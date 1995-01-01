Крауч: «Горд быть прообразом трофея лучшему игроку года»

Нападающий «Бернли» Питер Крауч опубликовал в твиттере фотографию трофея лучшему игроку года по версии PFA.
Статуэтка изображает борющихся за мяч футболистов, чьи ноги длиннее других частей тела. Рост Крауча по версии Fifaindex – 201 сантиметр.
«Очень горд быть прообразом трофея лучшему игроку года», – подписал изображение экс-форвард сборной Англии.
Напомним, приз Ассоциации профессиональных футболистов получил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
- В текущем сезоне 38-летний Крауч провел за «Бернли» 31 матч, забив 2 гола и отдав 1 ассист.
- В номинации PFA также участвовали Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль») и Эден Азар («Челси»).
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— Peter Crouch (@petercrouch) 29 апреля 2019 г.