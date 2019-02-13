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    Яшин – лучший вратарь в истории футбола по версии France Football

    Французское издание France Football опубликовало свой список лучших вратарей в истории футбола. Лидером в нем оказался бывший вратарь сборной СССР Лев Яшин. Перечень журнала выглядит так.

    1. Лев Яшин (СССР);

    2. Гордон Бэнкс (Англия);

    3. Дино Дзофф (Италия);

    4. Джанлуиджи Буффон (Италия);

    5. Мануэль Нойер (Германия);

    6. Петер Шмейхель (Дания);

    7. Зепп Майер (ФРГ);

    8. Икер Касильяс (Испания);

    9. Эдвин ван дер Сар (Голландия);

    10. Питер Шилтон (Англия).

    • Издание France Football – учредитель приза «Золотой мяч».
    • Яшин всю карьеру провел в «Динамо» (1950-1971 годы).
    • Главное достижение в карьере – победа на Евро-1960.

    Источник: France Football

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    13.02.2019 20:43
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 15 февраля 2019, 06:59

      А Яшин мог стать и вратарем в хоккее. Из документалки видел, что шайбу ловил как на футболе и руки после каждой тренировки были в крови. Но все таки он выбрал футбол и не прогадал)

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 февраля 2019, 16:04

      не кто и не сомневался,,,,,,,хотя сейчас от европейского СМИ много неожиданного можно узнать,,,,,но в данном случае всё справедливо,,,(относительно первого места)

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 февраля 2019, 13:52

      Только Яшин, только Динамо ))

      1
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 14 февраля 2019, 08:59

      Заголовок такой как будто кто то оспаривает ))) Помню прошальный матч Льва Ивановича первый тайм остоял Яшин, во втором рамку занял Пильгуй ))

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 февраля 2019, 07:38

      Нойер лучше Шмейхеля и Майера? Шилтон 10-й....ппц они наркоманы

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 13 февраля 2019, 23:53

      Имена =класс!
      А ведь сюда можно еще столько же добавить.

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 13 февраля 2019, 22:50

      а где жы игаааарь???!!!!

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 февраля 2019, 22:48

      Перед глазами знаменитая кепка Яшина. Мне посчастливилось несколько раз видеть его игру на стадионе "Динамо". Это лучшее, что было в нашем футболе.

      7
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > ZSB 13 февраля 2019, 23:09

      А в походах Александра Македонского ты случайно не участвовал?

      2
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > ZSB 13 февраля 2019, 23:17

      Какой-то ты кровожадный. Видимо, отчим тебя все-таки насиловал.

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ > владимир миронов 13 февраля 2019, 23:38

      Он реально был на столько хорош?

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > ZSB 14 февраля 2019, 08:09

      Мое почтение.Решил присоединиться.Тема уж очень ностальгирующая.
      Так вот.По воспоминаниям получается ,что среди вас я-динозавр)))
      Короткий экскурс в историю.Было время,когда высшая лига была представлена командой из каждой республики. И далеко не по спортивным заслугам.Конкретно ,,Калев,, Таллин . Это был период,если не ошибаюсь 1960-1962гг. Я ,еще сопляк ,вместе с батяней пошли смотреть футбол,дело было летом.
      ,,Калев,, принимал ,,Динамо,,......Это было что то с чем то ...Город на ушах стоял :Ведь Лёва к тому времени уже был знаменит...
      В игре приключился пенальти в ворота ,,Динамо,, ...Бил лучший наш игрок Карл Колло ,у него был не предсказуемый удар,закрутил так ,что Яшину осталось только проводить глазами....Стадион сходил с ума,Игру ,конечно проиграли,Но никто не переживал,ведь все увидели живого Яшина.
      ps А самое главное,что с того дня ,я полюбил футбол и отец привел меня в группу подготовки команды ,,Динамо,, Таллин,была и такая. Мораль: Спасибо Яшину!

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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > alex1951 14 февраля 2019, 08:26

      Выходит,я бронтозавр.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > владимир миронов 14 февраля 2019, 18:36

      Никак ты обиделся ,Brontozaurus?)))))

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > alex1951 15 февраля 2019, 01:13

      Ни в коем разе, я не обидчивый, годы уже не те,чтобы обижаться.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > владимир миронов 15 февраля 2019, 09:07

      Ну и правильно.Мы,бронтозавры и динозавры сильно отличаемся
      от современных ящеров ,как в эмоциональном смысле,так и моральном..)))

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 13 февраля 2019, 22:43

      Гордон Бэнкс вчера умер. Вечная память самому известному одноглазому игроку.

      2
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 13 февраля 2019, 22:41

      Яшин конечно легенда, хотя мало кто из нас видел Его в деле. А вот Кана нам посчастливилось видеть в деле! Должен быть как минимум в пятерке

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > ZSB 13 февраля 2019, 23:04

      Блин, конечно вам повезло !
      С какого года вы умудрились - 5249 собрать?

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > ZSB 13 февраля 2019, 23:38

      Офигеть !
      Что за дегенираты на автомате ставят минусы!
      Ну ни это главное думаю вы тоже так думаете )
      Всего хорошего !

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