Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Насьональ - Монтевидео Уондерерс
Насьональ - Монтевидео Уондерерс: обзор матча 14 марта 2026
Насьональ
14.03.2026, суббота, 02:00
Уругвай. Примера, 6 тур
2 : 0
Завершен
Монтевидео Уондерерс
45+3'
M. Silvera
70'
T. Veron
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ - Монтевидео Уондерерс
Завершен
90'
+4'
Замена
Gonzalo Carneiro
️️️️➡️️
Maximiliano Silvera
83'
81'
Желтая карточка
Jonás Luna
77'
Замена
Alan Garcia
️️️️➡️️
Lisandro Bajú
77'
Замена
Leandro Zazpe
️️️️➡️️
Joaquín Zeballos
Замена
️️️️➡️️
Luciano Boggio
77'
74'
Красная карточка
Fabricio Formiliano
ГОЛ! 2:0!
T. Veron
70'
Замена
Juan Cruz De los Santos
️️️️➡️️
Николас Лодейро
65'
Замена
T. Veron
️️️️➡️️
Николас Лопес
65'
61'
Замена
️️️️➡️️
Nicolás Queiroz
61'
Замена
Esteban Crucci
️️️️➡️️
R. Rivero
Замена
L. Rodriguez
️️️️➡️️
Mauricio Vera
46'
46'
Замена
Lisandro Bajú
️️️️➡️️
D. J. Mencia Hernandez
ГОЛ! 1:0!
Maximiliano Silvera
45'
+3
45'
+5'
Красная карточка
Максимилиано Гомес
42'
34'
Красная карточка
Gonzalo Freitas
30'
Желтая карточка
Joaquín Zeballos
26'
Желтая карточка
D. J. Mencia Hernandez
Желтая карточка
Агустин Рохель
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Luis Mejía
ВР
21
Камило Кандидо
ЛЗ
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
32
T. Viera
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
7
Николас Лопес
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Монтевидео Уондерерс
33
Agustín Buffa
ВР
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
13
Fabricio Formiliano
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
15
D. J. Mencia Hernandez
ЦЗ
25
Gonzalo Freitas
ЦП
11
Jonás Luna
ЦП
16
José Alberti
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
7
R. Rivero
ЦП
19
Joaquín Zeballos
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
15
Paolo Calione
ЦЗ
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
30
Baltasar Barcia
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
10
Alexander dos Santos
ЦП
34
Federico Bais
ЦП
27
T. Veron
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Монтевидео Уондерерс
12
José Rio
ВР
18
Lisandro Bajú
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
14
Mateo Acosta
ЦЗ
21
Santiago Benitez
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
30
Facundo Labandeira
ЦП
70
Mateo Levato
ЦФ
29
Esteban Crucci
ЦФ
3-2-2-3
1
2
Рохель
32
8
21
Кандидо
13
6
14
Лодейро
11
7
Лопес
9
Гомес
4-5-1
33
13
23
15
31
25
16
5
7
11
19
8
23
23
8
14
Лодейро
19
19
14
Лодейро
7
Лопес
27
27
7
Лопес
11
20
20
11
15
18
18
15
19
6
6
19
17
17
7
29
29
7
Остались в запасе
Насьональ
Монтевидео Уондерерс
25
Ignacio Suárez
ВР
15
Paolo Calione
ЦЗ
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
30
Baltasar Barcia
ЦП
10
Alexander dos Santos
ЦП
34
Federico Bais
ЦП
Главный тренер
Альваро Рекоба
12
José Rio
ВР
14
Mateo Acosta
ЦЗ
21
Santiago Benitez
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
30
Facundo Labandeira
ЦП
70
Mateo Levato
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
15
Paolo Calione
ЦЗ
77
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
30
Baltasar Barcia
ЦП
10
Alexander dos Santos
ЦП
34
Federico Bais
ЦП
Остались в запасе
12
José Rio
ВР
14
Mateo Acosta
ЦЗ
21
Santiago Benitez
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
30
Facundo Labandeira
ЦП
70
Mateo Levato
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Статистика матча Насьональ - Монтевидео Уондерерс
1
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Lasso,
Стадион:
Gran Parque Central, Montevideo
Посещаемость:
20000
Новости команд
Все
Насьональ
Монтевидео Уондерерс
ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов
5 февраля, 20:32
4
«Акрон» может совершить свой рекордный трансфер
1 февраля, 22:45
Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
28 августа 2024, 10:49
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
21 апреля 2024, 11:45
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
25 марта 2024, 18:18
1
ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов
5 февраля, 20:32
4
«Акрон» может совершить свой рекордный трансфер
1 февраля, 22:45
Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
28 августа 2024, 10:49
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
21 апреля 2024, 11:45
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
1 марта 2024, 16:32
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
25 марта 2024, 18:18
1
Больше новостей
Уругвай. Примера
Все
Текущие
Будущие
Уругвай. Примера, 4 тур
Прогресо
- : -
07.06.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
- : -
07.06.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
- : -
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
- : -
09.06.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 4 тур
Прогресо
- : -
07.06.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
- : -
07.06.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
- : -
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
- : -
09.06.2026
Серро Ларго
Последние матчи
Все
Насьональ
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 4 тур
Насьональ
2 : 1
07.06.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Депортиво Мальдонадо
3 : 0
01.06.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 5
31.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Кубок Либертадорес, 6 тур
Насьональ
1 : 0
27.05.2026
Кокимбо Унидо
Уругвай. Примера, 4 тур
Насьональ
2 : 1
07.06.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 3 тур
Депортиво Мальдонадо
3 : 0
01.06.2026
Насьональ
Кубок Либертадорес, 6 тур
Насьональ
1 : 0
27.05.2026
Кокимбо Унидо
Уругвай. Примера, 2 тур
Насьональ
1 : 0
24.05.2026
Альбион
Кубок Либертадорес, 5 тур
Насьональ
0 : 0
21.05.2026
Университарио
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 5
31.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
24.05.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 1 тур
Альбион
0 : 0
18.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 0
09.05.2026
Ливерпуль
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: