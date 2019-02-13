МИД Германии: «Дорогие британцы, мы вас любим, но в Лиге чемпионов мы за брексит»

как это *** Северная Ирландия не входит в состав Великобритании? гугл откройте ***
Пресс-служба министерства иностранных дел Германии посвятила пост в твиттере афише Лиги чемпионов.
На стадии 1/8 финала три немецких клуба встретятся с английскими: «Тоттенхэм» – «Боруссия», «Ливерпуль» – «Бавария», «Шальке-04» – «Манчестер Сити».
«Дорогие британцы, мы очень вас любим и нам очень жалко, что вы планируете покинуть Евросоюз.
Но на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов мы трижды голосуем за жесткий брексит, но без бэкстопа», – говорится в записи.
«Брекситом» с июня 2016 года называют процесс выхода Великобритании из ЕС. «Бэкстоп» – режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС. Северная Ирландия не входит в состав Соединенного Королевства.
- Матч «Тоттенхэма» и «Боруссии» начнется в 23:00 по московскому времени.
- Ранее «Бомбардир» опубликовал стартовые составы команд.