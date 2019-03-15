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    6 английских клубов в четвертьфинале еврокубков – первый случай за 48 лет

    «Челси» и «Арсенал» оформили выход в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв «Динамо» (8:0 по сумме) и «Ренн» (4:3) соответственно.

    Ранее «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и манчестерские клубы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Случай стал первым для турнира за 10 лет.

    Шесть клубов из Англии вышли в четвертьфинал еврокубков впервые за 48 лет. Последний раз подобное случалось в сезоне-1970/71.

    Напомним, российские команды завершили выступление в ЛЕ. «Краснодар» уступил «Валенсии» по сумме двух матчей, пропустив на третьей добавленной минуте домашней встречи. «Зенит» оба раза проиграл «Вильярреалу» – 1:3 и 1:2.

    Источник: Бомбардир

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    15.03.2019 01:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 15 марта, 17:16

      Не поверю, что у нас есть спецы по футболу. По отмыванию бабла сколько угодно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 12:27

      Специалистам футбола есть повод сделать анализ происходящего.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2969

      Zubo 15 марта, 01:41

      Вот результаты отсутствия лимита , тока англичан там немного

      5
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