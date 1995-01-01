Клопп: «Поражения – это интересный опыт и сильное лекарство»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к поражениям. Немец воспринимает их как опыт.

«Это очень интересный опыт, сильное лекарство. Ты извлекаешь урок из ситуации. Я проиграл шесть последних своих финалов, но это не сломало меня. Нужно пытаться вновь и вновь. Все дело в опыте», – приводит слова Клоппа Deutsche Welle.