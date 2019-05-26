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    Месси в шестой раз получит «Золотую бутсу»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Европы в клубном сезоне-2018/19.

    Аргентинец забил 36 голов в чемпионате Испании. При подсчете статистики этот показатель умножается на 2 – коэффициент для футболистов топ-5 лиг Европы. Мячи участников чемпионатов, находящихся с шестой по 21-ю строчку в рейтинге УЕФА, умножаются на 1,5.

    1. Лионель Месси, «Барселона» – 36 голов, 72 очка;

    2. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 33/66;

    3. Фабио Квальярелла, «Сампдория» – 26/52;

    4. Мбайе Дианье, «Галатасарай» – 30/45;

    5. Дуван Сапата, «Аталанта» – 23/66;

    6-11. Мохамед Салах, «Ливерпуль» – 22/44;

    6-11. Роберт Левандовски, «Бавария» – 22/44;

    6-11. Николя Пепе, «Лилль» – 22/44;

    6-11. Пьер-Эмерик Обамеянг, «Арсенал» – 22/44;

    6-11. Садио Мане, «Ливерпуль» – 22/44;

    6-11. Кшиштоф Пентек, «Дженоа»/«Милан» – 22/44;

    12-13. Криштиану Роналду, «Ювентус» – 21/42;

    12-13. Душан Тадич, «Аякс» – 28/42.

    • 32-летнему Месси принадлежит рекорд по количеству «Золотых бутс». Его ближайший преследователь, Роналду, выигрывал награду четыре раза.

    Источник: «Бомбардир»

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    26.05.2019 23:46
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