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    Ван Дейк – игрок года в Англии по версии PFA 

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк победил в голосовании на звании лучшего игрока года в Англии по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).

    Также на награду претендовали Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль») и Эден Азар («Челси»).

    • Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» зимой 2018 года из «Саутгемптона».
    • В текущем сезоне АПЛ он сыграл 36 матчах, забил три гола и отдал три ассиста.

    Источник: Официальный твиттер PFA

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