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    Клопп: «Поражения – это интересный опыт и сильное лекарство»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к поражениям. Немец воспринимает их как опыт.

    «Это очень интересный опыт, сильное лекарство. Ты извлекаешь урок из ситуации. Я проиграл шесть последних своих финалов, но это не сломало меня. Нужно пытаться вновь и вновь. Все дело в опыте», – приводит слова Клоппа Deutsche Welle.

    • «Ливерпуль» сейчас идет в АПЛ вторым и борется за победу.
    • Англичане также претендуют на трофей Лиги чемпионов.
    • Клопп работает в «Ливерпуле» с 2015 года и не взял с командой ни одного трофея.

    Источник: Deutsche Welle

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