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  • Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов

Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов

22 февраля 2017, 09:29
5

Уволенный голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу не долго был безработным. Сеть супермаркетов Morrisons предложила ему стать дегустатором пирогов.

«Уэйн стал самым известным знатоком пирогов в Англии после матча с «Арсеналом». На всех нас произвела впечатление его любовь к еде. Вкусный пирог – это лучшее, что может быть, даже если в это время идет главный матч в вашей карьере», – заявила представитель компании Тесса Кэллахан.

Напомним, что 46-летний голкипер стал знаменит после того, как во втором тайме матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2), находясь на скамейке запасных, съел пирог.

Источник: Independent.co.uk
Англия. Кубок Саттон Юнайтед
Комментарии (5)
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Parham
1487745655
Хорошо разрекламировал себя!!!
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1487746555
Гениальный чувак! И бабла на тотализаторе срубил, и работу по душе нашёл.
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lexa52rusnnVOLGA
1487751331
Ни фига он ряху отъел!!! он как за мячом то прыгает?
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mutabor0992
1489349456
Шоу-это очень хороШОУ!!!Респект МУЖИКУ!!!
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