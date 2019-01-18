Вейналдум: «Верю ли я в чемпионство «Ливерпуля»? Было был глупо сказать «нет»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум признался, что верит в победу команды в АПЛ в этом сезоне. В последний раз мерсисайдцы выигрывали чемпионский титул в 1990 году.

«Верю ли я в то, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в этом сезоне? Я думаю, было бы глупо, если бы я сказал «нет». Если вы спросите парней из «Манчестер Сити», станут ли они чемпионами, они ответят «да».

Будет плохим знаком, если вы скажете «нет», но посмотрим, что произойдет до конца сезона. Мы отдадим все, что у нас есть, постараемся выиграть каждый матч и поглядим, что случится на финише. Впереди еще долгий путь.

Я бы предпочел говорить о матчах, например, о ближайшей игре с «Кристал Пэлас», чем о чемпионстве. Мы просто хотим провести сезон как можно лучше.

Мы стараемся отдавать все в течение сезона и надеемся, что у нас все получится. Когда после завершения чемпионата мы оглянемся назад, то скажем: «Хорошо то, что мы имеем сейчас. Мы отдали все, чтобы достичь этого», – сказал Вейналдум.