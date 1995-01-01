Фергюсон, Гвардиола, Лобановский – в топ-50 лучших тренеров в истории по версии France Football

Лол смотрю список лучших клубов за всю историю и там ПСЖ на 7,а того же Милана нет и в 10ке...так что уважение к этому изданию нет
Издание France Football опубликовало список 50-ти лучших тренеров в истории футбола.
Топ-10 списка выглядит так:
1. Ринус Михелс (Голландия);
2. Алекс Фергюсон (Шотландия);
3. Арриго Сакки (Италия);
4. Йохан Кройфф (Голландия);
5. Пеп Гвардиола (Испания);
6. Валерий Лобановский (СССР);
7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция);
8. Карло Анчелотти (Италия);
9. Эрнст Хаппель (Австрия);
10. Билл Шенкли (Шотландия).
Полный список тренеров доступен здесь.
- С 1956 года по 2009 и с 2016 по настоящее время издание является главным учредителем «Золотого мяча».
- В феврале France Football представил список лучших клубов в истории.
- Экс-вратарь сборной СССР Лев Яшин возглавил топ лучших вратарей в истории.