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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пеньяроль - Ливерпуль
Пеньяроль - Ливерпуль: обзор матча 14 апреля 2026
Пеньяроль
14.04.2026, вторник, 02:00
Уругвай. Примера, 11 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
5'
R. Bentancourt
41'
M. Rabuñal
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Ливерпуль
Завершен
90'
+8'
79'
Замена
Matías Mir
️️️️➡️️
Facundo Perdomo
78'
Замена
Gonzalo de Mello
️️️️➡️️
Кевин Амаро
Желтая карточка
Luis Miguel Angulo
67'
67'
Замена
Lucas Acosta
️️️️➡️️
Nicolás Garayalde
Желтая карточка
Jesús Trindade
60'
60'
Замена
Diego Romero
️️️️➡️️
Ezequiel Olivera
60'
Замена
R. Machado
️️️️➡️️
Rubén Bentancourt
Замена
Luis Miguel Angulo
️️️️➡️️
Маурисио Лемос
58'
54'
Желтая карточка
Santiago Laquidaín
Желтая карточка
Leandro Umpiérrez
52'
Желтая карточка
Маурисио Лемос
46'
Замена
Франко Эскобар
️️️️➡️️
A. Madruga
46'
Замена
Эрик Ремеди
️️️️➡️️
Eduardo Darías
46'
Замена
Nicolás Fernández
️️️️➡️️
Диего Лаксальт
46'
Замена
Abel Hernández
️️️️➡️️
Facundo Batista
46'
45'
+4'
41'
ГОЛ! 0:2!
Martín Rabuñal
37'
Желтая карточка
Rubén Bentancourt
35'
Желтая карточка
Facundo Perdomo
33'
Вторая желтая
Federico Martinez
16'
Желтая карточка
Federico Martinez
5'
ГОЛ! 0:1!
Rubén Bentancourt
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Kevin Rodríguez
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
26
A. Madruga
ЦЗ
21
Jesús Trindade
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
32
Leandro Umpiérrez
ЦП
19
Матиас Аресо
ЦФ
23
Gastón Togni
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Ливерпуль
25
Мартин Кампанья
ВР
3
Santiago Strasorier
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
24
Кевин Амаро
ПЗ
7
Federico Martinez
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
20
Martín Rabuñal
ЦП
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Пеньяроль
1
Sebastián Britos
ВР
22
Facundo Álvez
ЦЗ
25
M. Gonzalez
ЦЗ
2
Франко Эскобар
ПЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
8
Nicolás Fernández
ЦП
80
Franco González
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
Ливерпуль
1
Mathias Bernatene
ВР
27
Diego Romero
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
34
Kevin Lewis
ЦЗ
8
Matías Mir
ЦП
17
Gonzalo de Mello
ЦП
31
F. Barcelo
ЦФ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
4-3-3
29
93
Лаксальт
3
Лемос
26
14
21
13
32
9
23
19
Аресо
3-2-3-1
25
Кампанья
23
4
29
24
Амаро
15
7
5
20
19
26
2
Эскобар
2
Эскобар
26
13
5
Ремеди
5
Ремеди
13
93
Лаксальт
8
8
93
Лаксальт
9
99
99
9
3
Лемос
77
77
3
Лемос
29
27
27
29
4
8
8
4
24
Амаро
17
17
24
Амаро
5
16
16
5
19
9
9
19
Остались в запасе
Пеньяроль
Ливерпуль
1
Sebastián Britos
ВР
22
Facundo Álvez
ЦЗ
25
M. Gonzalez
ЦЗ
80
Franco González
ЦП
27
Lucas Hernández
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
1
Mathias Bernatene
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
34
Kevin Lewis
ЦЗ
31
F. Barcelo
ЦФ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
1
Sebastián Britos
ВР
22
Facundo Álvez
ЦЗ
25
M. Gonzalez
ЦЗ
80
Franco González
ЦП
27
Lucas Hernández
ЦФ
Остались в запасе
1
Mathias Bernatene
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
34
Kevin Lewis
ЦЗ
31
F. Barcelo
ЦФ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Пеньяроль - Ливерпуль
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
Посещаемость:
20000
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