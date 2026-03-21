Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Дефенсор Спортинг - Насьональ
Дефенсор Спортинг - Насьональ: обзор матча 21 марта 2026
Дефенсор Спортинг
21.03.2026, суббота, 03:30
Уругвай. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Насьональ
44'
A. Machado
76'
B. Montenegro
9'
L. Boggio
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенсор Спортинг - Насьональ
Завершен
90'
+7'
89'
Желтая карточка
Baltasar Barcia
Замена
Erico Cuello Gutiérrez
️️️️➡️️
Juan Manuel Jorge
87'
Замена
Mateo Caballero
️️️️➡️️
Гильермо де лос Сантос
87'
86'
Замена
Pável Núñez
️️️️➡️️
Luciano Boggio
86'
Замена
L. Rodriguez
️️️️➡️️
Mauricio Vera
ГОЛ! 2:1!
Brian Montenegro
76'
Замена
Facundo Castro
️️️️➡️️
Alan Torterolo
73'
Замена
Santino Bruschi
️️️️➡️️
Nicolás Wunsch
73'
72'
Желтая карточка
Emiliano Ancheta
71'
Замена
Baltasar Barcia
️️️️➡️️
Николас Лодейро
71'
Замена
R. Martinez
️️️️➡️️
T. Veron
Желтая карточка
Juan Manuel Jorge
68'
Замена
Brian Lozano
️️️️➡️️
A. Machado
59'
46'
Замена
Juan Cruz De los Santos
️️️️➡️️
Николас Лопес
45'
+2
Желтая карточка
Камило Кандидо
45'
+2'
ГОЛ! 1:1!
A. Machado
44'
9'
ГОЛ! 0:1!
Luciano Boggio
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
15
Axel Frugone
ЦЗ
24
Lucas Paul De los Santos
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
6
Mauricio Amaro
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
11
Lucas Agazzi
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
9
A. Machado
ЦФ
22
Alan Torterolo
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Насьональ
1
Luis Mejía
ВР
21
Камило Кандидо
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
32
T. Viera
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
27
T. Veron
ЦФ
7
Николас Лопес
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Дефенсор Спортинг
1
Lucas Machado
ВР
20
Mateo Caballero
ЦЗ
14
Francisco Sorondo
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
7
Brian Lozano
ЦП
33
Santino Bruschi
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
77
Facundo Castro
ЦФ
28
Lautaro Navarro
ЦФ
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
29
Federico Pedrouzo
ЦЗ
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
10
Alexander dos Santos
ЦП
34
Federico Bais
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
18
Pável Núñez
ЦФ
31
R. Martinez
ЦФ
2-4-4
12
Доусон
3
де лос Сантос
15
24
6
8
27
11
22
9
26
3-2-2-3
1
32
8
13
2
Рохель
21
Кандидо
6
14
Лодейро
20
7
Лопес
27
3
де лос Сантос
20
20
3
де лос Сантос
9
7
7
9
8
33
33
8
27
30
30
27
22
77
77
22
8
23
23
8
14
Лодейро
30
30
14
Лодейро
7
Лопес
19
19
7
Лопес
6
18
18
6
27
31
31
27
Остались в запасе
Дефенсор Спортинг
Насьональ
1
Lucas Machado
ВР
14
Francisco Sorondo
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
28
Lautaro Navarro
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
25
Ignacio Suárez
ВР
29
Federico Pedrouzo
ЦЗ
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
10
Alexander dos Santos
ЦП
34
Federico Bais
ЦП
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
1
Lucas Machado
ВР
14
Francisco Sorondo
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
28
Lautaro Navarro
ЦФ
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
29
Federico Pedrouzo
ЦЗ
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
10
Alexander dos Santos
ЦП
34
Federico Bais
ЦП
Главный тренер
Мартин Варини
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Дефенсор Спортинг - Насьональ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Эстадио Луис Францини
Посещаемость:
3800
Новости команд
Все
Дефенсор Спортинг
Насьональ
ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов
5 февраля
4
«Акрон» может совершить свой рекордный трансфер
1 февраля
Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
2024.08.28 10:49
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
2024.04.21 11:45
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
2024.03.01 16:32
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов
5 февраля
4
«Акрон» может совершить свой рекордный трансфер
1 февраля
Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
2024.08.28 10:49
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
2024.04.21 11:45
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
2024.03.01 16:32
Больше новостей
Последние матчи
Все
Дефенсор Спортинг
Насьональ
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Насьональ
2 : 1
07.06.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 3 тур
Депортиво Мальдонадо
3 : 0
01.06.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
0 : 0
30.05.2026
Дефенсор Спортинг
Кубок Либертадорес, 6 тур
Насьональ
1 : 0
27.05.2026
Кокимбо Унидо
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
0 : 0
30.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 2
25.05.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 1 тур
Сентраль Эспаньол
2 : 1
17.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 2
10.05.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 4 тур
Насьональ
2 : 1
07.06.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 3 тур
Депортиво Мальдонадо
3 : 0
01.06.2026
Насьональ
Кубок Либертадорес, 6 тур
Насьональ
1 : 0
27.05.2026
Кокимбо Унидо
Уругвай. Примера, 2 тур
Насьональ
1 : 0
24.05.2026
Альбион
Кубок Либертадорес, 5 тур
Насьональ
0 : 0
21.05.2026
Университарио
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: