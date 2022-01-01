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Англия. Вторая лига
Команды
Хэрроджейт
Состав
€ 825 тыс
Хэрроджейт - состав команды
Хэрроджейт
Англия. Вторая лига
Стадион:
Уэтерби Роуд
Сайт:
http://www.harrogatetown.com/home.shtml
Тренер:
Саймон Вивер
Состав
Статистика
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Henry Gray
Вра
-
24
Касс Льюис
Защ
26
€ 0.15 млн
3
Слэйтер Джейкоб
Защ
21
€ 0.15 млн
30
Гибсон Лайам
Защ
29
€ 0.075 млн
20
Bobby Faulkner
Защ
-
5
Tom Bradbury
Защ
-
8
Моррис Брин
Пол
30
€ 0.2 млн
23
Emmerson Sutton
Пол
-
27
Ben Fox
Пол
-
17
Levi Sutton
Пол
-
21
Тэйлор Элис
Нап
23
€ 0.25 млн
10
Беннетт Мэйсон
Нап
30
€ 0.1 млн
37
Марш Эйден
Нап
23
€ 0.05 млн
9
Shawn McCoulsky
Нап
-
26
Grant Horton
Нап
-
18
Jack Muldoon
Нап
-
44
Josh Falkingham
Нап
-
7
George Thomson
Нап
-
6
Warren Burrell
Нап
-
23
Kyle Jameson
Нап
-
14
Conor McAleny
Нап
-
1
Mark Thomas Oxley
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 4, нападающих: 12
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