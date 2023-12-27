Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Англия. Вторая лига (2023/2024), 32 тур
|9 февраля, пятница
|22:45
|Ноттс Каунти
|1:3
|Гиллинхэм
Англия. Вторая лига (2023/2024), 31 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Аккрингтон Стэнли
|0:0
|Гримсби Таун
|3 февраля, суббота
|18:00
|Бэрроу
|1:0
|Милтон Кинс Донс
|3 февраля, суббота
|18:00
|Брэдфорд Сити
|0:0
|Уимблдон
|3 февраля, суббота
|18:00
|Колчестер Юнайтед
|3:3
|Форест Грин
|3 февраля, суббота
|18:00
|Кроули Таун
|1:2
|Моркамб
|3 февраля, суббота
|18:00
|Гиллинхэм
|1:1
|Уолсолл
|3 февраля, суббота
|18:00
|Мэнсфилд Таун
|1:0
|Ноттс Каунти
|3 февраля, суббота
|18:00
|Солфорд Сити
|3:1
|Рексхэм
|3 февраля, суббота
|18:00
|Стокпорт Каунти
|1:1
|Хэрроджейт
|3 февраля, суббота
|18:00
|Саттон Юнайтед
|1:1
|Донкастер Роверс
|3 февраля, суббота
|18:00
|Транмер
|0:0
|Крю Александра
|3 февраля, суббота
|15:45
|Ньюпорт Каунти
|2:1
|Суиндон Таун
Англия. Вторая лига (2023/2024), 21 тур
|30 января, вторник
|22:45
|Саттон Юнайтед
|1:2
|Хэрроджейт
|23 января, вторник
|22:45
|Брэдфорд Сити
|1:1
|Солфорд Сити
|9 декабря, суббота
|18:00
|Уимблдон
|4:0
|Суиндон Таун
|9 декабря, суббота
|18:00
|Аккрингтон Стэнли
|0:0
|Донкастер Роверс
|9 декабря, суббота
|18:00
|Колчестер Юнайтед
|1:2
|Кроули Таун
|9 декабря, суббота
|18:00
|Гримсби Таун
|2:1
|Крю Александра
|9 декабря, суббота
|18:00
|Моркамб
|1:1
|Стокпорт Каунти
|9 декабря, суббота
|18:00
|Ноттс Каунти
|1:2
|Уолсолл
|9 декабря, суббота
|18:00
|Транмер
|2:1
|Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига (2023/2024), 30 тур
|27 января, суббота
|18:00
|Уимблдон
|2:1
|Мэнсфилд Таун
|27 января, суббота
|18:00
|Крю Александра
|2:3
|Солфорд Сити
|27 января, суббота
|18:00
|Донкастер Роверс
|1:5
|Стокпорт Каунти
|27 января, суббота
|18:00
|Форест Грин
|0:1
|Аккрингтон Стэнли
|27 января, суббота
|18:00
|Гримсби Таун
|1:2
|Транмер
|27 января, суббота
|18:00
|Милтон Кинс Донс
|2:1
|Гиллинхэм
|27 января, суббота
|18:00
|Моркамб
|0:1
|Колчестер Юнайтед
|27 января, суббота
|18:00
|Ноттс Каунти
|1:1
|Бэрроу
|27 января, суббота
|18:00
|Суиндон Таун
|2:0
|Брэдфорд Сити
|27 января, суббота
|18:00
|Уолсолл
|1:1
|Саттон Юнайтед
Англия. Вторая лига (2023/2024), 29 тур
|23 января, вторник
|22:45
|Мэнсфилд Таун
|1:1
|Саттон Юнайтед
|20 января, суббота
|18:00
|Бэрроу
|1:3
|Крю Александра
|20 января, суббота
|18:00
|Гиллинхэм
|1:1
|Форест Грин
|20 января, суббота
|18:00
|Милтон Кинс Донс
|1:2
|Моркамб
|20 января, суббота
|18:00
|Ньюпорт Каунти
|1:0
|Рексхэм
Англия. Вторая лига (2023/2024), 18 тур
|23 января, вторник
|22:45
|Милтон Кинс Донс
|3:1
|Уимблдон
|18 ноября, суббота
|18:00
|Аккрингтон Стэнли
|2:0
|Рексхэм
|18 ноября, суббота
|18:00
|Бэрроу
|1:0
|Кроули Таун
|18 ноября, суббота
|18:00
|Форест Грин
|2:2
|Гримсби Таун
|18 ноября, суббота
|18:00
|Гиллинхэм
|3:1
|Солфорд Сити
|18 ноября, суббота
|18:00
|Хэрроджейт
|1:1
|Суиндон Таун
|18 ноября, суббота
|18:00
|Мэнсфилд Таун
|2:0
|Ньюпорт Каунти
|18 ноября, суббота
|18:00
|Стокпорт Каунти
|2:0
|Колчестер Юнайтед
|18 ноября, суббота
|18:00
|Саттон Юнайтед
|1:1
|Транмер
|18 ноября, суббота
|15:30
|Ноттс Каунти
|4:2
|Брэдфорд Сити
Англия. Вторая лига (2023/2024), 28 тур
|13 января, суббота
|18:00
|Саттон Юнайтед
|2:2
|Бэрроу
|13 января, суббота
|18:00
|Транмер
|1:2
|Милтон Кинс Донс
|13 января, суббота
