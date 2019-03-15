6 английских клубов в четвертьфинале еврокубков – первый случай за 48 лет

«Челси» и «Арсенал» оформили выход в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв «Динамо» (8:0 по сумме) и «Ренн» (4:3) соответственно.

Ранее «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и манчестерские клубы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Случай стал первым для турнира за 10 лет.

Шесть клубов из Англии вышли в четвертьфинал еврокубков впервые за 48 лет. Последний раз подобное случалось в сезоне-1970/71.

Напомним, российские команды завершили выступление в ЛЕ. «Краснодар» уступил «Валенсии» по сумме двух матчей, пропустив на третьей добавленной минуте домашней встречи. «Зенит» оба раза проиграл «Вильярреалу» – 1:3 и 1:2.