Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь
Результаты
Таблица
Команды
Тренеры
Стадионы
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Вторая лига
Футбольные тренеры
Английская Вторая лига 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Меллон Микки
Олдхэм
2
Пирсон Шон
Гримсби Таун
3
Хьюмс Тони
Колчестер Юнайтед
4
Сэдлер Мэт
Уолсолл
5
Бреннан Дин
Барнет
6
Роу Джеймс
Честерфилд
7
Белл Ли
Крю Александра
8
Йетс Марк
Челтенхэм
9
Мани Ричард
Кембридж Юнайтед
10
Норс Шон
Бристоль Роверс
11
Вивер Саймон
Хэрроджейт
12
Коттерилл Стив
Шрусбери Таун
13
Гарнер Бен
Суиндон Таун
14
Вудман Энди
Бромли
15
Аллен Мартин
Ноттс Каунти
16
Коулман Джон
Аккрингтон Стэнли
17
Кофлан Грэм
Ньюпорт Каунти
18
Адамс Микки
Транмер
19
Александер Грэм
Флитвуд
20
Левингтон Дин
Милтон Кинс Донс
21
Уинг Энди
Бэрроу
22
Харрис Нил
Гиллинхэм
23
Линдси Скотт
Кроули Таун
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+