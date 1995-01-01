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    Крауч: «Горд быть прообразом трофея лучшему игроку года»

    Нападающий «Бернли» Питер Крауч опубликовал в твиттере фотографию трофея лучшему игроку года по версии PFA.

    Статуэтка изображает борющихся за мяч футболистов, чьи ноги длиннее других частей тела. Рост Крауча по версии Fifaindex – 201 сантиметр.

    «Очень горд быть прообразом трофея лучшему игроку года», – подписал изображение экс-форвард сборной Англии.

    Напомним, приз Ассоциации профессиональных футболистов получил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

    Источник: Твиттер Питера Крауча

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