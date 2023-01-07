Грэм Александер
Тренер
|Имя
|Грэм
|Фамилия
|Александер
|Команды
|Флитвуд, Солфорд Сити
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|10 октября 1971
|Имя
|Грэм
|Фамилия
|Александер
|Команды
|Флитвуд, Солфорд Сити
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|10 октября 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Флитвуд
|4
|2
|1
|1
|Дата
|Матч
|07.01.2023
|Флитвуд
|2 : 1
|Куинз Парк Рейнджерс
|28.01.2023
|Шеффилд Уэнсдэй
|1 : 1
|Флитвуд
|07.02.2023
|Флитвуд
|1 : 0
|Шеффилд Уэнсдэй
|01.03.2023
|Бернли
|1 : 0
|Флитвуд