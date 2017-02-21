Футболисты «Саттона» получили автографы от Уолкотта

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт раздал автографы футболистам «Саттона» после встречи команд в матче 1/8 финала Кубка Англии. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «канониров».

Как сообщает источник, форвард лондонского клуба лично посетил раздевалку скромного клуба. Напомним, что в этой встрече Уолкотт забил свой 100-й гол за лондонский клуб.

В четвертьфинале Кубка Англии «Арсенал» сыграет с «Линкольн Сити».