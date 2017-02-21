Футболисты «Саттона» получили автографы от Уолкотта

Саттон,Линкольн так можно чудом до финала до ползти благодаря пятому дивизиону:-)...Хотя почему нет может выграют хоть здесь что-то...
Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт раздал автографы футболистам «Саттона» после встречи команд в матче 1/8 финала Кубка Англии. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «канониров».
Как сообщает источник, форвард лондонского клуба лично посетил раздевалку скромного клуба. Напомним, что в этой встрече Уолкотт забил свой 100-й гол за лондонский клуб.
В четвертьфинале Кубка Англии «Арсенал» сыграет с «Линкольн Сити».