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    Месси забил 26 голов английским клубам в ЛЧ. Это лучший показатель в истории против команд из одной страны

    Финалом «Тоттенхэм»«Ливерпуль» (0:2) завершился розыгрыш Лиги чемпионов.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с 12-ю голами стал лучшим бомбардиром турнира. У Роберта Левандовски из «Баварии» восемь мячей. Душан Тадич («Аякс»), Мусса Марега («Порту»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити») забили по шесть.

    Аргентинец забил два гола в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0, ответный четвертьфинал) и оформил дубль в первом полуфинале с «Ливерпулем» (3:0).

    Общее количество голов Месси против английских команд составило 26. Это лучший показатель для всех футболистов в истории турнира в матчах против команд из одной страны.

    • За 14 сезонов в Лиге чемпионов форвард 110 голов. Это второй показатель после Роналду (126).
    • По итогам клубного сезона Месси в шестой раз получит «Золотую бутсу».

    Источник: OptaJoe

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    02.06.2019 16:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1438

      giluxa1963 17 часов назад

      а толку хоть 200 а ЛЧ выиграли Англичане а золотой писюн опять жидко обделался

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +334

      Grizli4G 18 часов назад

      Не 110, а 112 голов Месси в ЛЧ забил. Он прошлый розыгрыш с отметкой 100 завершил

      3
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