
Franco Pizzichillo
Замена
José Enamorado
️️️️➡️️
Тете
68'
Желтая карточка
Gabriel Mec
50'
Желтая карточка
Вагнер Леонардо
48'
ГОЛ! 1:1!
Gabriel Mec
Пас отдал
Артур
47'
Замена
Gabriel Mec
️️️️➡️️
Франсис Амузу
46'
Замена
Артур
️️️️➡️️
Tiaguinho
46'
45'
+5'
37'
ГОЛ! 0:1!
Salomón Rodríguez
Пас отдал
F. Silvera
Замена
Маркос Роша
️️️️➡️️
Кристиан Павон
26'
Замена
Вагнер Леонардо
️️️️➡️️
Luis Guedes
25'
Травма
Кристиан Павон
25'
Травма
Luis Guedes
24'
20'
Желтая карточка
G. Montes
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Вевертон
(К)
ВР
43
Luis Guedes
ЦЗ
44
Виери Сантос
ЦЗ
54
Pedro Gabriel
ЦЗ
33
Leonel Pérez
ЦЗ
39
Tiaguinho
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
21
Тете
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Монтевидео Сити Торке
1
Franco Torgnascioli
ВР
3
Kevin Silva
ЦЗ
2
Franco Romero
ЦЗ
24
Gary Kagelmacher
(К)
ЦЗ
17
Eduardo Agüero
ЦЗ
26
F. Silvera
ЦП
5
Franco Pizzichillo
ЦП
14
Bautista Kociubinski
ЦП
20
G. Montes
ЦП
10
Esteban Obregón
ЦП
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Гремио
24
Thiago Beltrame
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
19
Эрик Норьега
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
17
Доди
ОП
37
Gabriel Mec
ЦП
8
Артур
ЦП
99
José Enamorado
ЦП
10
Виллиан
ЛВ
77
Андре
ЦФ
Монтевидео Сити Торке
13
Gastón Rodríguez
ВР
12
Mathías Aguiar
ВР
27
Jose Taran Baz
ЦЗ
21
Nicolas Perez
ЦП
23
Lucas Duré
ЦП
32
Sebastián Cáceres
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
31
Andrés Muñoz
ЦФ
18
Ramiro Lecchini
ЦФ
7
Luka Andrade
ЦФ
15
E. Busquets
ЦФ
4-2-1-3
1
Вевертон
43
54
33
44
Сантос
39
9
Амузу
21
Тете
95
Винисиус
22
Брейтуэйт
7
Павон
4-5-1
1
2
24
17
3
26
14
20
10
5
9
43
3
Леонардо
3
Леонардо
43
7
Павон
14
Роша
14
Роша
7
Павон
9
Амузу
37
37
9
Амузу
39
8
Артур
8
Артур
39
21
Тете
99
99
21
Тете
14
27
27
14
5
32
32
5
10
15
15
10
Остались в запасе
Гремио
Монтевидео Сити Торке
24
Thiago Beltrame
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
19
Эрик Норьега
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
17
Доди
ОП
10
Виллиан
ЛВ
77
Андре
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
13
Gastón Rodríguez
ВР
12
Mathías Aguiar
ВР
21
Nicolas Perez
ЦП
23
Lucas Duré
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
31
Andrés Muñoz
ЦФ
18
Ramiro Lecchini
ЦФ
7
Luka Andrade
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
24
Thiago Beltrame
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
19
Эрик Норьега
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
17
Доди
ОП
10
Виллиан
ЛВ
77
Андре
ЦФ
Остались в запасе
13
Gastón Rodríguez
ВР
12
Mathías Aguiar
ВР
21
Nicolas Perez
ЦП
23
Lucas Duré
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
31
Andrés Muñoz
ЦФ
18
Ramiro Lecchini
ЦФ
7
Luka Andrade
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Гремио - Монтевидео Сити Торке
2
1
2
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
12
16
Офсайды
1
1
Количество передач
532
239
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.88
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
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