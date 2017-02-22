Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов

Уволенный голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу не долго был безработным. Сеть супермаркетов Morrisons предложила ему стать дегустатором пирогов.

«Уэйн стал самым известным знатоком пирогов в Англии после матча с «Арсеналом». На всех нас произвела впечатление его любовь к еде. Вкусный пирог – это лучшее, что может быть, даже если в это время идет главный матч в вашей карьере», – заявила представитель компании Тесса Кэллахан.

Напомним, что 46-летний голкипер стал знаменит после того, как во втором тайме матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2), находясь на скамейке запасных, съел пирог.