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    Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца

    «Саттон Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка Англии-2016/17 уступил «Арсеналу» со счетом 0:2. По ходу встречи запасной вратарь хозяев Уэйн Шоу съел пирог на скамейке. На следующий день появилась информация о том, что англичанин может быть оштрафован за помощь букмекерам. В тот же день клуб разорвал контракт с игроком.

    По информации журналиста AP Роба Харриса, Шоу оштрафован на 375 тысяч фунтов и отстранен от футбола на два месяца. Согласно источнику, одна из букмекерских контор принимала ставки на трапезу футболиста во время игры.

    В марте «Бомбардир» писал о том, что Шоу стал продавцом пирогов.

    Источник: Twitter

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    06.09.2017 21:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +412

      Eds 6 января 2018, 01:12

      Я не понимаю, как запасной вратарь повлиял на игру Саттона, жуя пирог на скамейке запасных? На поле все жрать пироги захотели? Ну ладно, за дисциплину во время матча наказали, но помощь букмекерам в игре, где фаворитом шёл Арсенал и им нечего было ловить в этом матче - это бред...

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 сентября 2017, 11:58

      не, это что-то сильно дохрена. да, точно - бомбардировская брехня. откройте источник - там говорится о 375 фунтах.

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 сентября 2017, 00:32

      Нормально!!!

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      Рейтинг: +61

      Londara 7 сентября 2017, 00:00

      слишком на палевной ставке решил навариться..я понимаю что на пироге кэф заоблачный но можно же было просто пнуть судью и заработать красную

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      Рейтинг: +1501

      777+ 6 сентября 2017, 23:33

      Уэйн Шоу волновался и чуть не похудел,
      Он сдобную шарлотку в запасе смачно съел!
      Напрасно волновался - "Юнайтед" проиграл,
      Шарлотка "боком вышла" - на бабки он попал!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 сентября 2017, 23:26

      а что не букмерская контора оштрафована? это же её работа

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 6 сентября 2017, 22:49

      Наверное запасные футболисты с помощью бук. контор поднимают свой бюджет,иначе сидя на скамейке не заработать.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 сентября 2017, 22:33

      чувак перекусил а у нас бухают колятся и ничего

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 сентября 2017, 22:02

      это ж сколько теперь ему пирогов нужно продать,что бы штраф оплатить )

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      Рейтинг: +585

      tilvan > сапёр75 6 сентября 2017, 22:43

      полагаю, выигрыш с тех ставок покроет этот штраф

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