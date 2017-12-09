«Ливерпуль», дортмундская «Боруссия» и «Наполи» следят за уругвайским форвардом Мартинесом

Нападающий «Ливерпуля» из Монтевидео Федерико Мартинес заинтересовал несколько клубов из АПЛ.

Сообщается, что 21-летний игрок может перебраться в Европу в зимнее трансферное окно за 5 миллионов фунтов стерлингов. На форварда претендуют «Суонси», «Вест Хэм» и «Эвертон».

Также за футболистом следят дортмундская «Боруссия», «Наполи» и «Рома».

Кроме того, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал задание скаутам мерсисайдцев просмотреть уругвайского футболиста.

В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 51-м матче во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть результативных передач.