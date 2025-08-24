Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Прогресо - Данубио
Прогресо - Данубио: онлайн-трансляция 24 августа 2025
Прогресо
24.08.2025, воскресенье, 16:30
Уругвай. Примера, 4 тур
- : -
Не начался
Данубио
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Прогресо - Данубио
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Прогресо
Данубио
Больше новостей
Уругвай. Примера
Все
Текущие
Будущие
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 1
16.08.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
- : -
16.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 3 тур
Ливерпуль
- : -
16.08.2025
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 3 тур
Насьональ
- : -
17.08.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 3 тур
Ривер Плейт
- : -
17.08.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 1
16.08.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
- : -
16.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 3 тур
Ливерпуль
- : -
16.08.2025
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 3 тур
Насьональ
- : -
17.08.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 3 тур
Ривер Плейт
- : -
17.08.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
- : -
17.08.2025
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 3 тур
Пласа Колония
- : -
17.08.2025
Серро
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
- : -
19.08.2025
Данубио
Последние матчи
Все
Прогресо
Данубио
Уругвай. Примера, 2 тур
Данубио
2 : 1
10.08.2025
Хувентуд
Уругвай. Примера, 2 тур
Прогресо
1 : 2
09.08.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 1 тур
Ливерпуль
0 : 0
03.08.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 1 тур
Пеньяроль
2 : 1
02.08.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 7 тур
Насьональ
3 : 2
30.06.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 2 тур
Прогресо
1 : 2
09.08.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 1 тур
Пеньяроль
2 : 1
02.08.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 7 тур
Хувентуд
2 : 0
29.06.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 6 тур
Расинг М
3 : 0
22.06.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 5 тур
Прогресо
2 : 0
19.06.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 2 тур
Данубио
2 : 1
10.08.2025
Хувентуд
Уругвай. Примера, 1 тур
Ливерпуль
0 : 0
03.08.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 7 тур
Насьональ
3 : 2
30.06.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 6 тур
Хувентуд
3 : 1
21.06.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
1 : 2
18.06.2025
Расинг М
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: