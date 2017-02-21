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    Футболисты «Саттона» получили автографы от Уолкотта

    Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт раздал автографы футболистам «Саттона» после встречи команд в матче 1/8 финала Кубка Англии. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «канониров».

    Как сообщает источник, форвард лондонского клуба лично посетил раздевалку скромного клуба. Напомним, что в этой встрече Уолкотт забил свой 100-й гол за лондонский клуб.

    В четвертьфинале Кубка Англии «Арсенал» сыграет с «Линкольн Сити».

    Источник: BBC

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    21.02.2017 07:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 21 февраля 2017, 09:42

      Саттон,Линкольн так можно чудом до финала до ползти благодаря пятому дивизиону:-)...Хотя почему нет может выграют хоть здесь что-то...

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 21 февраля 2017, 09:01

      Молодец Тео! Уважаю.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 февраля 2017, 08:14

      Когда еще выпадет такой шанс. А Тео еще парням из Линкольна будет автографы давать..)))

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