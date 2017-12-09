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    • «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия» и «Наполи» следят за уругвайским форвардом Мартинесом

    «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия» и «Наполи» следят за уругвайским форвардом Мартинесом

    Нападающий «Ливерпуля» из Монтевидео Федерико Мартинес заинтересовал несколько клубов из АПЛ.

    Сообщается, что 21-летний игрок может перебраться в Европу в зимнее трансферное окно за 5 миллионов фунтов стерлингов. На форварда претендуют «Суонси», «Вест Хэм» и «Эвертон».

    Также за футболистом следят дортмундская «Боруссия», «Наполи» и «Рома».

    Кроме того, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал задание скаутам мерсисайдцев просмотреть уругвайского футболиста.

    В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 51-м матче во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    09.12.2017 14:16
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    Комментарии (2)
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    qwerty991
    1512894126
    3 гола в 51 матче это мало для нападающего.
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    ologreds
    1694991769
    numo528617
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