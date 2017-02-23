125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»

Бывший голкипер «Саттона» Уэйн Шоу рассказал, зачем он съел пирог прямо во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала». По словам 125-килограммового вратаря, его это вынудили сделать болельщики лондонского клуба.

«Болельщики «Арсенала» распевали обо мне песни и кричали: «Кто съел все пироги?» Было много шуток в мой адрес, поэтому я подумал: «Почему бы не получить от этого немного удовольствия?». Я взял большой кусок и помахал им в воздухе болельщикам «Арсенала», но все это было в позитивном духе», – сказал Шоу.

Напомним, Шоу был уволен из «Саттона» из-за расследования, которое открыла Ассоциация футбола Англии в адрес игрока. В частности, футболиста подозревают в связи с букмекерскими конторами, которые принимали ставки на то, что во время игры он съест пирог.