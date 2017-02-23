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    125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»

    Бывший голкипер «Саттона» Уэйн Шоу рассказал, зачем он съел пирог прямо во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала». По словам 125-килограммового вратаря, его это вынудили сделать болельщики лондонского клуба.

    «Болельщики «Арсенала» распевали обо мне песни и кричали: «Кто съел все пироги?» Было много шуток в мой адрес, поэтому я подумал: «Почему бы не получить от этого немного удовольствия?». Я взял большой кусок и помахал им в воздухе болельщикам «Арсенала», но все это было в позитивном духе», – сказал Шоу.

    Напомним, Шоу был уволен из «Саттона» из-за расследования, которое открыла Ассоциация футбола Англии в адрес игрока. В частности, футболиста подозревают в связи с букмекерскими конторами, которые принимали ставки на то, что во время игры он съест пирог.

    Источник: The Sun

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    23.02.2017 13:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 16:00

      интересно, а во всем остальном 125килограммовый ВРАТАРЬ !!! их устраивал???

      2
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    • ...
      Рейтинг: +60

      тайлер77 23 февраля 2017, 13:13

      надо было шаурму есть, тогда б не пели про пирог

      0
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    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 23 февраля 2017, 13:07

      Если бы сказал из-за Венгера было бы правдоподобнее)))

      3
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