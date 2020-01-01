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Англия. Вторая лига
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Хэрроджейт
Результаты
€ 825 тыс
Хэрроджейт
Хэрроджейт
Англия. Вторая лига
Стадион:
Уэтерби Роуд
Сайт:
http://www.harrogatetown.com/home.shtml
Тренер:
Саймон Вивер
Состав
Статистика
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Англия. Вторая лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Кубок лиги. 2024/2025
Англия. Вторая лига. 2024/2025
Англия. Кубок. 2023/2024
Англия. Кубок лиги. 2023/2024
Англия. Вторая лига. 2023/2024
Англия. Кубок. 2021/2022
Англия. Кубок лиги. 2020/2021
02.05 | 17:00
Хэрроджейт
1 : 2
Барнет
25.04 | 17:00
Уолсолл
0 : 2
Хэрроджейт
18.04 | 17:00
Хэрроджейт
1 : 0
Колчестер Юнайтед
11.04 | 17:00
Ньюпорт Каунти
2 : 1
Хэрроджейт
06.04 | 17:00
Хэрроджейт
2 : 3
Бристоль Роверс
03.04 | 17:00
Гримсби Таун
1 : 3
Хэрроджейт
28.03 | 15:30
Хэрроджейт
0 : 2
Ноттс Каунти
21.03 | 18:00
Олдхэм
1 : 0
Хэрроджейт
17.03 | 22:45
Транмер
0 : 3
Хэрроджейт
14.03 | 15:30
Хэрроджейт
0 : 1
Солфорд Сити
07.03 | 18:00
Милтон Кинс Донс
4 : 1
Хэрроджейт
27.02 | 22:45
Хэрроджейт
1 : 1
Челтенхэм
21.02 | 18:00
Хэрроджейт
0 : 0
Бромли
17.02 | 22:45
Бэрроу
0 : 1
Хэрроджейт
14.02 | 18:00
Честерфилд
1 : 1
Хэрроджейт
07.02 | 18:01
Хэрроджейт
2 : 1
Кембридж Юнайтед
03.02 | 22:45
Хэрроджейт
0 : 1
Суиндон Таун
31.01 | 18:00
Кроули Таун
2 : 0
Хэрроджейт
27.01 | 22:45
Хэрроджейт
1 : 2
Флитвуд
24.01 | 18:00
Хэрроджейт
0 : 3
Гиллинхэм
17.01 | 18:00
Шрусбери Таун
1 : 0
Хэрроджейт
10.01 | 18:00
Крю Александра
1 : 1
Хэрроджейт
01.01 | 18:00
Хэрроджейт
0 : 2
Транмер
29.12 | 22:45
Аккрингтон Стэнли
1 : 0
Хэрроджейт
26.12 | 18:00
Солфорд Сити
1 : 0
Хэрроджейт
20.12 | 18:00
Хэрроджейт
0 : 4
Милтон Кинс Донс
13.12 | 18:00
Челтенхэм
1 : 1
Хэрроджейт
09.12 | 22:45
Хэрроджейт
0 : 2
Аккрингтон Стэнли
29.11 | 18:00
Барнет
1 : 1
Хэрроджейт
22.11 | 15:30
Хэрроджейт
0 : 2
Уолсолл
15.11 | 18:00
Ноттс Каунти
1 : 1
Хэрроджейт
08.11 | 18:00
Хэрроджейт
0 : 1
Олдхэм
25.10 | 17:00
Хэрроджейт
0 : 3
Ньюпорт Каунти
18.10 | 17:00
Колчестер Юнайтед
3 : 1
Хэрроджейт
11.10 | 17:00
Флитвуд
3 : 2
Хэрроджейт
06.10 | 22:00
Хэрроджейт
1 : 2
Крю Александра
27.09 | 17:00
Гиллинхэм
0 : 1
Хэрроджейт
20.09 | 14:30
Хэрроджейт
2 : 0
Шрусбери Таун
13.09 | 17:00
Суиндон Таун
3 : 1
Хэрроджейт
06.09 | 17:00
Хэрроджейт
0 : 1
Кроули Таун
30.08 | 17:00
Бромли
2 : 0
Хэрроджейт
23.08 | 17:00
Хэрроджейт
1 : 2
Честерфилд
19.08 | 21:45
Хэрроджейт
1 : 0
Бэрроу
16.08 | 17:00
Кембридж Юнайтед
1 : 1
Хэрроджейт
09.08 | 17:00
Хэрроджейт
3 : 3
Гримсби Таун
02.08 | 17:00
Бристоль Роверс
0 : 1
Хэрроджейт
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