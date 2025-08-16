Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Бостон Ривер - Пеньяроль
Бостон Ривер - Пеньяроль: обзор матча 16 августа 2025
Бостон Ривер
16.08.2025, суббота, 02:00
Уругвай. Примера, 3 тур
2 : 1
Завершен
Пеньяроль
42'
G. Lopez
79'
М. Аресо
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Таблица
Протокол Бостон Ривер - Пеньяроль
Завершен
Замена
Facundo Muñoa
️️️️➡️️
Guillermo Lopez
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Juan Rodriguez
Желтая карточка
L. Lemos
90'
+5
Замена
L. Lemos
️️️️➡️️
Agustín Amado
88'
Замена
Valentin Adamo
️️️️➡️️
Фелипе Авенатти
88'
Желтая карточка
Agustín Amado
79'
79'
ГОЛ! 1:1!
Матиас Аресо
Замена
Gustavo Viera
️️️️➡️️
Baltasar Barcia
75'
73'
Замена
Brandon Alvarez
️️️️➡️️
D. G. Garcia Cardozo
72'
Желтая карточка
Эрик Ремеди
Желтая карточка
Juan Manuel Acosta
72'
72'
Замена
Lorenzo Couture
️️️️➡️️
Эрик Ремеди
69'
Желтая карточка
Дамиан Суарес
62'
Замена
Ignacio Sosa
️️️️➡️️
Leandro Umpiérrez
62'
Замена
Maximiliano Silvera
️️️️➡️️
Давид Теранс
62'
Замена
Stiven Muhlethaler
️️️️➡️️
Эктор Вильяльба
ГОЛ! 1:0!
Guillermo Lopez
42'
Желтая карточка
Fredy Martínez
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
8
Mauricio Vera
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
23
Mateo Rivero
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
22
Fredy Martínez
ЦЗ
70
Agustín Albarracín
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
32
Baltasar Barcia
ЦП
21
Guillermo Lopez
ЦФ
11
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Пеньяроль
12
Брайан Кортес
ВР
21
Гастон Силва
ЛЗ
4
Juan Rodriguez
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
29
Эрик Ремеди
ОП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
32
Leandro Umpiérrez
ЦП
80
Давид Теранс
АП
8
Эктор Вильяльба
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Бостон Ривер
33
Ernesto Hernández
ВР
4
Marcos Gómez
ЦЗ
17
Rafael Haller
ЦЗ
99
Valentin Adamo
ЦЗ
6
Andrés Romero
ЦП
5
L. Lemos
ЦП
7
Facundo Rodríguez
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
18
Gustavo Viera
ЦФ
Пеньяроль
25
Мартин Кампанья
ВР
6
Kevin Rodríguez
ЦЗ
3
Mathias de Ritis
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
33
Julio Daguer
ЦП
30
Stiven Muhlethaler
ЦП
55
Lorenzo Couture
ЦП
5
Ignacio Sosa
ЦП
40
Brandon Alvarez
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
3-2-3-2
1
23
14
22
31
8
70
10
32
11
Авенатти
21
3-1-2-2-2
12
Кортес
22
Суарес
4
21
Силва
29
Ремеди
50
32
8
Вильяльба
80
Теранс
27
19
Аресо
11
Авенатти
99
99
11
Авенатти
10
5
5
10
21
26
26
21
32
18
18
32
8
Вильяльба
30
30
8
Вильяльба
29
Ремеди
55
55
29
Ремеди
32
5
5
32
50
40
40
50
80
Теранс
11
11
80
Теранс
Остались в запасе
Бостон Ривер
Пеньяроль
33
Ernesto Hernández
ВР
4
Marcos Gómez
ЦЗ
17
Rafael Haller
ЦЗ
6
Andrés Romero
ЦП
7
Facundo Rodríguez
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
Главный тренер
Алехандро Апуд
25
Мартин Кампанья
ВР
6
Kevin Rodríguez
ЦЗ
3
Mathias de Ritis
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
33
Julio Daguer
ЦП
Главный тренер
Диего Агирре
Статистика матча Бостон Ривер - Пеньяроль
4
3
Желтые карточки
4
3
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Tejera, Uruguay
Стадион:
Estadio Campeones Olimpicos, Florida
Бостон Ривер
Пеньяроль
Лучший игрок ЧМ-2010 проиграл дебютный матч в профессиональном теннисе
14 ноября 2024, 10:23
Лучший игрок ЧМ-2010 близок к дебюту в профессиональном теннисе
22 октября 2024, 16:59
«Ростов» завершил трансфер уругвайского опорника
5 июля 2024, 17:14
3
Стало известно имя следующего новичка «Ростова»
27 июня 2024, 17:47
7
«Ростов» купит уругвайского опорника, который зимой отказал клубу из-за соседства города с Украиной
21 июня 2024, 17:34
1
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 1
16.08.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
- : -
16.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 3 тур
Ливерпуль
- : -
16.08.2025
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 3 тур
Насьональ
- : -
17.08.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 3 тур
Ривер Плейт
- : -
17.08.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 1
16.08.2025
Пеньяроль
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Пеньяроль
1 : 0
13.08.2025
Расинг Клуб
Уругвай. Примера, 2 тур
Пеньяроль
3 : 0
09.08.2025
Насьональ
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Сити Торке
1 : 1
09.08.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Бостон Ривер
4 : 0
03.08.2025
Дефенсор Спортинг
