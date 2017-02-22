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    Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов

    Уволенный голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу не долго был безработным. Сеть супермаркетов Morrisons предложила ему стать дегустатором пирогов.

    «Уэйн стал самым известным знатоком пирогов в Англии после матча с «Арсеналом». На всех нас произвела впечатление его любовь к еде. Вкусный пирог – это лучшее, что может быть, даже если в это время идет главный матч в вашей карьере», – заявила представитель компании Тесса Кэллахан.

    Напомним, что 46-летний голкипер стал знаменит после того, как во втором тайме матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2), находясь на скамейке запасных, съел пирог.

    Источник: Independent.co.uk

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    22.02.2017 09:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4267

      mutabor0992 12 марта 2017, 23:10

      Шоу-это очень хороШОУ!!!Респект МУЖИКУ!!!

      0
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      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 22 февраля 2017, 11:15

      Ни фига он ряху отъел!!! он как за мячом то прыгает?

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 февраля 2017, 09:55

      Гениальный чувак! И бабла на тотализаторе срубил, и работу по душе нашёл.

      5
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Кlaksvikar Ittrotarselag 22 февраля 2017, 11:55

      И пирог захавал.

      2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 22 февраля 2017, 09:40

      Хорошо разрекламировал себя!!!

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