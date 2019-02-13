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    МИД Германии: «Дорогие британцы, мы вас любим, но в Лиге чемпионов мы за брексит»

    Пресс-служба министерства иностранных дел Германии посвятила пост в твиттере афише Лиги чемпионов.

    На стадии 1/8 финала три немецких клуба встретятся с английскими: «Тоттенхэм»«Боруссия», «Ливерпуль»«Бавария», «Шальке-04»«Манчестер Сити».

    «Дорогие британцы, мы очень вас любим и нам очень жалко, что вы планируете покинуть Евросоюз.

    Но на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов мы трижды голосуем за жесткий брексит, но без бэкстопа», – говорится в записи.

    «Брекситом» с июня 2016 года называют процесс выхода Великобритании из ЕС. «Бэкстоп» – режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС. Северная Ирландия не входит в состав Соединенного Королевства.

    • Матч «Тоттенхэма» и «Боруссии» начнется в 23:00 по московскому времени.
    • Ранее «Бомбардир» опубликовал стартовые составы команд.

    Источник: Твиттер МИД Германии

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    13.02.2019 22:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 13 февраля 2019, 23:17

      как это *** Северная Ирландия не входит в состав Великобритании? гугл откройте ***

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 февраля 2019, 22:31

      Это типа международный европейский юмор??

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 февраля 2019, 22:30

      у Барона Мюнхаузена, война с британией значилась, после обеда...

      пожалуй тоже брексит поддержу

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Project Бабангида 13 февраля 2019, 22:36

      Знаете, по поводу Мюнхгаузена. Песенка вспоминается из детства. "Мюнгхаузен, Мюнгхаузен, правдивый человек! Такого не слыхали мы вовек! Ха ха ха ха ха! От смеху лопнут потроха! Погуглите, найдете!)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zatonn 13 февраля 2019, 23:00

      как рас Мюнхаузену я верю больше чем Лондонским и Московским крысам

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 февраля 2019, 22:28

      Бояться стоит только за Шальке. За Баварию и Боруссию переживать не стоит, пройдут дальше. Да простят меня болельщики Тоттенхэма и Ливерпуля)))

      3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > borusse 13 февраля 2019, 22:49

      А что же, сезон 2012-2013 неплохо бы и повторить, я в плане финала, а там как Бог даст...

      2
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      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > borusse 13 февраля 2019, 22:56

      И да, Вам несомненно, удачи в сегодняшнем матче

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