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    Голкипера «Саттона» могут оштрафовать за съеденный пирог

    Голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу может получить штраф за то, что во время 1/8 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2) он ел пирог на скамейке запасных. Сообщается, что одна из букмекерских контор принимала ставки на это событие.

    Футбольная ассоциация Англии подозревает, что Шоу намеренно съел пирог, так как знал о существовании такой ставки. В ближайшее время будет проведено расследование.

    Вратарь может быть наказан за нарушение регламента, согласно которому спортсменам не только запрещено делать ставки, но и разглашать конфиденциальную информацию по поводу соревнований, в которых они принимают участие.

    Кадр недели. Голкипер «Саттона» ест во время матча с «Арсеналом»

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.02.2017 16:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      Wiz94 21 февраля 2017, 20:35

      Какой там штраф. На диету его посадите!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 февраля 2017, 16:43

      Да какие там могут быть ставки? Вы посмотрите на его "шайбу", он же не может без пирога. Понять и простить!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 21 февраля 2017, 16:29

      воу! неужели так все банально...

      0
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