Месси забил 26 голов английским клубам в ЛЧ. Это лучший показатель в истории против команд из одной страны

а толку хоть 200 а ЛЧ выиграли Англичане а золотой писюн опять жидко обделался
Финалом «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:2) завершился розыгрыш Лиги чемпионов.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с 12-ю голами стал лучшим бомбардиром турнира. У Роберта Левандовски из «Баварии» восемь мячей. Душан Тадич («Аякс»), Мусса Марега («Порту»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити») забили по шесть.
Аргентинец забил два гола в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0, ответный четвертьфинал) и оформил дубль в первом полуфинале с «Ливерпулем» (3:0).
Общее количество голов Месси против английских команд составило 26. Это лучший показатель для всех футболистов в истории турнира в матчах против команд из одной страны.
- За 14 сезонов в Лиге чемпионов форвард 110 голов. Это второй показатель после Роналду (126).
- По итогам клубного сезона Месси в шестой раз получит «Золотую бутсу».