Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца

«Саттон Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка Англии-2016/17 уступил «Арсеналу» со счетом 0:2. По ходу встречи запасной вратарь хозяев Уэйн Шоу съел пирог на скамейке. На следующий день появилась информация о том, что англичанин может быть оштрафован за помощь букмекерам. В тот же день клуб разорвал контракт с игроком.

По информации журналиста AP Роба Харриса, Шоу оштрафован на 375 тысяч фунтов и отстранен от футбола на два месяца. Согласно источнику, одна из букмекерских контор принимала ставки на трапезу футболиста во время игры.

В марте «Бомбардир» писал о том, что Шоу стал продавцом пирогов.