Голкипера «Саттона» могут оштрафовать за съеденный пирог

Голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу может получить штраф за то, что во время 1/8 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2) он ел пирог на скамейке запасных. Сообщается, что одна из букмекерских контор принимала ставки на это событие.

Футбольная ассоциация Англии подозревает, что Шоу намеренно съел пирог, так как знал о существовании такой ставки. В ближайшее время будет проведено расследование.

Вратарь может быть наказан за нарушение регламента, согласно которому спортсменам не только запрещено делать ставки, но и разглашать конфиденциальную информацию по поводу соревнований, в которых они принимают участие.

Кадр недели. Голкипер «Саттона» ест во время матча с «Арсеналом»