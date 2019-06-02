Месси забил 26 голов английским клубам в ЛЧ. Это лучший показатель в истории против команд из одной страны

Финалом «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:2) завершился розыгрыш Лиги чемпионов.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с 12-ю голами стал лучшим бомбардиром турнира. У Роберта Левандовски из «Баварии» восемь мячей. Душан Тадич («Аякс»), Мусса Марега («Порту»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити») забили по шесть.

Аргентинец забил два гола в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0, ответный четвертьфинал) и оформил дубль в первом полуфинале с «Ливерпулем» (3:0).

Общее количество голов Месси против английских команд составило 26. Это лучший показатель для всех футболистов в истории турнира в матчах против команд из одной страны.