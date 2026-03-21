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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Расинг М - Ливерпуль
Расинг М - Ливерпуль: обзор матча 21 марта 2026
Расинг М
21.03.2026, суббота, 16:00
Уругвай. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
89'
F. Álvarez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Ливерпуль
Завершен
90'
+1
Замена
Felipe Barrenechea Acuña
️️️️➡️️
Santiago Strasorier
90'
+5'
ГОЛ! 1:0!
Felipe Álvarez
89'
Замена
Diego Cheuquepal
️️️️➡️️
Yuri Oyarzo
87'
Замена
N. Sosa Sanchez
️️️️➡️️
Tomas Habib
76'
Замена
Erik De Los Santos
️️️️➡️️
Agustín Álvarez
76'
75'
Замена
Lucas Acosta
️️️️➡️️
Gonzalo de Mello
75'
Замена
Facundo Perdomo
️️️️➡️️
Кевин Амаро
Замена
Мохаммед Абдул Кайум
️️️️➡️️
Esteban Da Silva
69'
65'
Замена
F. Barcelo
️️️️➡️️
R. Machado
65'
Замена
Federico Martinez
️️️️➡️️
Diego Zabala
Замена
Facundo González
️️️️➡️️
Bautista Tomatis
46'
45'
+1'
Желтая карточка
Esteban Da Silva
38'
Желтая карточка
M. Ferreira
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
12
Federico Varese
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
13
Felipe Álvarez
ЦЗ
37
Yuri Oyarzo
ЦЗ
77
Bautista Tomatis
ЦП
3
Ramiro Brazionis
ЦП
21
Agustín Álvarez
ЦП
8
F. Cairus
ЦП
39
A. Vazquez
ЦП
18
Tomas Habib
ЦФ
33
Esteban Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Ливерпуль
25
Мартин Кампанья
ВР
23
Enzo Castillo
ЦЗ
3
Santiago Strasorier
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
24
Кевин Амаро
ПЗ
17
Gonzalo de Mello
ЦП
20
Martín Rabuñal
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Расинг М
1
Facundo Machado
ВР
29
Facundo González
ЦЗ
15
Diego Cheuquepal
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
81
Мохаммед Абдул Кайум
ЦП
14
Erik De Los Santos
ЦП
23
N. Sosa Sanchez
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Ливерпуль
1
Mathias Bernatene
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
34
Kevin Lewis
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
7
Federico Martinez
ЦП
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
31
F. Barcelo
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
32
Felipe Barrenechea Acuña
ЦФ
3-5-2
12
4
13
37
3
21
8
39
77
33
18
3-2-3-2
25
Кампанья
3
15
27
24
Амаро
23
17
20
22
9
19
77
29
29
77
37
15
15
37
33
81
Абдул Кайум
81
Абдул Кайум
33
21
14
14
21
18
23
23
18
24
Амаро
4
4
24
Амаро
22
7
7
22
9
31
31
9
17
16
16
17
3
32
32
3
Остались в запасе
Расинг М
Ливерпуль
1
Facundo Machado
ВР
17
M. Ferreira
ЦЗ
40
Axel Atum
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
1
Mathias Bernatene
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
34
Kevin Lewis
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
1
Facundo Machado
ВР
17
M. Ferreira
ЦЗ
40
Axel Atum
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Остались в запасе
1
Mathias Bernatene
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
34
Kevin Lewis
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Расинг М - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Бургос
Стадион:
Освальдо Роберто
Новости команд
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2024.02.28 10:45
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«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
2022.10.31 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
2022.07.13 01:09
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