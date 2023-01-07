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    Грэм Александер

    Тренер
    Имя Грэм
    Фамилия Александер
    Команды Флитвуд, Солфорд Сити
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 10 октября 1971
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    01.03.2023 Бернли 1 : 0 Флитвуд Англия. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Флитвуд 4 2 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Флитвуд 2 : 1 Куинз Парк Рейнджерс
    28.01.2023 Шеффилд Уэнсдэй 1 : 1 Флитвуд
    07.02.2023 Флитвуд 1 : 0 Шеффилд Уэнсдэй
    01.03.2023 Бернли 1 : 0 Флитвуд
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