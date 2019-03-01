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    На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло

    В ответном матче 3-го отборочного раунда между «Атлетико Минейро» и «Дефенсор Спортингом» случился конфуз.

    Во время игры южноамериканских команд арбитры не запаслись электронным табло. Оно оказалось запертым в одном из офисов стадиона «Индепенденсия».

    В результате четвертый судья взял листы бумаги и показывал количество добавленных минут и номера заменяемых игроков на картоне.

    • Матч завершился вничью – 0:0, но за счет победы со счетом 2:0 на выезде «Атлетико Минейро» вышел в групповой этап турнира.
    • Напомним, в 2014 году Бразилия принимала чемпионат мира по футболу.

    Источник: MailOnline Sport

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    01.03.2019 19:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 1 марта 2019, 20:20

      Эм ,картон?на фото бумага)редакторы ,как обычно мудачье необразованное!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 1 марта 2019, 20:18

      Почему бы и нет. Зато бюджетно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 1 марта 2019, 19:52

      Нищеброды

      -1
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