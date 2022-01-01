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Англия. Вторая лига
Футбольные стадионы
Английская Вторая лига 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Гринхаус Мидоу
Шрусбери
9 875
2
Родни Парад
Ньюпорт
7 850
3
МК Стэдиум
Милтон-Кейнс
22 000
4
Бландел Парк
Клиторпс
9 546
5
Мемориал Стэдиум
Бристоль
12 100
6
Хайбари Стэдиум
Флитвуд
5 500
7
Бандэри Парк
Олдхэм
10 638
8
Хам
Аккрингтон
5 450
9
Броадфилд Стэдиум
Кроули
4 996
10
Морнфлейк
Крю
10 153
11
Каунти Граунд
Суиндон
15 700
12
Холкер Стрит
Бэрроу
6 500
13
Эбби Бизнес Стэдиум
Челтенхэм
7 200
14
Пристфилд Стэдиум
Гиллинхэм
11 582
15
Мидоу Лэйн Стэдиум
Ноттингем
20 229
16
Хайв
Лондон
6 500
17
Хейз Лэйн
Бромли
5 000
18
Уэтерби Роуд
Хэрроджейт
5 000
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