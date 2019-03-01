На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло

В ответном матче 3-го отборочного раунда между «Атлетико Минейро» и «Дефенсор Спортингом» случился конфуз.

Во время игры южноамериканских команд арбитры не запаслись электронным табло. Оно оказалось запертым в одном из офисов стадиона «Индепенденсия».

В результате четвертый судья взял листы бумаги и показывал количество добавленных минут и номера заменяемых игроков на картоне.

Матч завершился вничью – 0:0, но за счет победы со счетом 2:0 на выезде «Атлетико Минейро» вышел в групповой этап турнира.

Напомним, в 2014 году Бразилия принимала чемпионат мира по футболу.