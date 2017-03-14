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    125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом

    Бывший голкипер «Саттона» Уэйн Шоу, съевший пирог во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2), получил новую работу. Сообщается, что 125-килограммовый стал продавцом пирогов.

    Напомним, за свой поступок во встрече против «Арсенала» Шоу был уволен из «Саттона» в связи с расследованием, которое открыла Ассоциация футбола Англии в адрес футболиста. Отметим, что игрок был заподозрен в связи с букмекерскими конторами, которые принимали ставки на то, что по ходу игры он съест пирог.

    Источник: Twitter

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    14.03.2017 17:31
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 14 марта 2017, 21:50

      В России сразу депутатом стал бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 14 марта 2017, 21:17

      Важная новость)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 18:34

      Сожрать пирог во время матча, выходит круче, чем победить на "Минуте Славы", сразу постоянная и прилично оплачиваемая работа обеспечена. Поздравляю г-на Шоу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 14 марта 2017, 19:16

      Так и фамилия подходящая)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 марта 2017, 18:04

      Кокорина надо гаишником сделать, у него и звание имеется и фуражка )))

      Пусть лучше уж на дорогах мстит Россиянам )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > FanatSerj 14 марта 2017, 18:26

      да нахер он там нужен у него расценки будут я ***шь :D

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > h3LL1k 14 марта 2017, 19:31

      так поставить его где такие же мажоры стритрейсингом занимаются, да по сплошным гоняют, может ему эту палку куда и засунут.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > FanatSerj 14 марта 2017, 23:19

      ну если только так =D

      -1
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