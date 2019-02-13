Яшин – лучший вратарь в истории футбола по версии France Football

Французское издание France Football опубликовало свой список лучших вратарей в истории футбола. Лидером в нем оказался бывший вратарь сборной СССР Лев Яшин. Перечень журнала выглядит так.

1. Лев Яшин (СССР);

2. Гордон Бэнкс (Англия);

3. Дино Дзофф (Италия);

4. Джанлуиджи Буффон (Италия);

5. Мануэль Нойер (Германия);

6. Петер Шмейхель (Дания);

7. Зепп Майер (ФРГ);

8. Икер Касильяс (Испания);

9. Эдвин ван дер Сар (Голландия);

10. Питер Шилтон (Англия).