МИД Германии: «Дорогие британцы, мы вас любим, но в Лиге чемпионов мы за брексит»

Пресс-служба министерства иностранных дел Германии посвятила пост в твиттере афише Лиги чемпионов.

На стадии 1/8 финала три немецких клуба встретятся с английскими: «Тоттенхэм» – «Боруссия», «Ливерпуль» – «Бавария», «Шальке-04» – «Манчестер Сити».

«Дорогие британцы, мы очень вас любим и нам очень жалко, что вы планируете покинуть Евросоюз.

Но на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов мы трижды голосуем за жесткий брексит, но без бэкстопа», – говорится в записи.

«Брекситом» с июня 2016 года называют процесс выхода Великобритании из ЕС. «Бэкстоп» – режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС. Северная Ирландия не входит в состав Соединенного Королевства.