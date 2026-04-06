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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ливерпуль - Депортиво Мальдонадо
Ливерпуль - Депортиво Мальдонадо: обзор матча 06 апреля 2026
Ливерпуль
06.04.2026, понедельник, 00:30
Уругвай. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Депортиво Мальдонадо
58'
J. Martin Ginzo
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Депортиво Мальдонадо
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Diego Segovia
Красная карточка
Diego Zabala
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Matías Espíndola
90'
+5'
89'
Желтая карточка
Adrián Vila
Желтая карточка
Diego Romero
84'
Замена
R. Machado
️️️️➡️️
Rubén Bentancourt
77'
Замена
Diego Romero
️️️️➡️️
Kevin Lewis
68'
64'
Замена
Lucas Núñez
️️️️➡️️
Santiago Ramírez
64'
Замена
Sebastián Tormo
️️️️➡️️
Хуан Рамос
Замена
F. Barcelo
️️️️➡️️
Nicolás Garayalde
58'
Замена
Ramiro Matias Degregorio
️️️️➡️️
Facundo Perdomo
58'
58'
ГОЛ! 0:1!
Juan Martin Ginzo
51'
Желтая карточка
Хуан Рамос
51'
Замена
Juan Martin Ginzo
️️️️➡️️
Christian Tabó
47'
Вторая желтая
Hernán Petrik
46'
Замена
Nicolás Fuica
️️️️➡️️
Hernán Menosse
45'
+1
Желтая карточка
Hernán Petrik
45'
+2'
42'
Желтая карточка
Hernán Menosse
Желтая карточка
Facundo Perdomo
36'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Мартин Кампанья
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
34
Kevin Lewis
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
3
Santiago Strasorier
ЦЗ
24
Кевин Амаро
ПЗ
20
Martín Rabuñal
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
7
Federico Martinez
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Депортиво Мальдонадо
25
Diego Segovia
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
3
Hernán Menosse
ЦЗ
32
Hernán Petrik
ЦЗ
15
Sebastián González
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
16
Renato César
ЦП
42
Joaquín Fernández
ЦФ
10
Maximiliano Noble
ЦФ
17
Santiago Ramírez
ЦФ
14
Christian Tabó
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Ди Нойя
Ливерпуль
1
Mathias Bernatene
ВР
27
Diego Romero
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
17
Gonzalo de Mello
ЦП
31
F. Barcelo
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
33
Nicolás Fuica
ЦЗ
19
Facundo Tealde
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
20
Sebastián Tormo
ЦП
23
Adrián Vila
ЦП
5
Lucas Núñez
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
9
Elías de León
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
3-2-4-1
25
Кампанья
34
15
3
4
24
Амаро
20
7
22
5
19
3-3-4
25
3
32
22
Рамос
15
21
16
14
17
10
42
34
27
27
34
5
31
31
5
19
9
9
19
4
10
10
4
3
33
33
3
14
4
4
14
22
Рамос
20
20
22
Рамос
23
23
17
5
5
17
Остались в запасе
Ливерпуль
Депортиво Мальдонадо
1
Mathias Bernatene
ВР
23
Enzo Castillo
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
17
Gonzalo de Mello
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
1
Adriano Freitas
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
80
Bruno Centeno
ЦП
9
Elías de León
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Ди Нойя
Остались в запасе
1
Mathias Bernatene
ВР
23
Enzo Castillo
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
17
Gonzalo de Mello
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
Остались в запасе
1
Adriano Freitas
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
80
Bruno Centeno
ЦП
9
Elías de León
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Главный тренер
Габриэль Ди Нойя
Статистика матча Ливерпуль - Депортиво Мальдонадо
2
1
1
7
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
7
Информация о матче
Главный судья:
Santiago Motta, Uruguay
Стадион:
Альфредо Виктор Виера
Посещаемость:
400
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