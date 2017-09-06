Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца

Я не понимаю, как запасной вратарь повлиял на игру Саттона, жуя пирог на скамейке запасных? На поле все жрать пироги захотели? Ну ладно, за дисциплину во время матча наказали, но помощь букмекерам в игре, где фаворитом шёл Арсенал и им нечего было ловить в этом матче - это бред...
«Саттон Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка Англии-2016/17 уступил «Арсеналу» со счетом 0:2. По ходу встречи запасной вратарь хозяев Уэйн Шоу съел пирог на скамейке. На следующий день появилась информация о том, что англичанин может быть оштрафован за помощь букмекерам. В тот же день клуб разорвал контракт с игроком.
По информации журналиста AP Роба Харриса, Шоу оштрафован на 375 тысяч фунтов и отстранен от футбола на два месяца. Согласно источнику, одна из букмекерских контор принимала ставки на трапезу футболиста во время игры.
В марте «Бомбардир» писал о том, что Шоу стал продавцом пирогов.