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Англия. Национальная лига
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Алтричем
Результаты
Алтричем
Алтричем
Англия. Национальная лига
Сайт:
http://www.altrinchamfc.co.uk/alty1.htm
Тренер:
Фил Паркинсон
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Англия. Национальная лига. 2025/2026
Англия. Национальная лига. 2024/2025
Англия. Национальная лига. 2023/2024
Англия. Кубок. 2008/2009
25.04 | 14:30
Алтричем
3 : 1
Гейтсхед
18.04 | 17:00
Саттон Юнайтед
1 : 2
Алтричем
11.04 | 17:00
Алтричем
1 : 0
Истли
06.04 | 17:00
Йорк Сити
2 : 1
Алтричем
03.04 | 17:00
Алтричем
0 : 1
Галифакс
31.03 | 21:45
Уокинг
1 : 1
Алтричем
28.03 | 18:00
Солихалл Мурс
1 : 0
Алтричем
24.03 | 22:45
Бостон Юнайтед
2 : 2
Алтричем
21.03 | 18:00
Алтричем
1 : 0
Саутенд Юнайтед
14.03 | 20:30
Сканторп Юнайтед
2 : 1
Алтричем
07.03 | 18:00
Алтричем
2 : 0
Труро Сити
28.02 | 18:00
Брэкли Таун
0 : 2
Алтричем
24.02 | 22:45
Тамуорт
5 : 1
Алтричем
21.02 | 18:00
Алтричем
2 : 1
Брейнтри Таун
10.02 | 22:45
Алтричем
1 : 0
Уилдстон
07.02 | 18:00
Алтричем
0 : 1
Йовил
03.02 | 22:45
Алтричем
1 : 1
Моркамб
31.01 | 18:00
Карлайл Юнайтед
3 : 1
Алтричем
24.01 | 18:00
Алтричем
3 : 1
Борэм Вуд
21.01 | 22:45
Форест Грин
1 : 1
Алтричем
17.01 | 15:30
Хартлпул Юнайтед
1 : 0
Алтричем
30.12 | 22:45
Алтричем
1 : 2
Йорк Сити
26.12 | 18:00
Галифакс
2 : 1
Алтричем
19.12 | 22:45
Алтричем
0 : 3
Рочдейл
06.12 | 18:00
Олдершот
2 : 1
Алтричем
29.11 | 18:00
Алтричем
4 : 2
Сканторп Юнайтед
22.11 | 18:00
Саутенд Юнайтед
3 : 0
Алтричем
15.11 | 18:03
Алтричем
2 : 1
Брэкли Таун
08.11 | 18:00
Труро Сити
0 : 1
Алтричем
05.11 | 22:45
Алтричем
1 : 0
Бостон Юнайтед
25.10 | 17:00
Брейнтри Таун
0 : 0
Алтричем
18.10 | 17:00
Алтричем
1 : 3
Уокинг
04.10 | 17:00
Уилдстон
1 : 1
Алтричем
01.10 | 21:45
Алтричем
1 : 2
Тамуорт
27.09 | 17:00
Йовил
1 : 0
Алтричем
23.09 | 21:45
Алтричем
1 : 2
Форест Грин
20.09 | 17:00
Алтричем
1 : 2
Карлайл Юнайтед
13.09 | 17:00
Борэм Вуд
3 : 1
Алтричем
06.09 | 14:30
Алтричем
2 : 1
Саттон Юнайтед
03.09 | 21:45
Гейтсхед
0 : 2
Алтричем
30.08 | 17:00
Истли
2 : 1
Алтричем
25.08 | 17:00
Алтричем
2 : 0
Солихалл Мурс
23.08 | 14:30
Моркамб
2 : 1
Алтричем
19.08 | 21:45
Алтричем
0 : 2
Хартлпул Юнайтед
16.08 | 14:30
Рочдейл
2 : 1
Алтричем
09.08 | 17:00
Алтричем
3 : 2
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