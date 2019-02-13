Яшин – лучший вратарь в истории футбола по версии France Football

А Яшин мог стать и вратарем в хоккее. Из документалки видел, что шайбу ловил как на футболе и руки после каждой тренировки были в крови. Но все таки он выбрал футбол и не прогадал)
Французское издание France Football опубликовало свой список лучших вратарей в истории футбола. Лидером в нем оказался бывший вратарь сборной СССР Лев Яшин. Перечень журнала выглядит так.
1. Лев Яшин (СССР);
2. Гордон Бэнкс (Англия);
3. Дино Дзофф (Италия);
4. Джанлуиджи Буффон (Италия);
5. Мануэль Нойер (Германия);
6. Петер Шмейхель (Дания);
7. Зепп Майер (ФРГ);
8. Икер Касильяс (Испания);
9. Эдвин ван дер Сар (Голландия);
10. Питер Шилтон (Англия).
- Издание France Football – учредитель приза «Золотой мяч».
- Яшин всю карьеру провел в «Динамо» (1950-1971 годы).
- Главное достижение в карьере – победа на Евро-1960.