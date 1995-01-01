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    Фергюсон, Гвардиола, Лобановский – в топ-50 лучших тренеров в истории по версии France Football

    Издание France Football опубликовало список 50-ти лучших тренеров в истории футбола.

    Топ-10 списка выглядит так:

    1. Ринус Михелс (Голландия);

    2. Алекс Фергюсон (Шотландия);

    3. Арриго Сакки (Италия);

    4. Йохан Кройфф (Голландия);

    5. Пеп Гвардиола (Испания);

    6. Валерий Лобановский (СССР);

    7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция);

    8. Карло Анчелотти (Италия);

    9. Эрнст Хаппель (Австрия);

    10. Билл Шенкли (Шотландия).

    Полный список тренеров доступен здесь.

    • С 1956 года по 2009 и с 2016 по настоящее время издание является главным учредителем «Золотого мяча».
    • В феврале France Football представил список лучших клубов в истории.
    • Экс-вратарь сборной СССР Лев Яшин возглавил топ лучших вратарей в истории.

    Источник: France Football

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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +1035

      InterMilLano1908 33 минуты назад

      Лол смотрю список лучших клубов за всю историю и там ПСЖ на 7,а того же Милана нет и в 10ке...так что уважение к этому изданию нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +566

      ВЛАДИВОСТОК 2 часа назад

      Для меня Валерий Васильевич Лобановский всегда номер один и лучший . В 1987 году перед финалом кубка СССР по футболу в Лужниках мне повезло я поздоровался с этим гениальным тренером за руку .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5741

      Cules2013 4 часа назад

      Уточнение, в топ-10, а не в топ-50.

      0
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      Рейтинг: +4503

      KLIM777 5 часов назад

      А где особенный понтовщик?

      1
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      ...
      Рейтинг: +60

      MU_Fan#1 > KLIM777 3 часа назад

      13 место)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1102

      gor77 8 часов назад

      Очень интересно! Обязательно посмотрите полный список!
      Лобановский!!!!!!!
      Для меня Валерий Лобановский и Ринус Михелс должны быть на Первом месте!!!!!
      Хотя споров будет много!!!))))))

      1
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      Рейтинг: +811

      zritelx > gor77 4 часа назад

      A все-таки , кто основоположник тотального футбола- Лобановский или Михелс , в хоккея проще - там нашим Тарасову, Чернышеву и Тихонову равных нет, а Лобановского стоит признать лучшим советским тренером , только Бескова можно рядом поставить.

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      Рейтинг: +1102

      gor77 > zritelx 2 часа назад

      Если по времени, то Ринус Михелс. Его "Аякс" всё-таки в конце 60-х уже старался играть в тотальный футбол. А Валерий Лобановский только в 1973 начал работать в "Динамо".
      НО!!!
      Они оба довели до совершенства эту систему. И что интересно, на международном уровне, оба тренера не имели больших побед. Разве что, сборная Нидерландов - чемпион Европы 1988 и победы "Аякса" и "Барселоны". И самое интересное - сборная СССР Лобановского стала Вице-чемпионом Европы 1988 года. Найдите видео финала чемпионата Европы 1988! Вам понравится!!! Именно на этой игре была встреча двух ВЕЛИКИХ ГРОССМЕЙСТЕРОВ футбола! Ну и "Динамо" - Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА, 1975.
      И ещё. Именно у этих тренеров появились два выдающихся футболиста - Йохан Кройф и Олег Блохин.
      Вот.

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      Рейтинг: +811

      zritelx > gor77 1 час назад

      Говорят, по инфо в интернете, что многие голландские специалисты , да и других европейских стран , в тренировочных процессах использовали методику Лобановского, а не голландских специалистов.

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      Рейтинг: +1102

      gor77 > zritelx 49 минут назад

      Тоже об этом читал.
      Скорее всего, система Лобановского более мобильная и имеет место для импровизации. И, как мне кажется, она была построена на полузащитниках, которые были универсальными по своим качествам - Заваров, Буряк, Мунтян, Веремеев, Михайличенко. Всё-таки у Михелса наиболее атлетический футбол был - все в атаку, все в оборону.
      Об этом много и долго можно говорить и спорить. Это нормально!
      Но факт остаётся фактом - конспекты Лобановского практически все тренеры стараются использовать.

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      Рейтинг: +1102

      gor77 > zritelx 49 минут назад

      Здесь полная версия финала ЧЕ 1988 год!
      https://ok.ru/video/90579012269

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