Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк победил в голосовании на звании лучшего игрока года в Англии по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).

Также на награду претендовали Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль») и Эден Азар («Челси»).

Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» зимой 2018 года из «Саутгемптона».

В текущем сезоне АПЛ он сыграл 36 матчах, забил три гола и отдал три ассиста.