|18:00
|Рексхэм
|2:0
|Уимблдон
|13 января, суббота
|18:00
|Аккрингтон Стэнли
|1:2
|Гиллинхэм
|13 января, суббота
|18:00
|Колчестер Юнайтед
|1:1
|Брэдфорд Сити
|13 января, суббота
|18:00
|Кроули Таун
|0:1
|Солфорд Сити
|13 января, суббота
|18:00
|Крю Александра
|2:1
|Суиндон Таун
|13 января, суббота
|18:00
|Донкастер Роверс
|0:1
|Ньюпорт Каунти
|13 января, суббота
|18:00
|Форест Грин
|0:2
|Хэрроджейт
|13 января, суббота
|18:00
|Гримсби Таун
|5:5
|Ноттс Каунти
|13 января, суббота
|18:00
|Моркамб
|1:1
|Мэнсфилд Таун
|13 января, суббота
|18:00
|Стокпорт Каунти
|2:1
|Уолсолл
Англия. Вторая лига (2023/2024), 27 тур
|6 января, суббота
|18:00
|Бэрроу
|1:0
|Транмер
|6 января, суббота
|18:00
|Брэдфорд Сити
|2:4
|Кроули Таун
|6 января, суббота
|18:00
|Мэнсфилд Таун
|0:1
|Крю Александра
|6 января, суббота
|18:00
|Солфорд Сити
|2:2
|Форест Грин
|6 января, суббота
|18:00
|Суиндон Таун
|2:2
|Колчестер Юнайтед
|6 января, суббота
|16:00
|Хэрроджейт
|3:1
|Донкастер Роверс
Англия. Вторая лига (2023/2024), 26 тур
|1 января, понедельник
|18:00
|Аккрингтон Стэнли
|3:0
|Солфорд Сити
|1 января, понедельник
|18:00
|Колчестер Юнайтед
|0:1
|Гиллинхэм
|1 января, понедельник
|18:00
|Кроули Таун
|3:1
|Суиндон Таун
|1 января, понедельник
|18:00
|Крю Александра
|1:0
|Брэдфорд Сити
|1 января, понедельник
|18:00
|Донкастер Роверс
|3:0
|Милтон Кинс Донс
|1 января, понедельник
|18:00
|Форест Грин
|1:1
|Уимблдон
|1 января, понедельник
|18:00
|Гримсби Таун
|1:6
|Уолсолл
|1 января, понедельник
|18:00
|Моркамб
|2:2
|Хэрроджейт
|1 января, понедельник
|18:00
|Стокпорт Каунти
|0:2
|Мэнсфилд Таун
|1 января, понедельник
|18:00
|Саттон Юнайтед
|1:1
|Ньюпорт Каунти
|1 января, понедельник
|18:00
|Транмер
|4:2
|Ноттс Каунти
|1 января, понедельник
|18:00
|Рексхэм
|4:1
|Бэрроу
Англия. Вторая лига (2023/2024), 25 тур
|29 декабря, пятница
|22:45
|Уимблдон
|5:3
|Колчестер Юнайтед
|29 декабря, пятница
|22:45
|Бэрроу
|1:1
|Аккрингтон Стэнли
|29 декабря, пятница
|22:45
|Брэдфорд Сити
|0:0
|Стокпорт Каунти
|29 декабря, пятница
|22:45
|Гиллинхэм
|1:0
|Саттон Юнайтед
|29 декабря, пятница
|22:45
|Хэрроджейт
|0:2
|Транмер
|29 декабря, пятница
|22:45
|Мэнсфилд Таун
|1:1
|Донкастер Роверс
|29 декабря, пятница
|22:45
|Милтон Кинс Донс
|2:0
|Кроули Таун
|29 декабря, пятница
|22:45
|Ньюпорт Каунти
|1:1
|Крю Александра
|29 декабря, пятница
|22:45
|Ноттс Каунти
|5:0
|Моркамб
|29 декабря, пятница
|22:45
|Солфорд Сити
|0:3
|Гримсби Таун
|29 декабря, пятница
|22:45
|Суиндон Таун
|2:1
|Форест Грин
|29 декабря, пятница
|22:45
|Уолсолл
|3:1
|Рексхэм
Англия. Вторая лига (2023/2024), 24 тур
|26 декабря, вторник
|18:00
|Уимблдон
|0:1
|Саттон Юнайтед
|26 декабря, вторник
|18:00
|Бэрроу
|2:2
|Стокпорт Каунти
|26 декабря, вторник
|18:00
|Брэдфорд Сити
|2:2
|Моркамб
|26 декабря, вторник
|18:00
|Хэрроджейт
|2:1
|Аккрингтон Стэнли
|26 декабря, вторник
|18:00
|Милтон Кинс Донс
|1:0
|Колчестер Юнайтед
|26 декабря, вторник
|18:00
|Ньюпорт Каунти
|4:2
|Форест Грин
|26 декабря, вторник
|18:00
|Ноттс Каунти
|3:0
|Донкастер Роверс
|26 декабря, вторник
|18:00
|Солфорд Сити
|1:5
|Транмер
|26 декабря, вторник
|18:00
|Суиндон Таун
|0:1
|Рексхэм
|26 декабря, вторник
|18:00
|Уолсолл
|2:0
|Крю Александра
|26 декабря, вторник
|16:00
|Гиллинхэм
|0:2
|Кроули Таун
|26 декабря, вторник
|15:30
|Мэнсфилд Таун
|2:0
|Гримсби Таун
Англия. Вторая лига (2023/2024), 23 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Аккрингтон Стэнли
|2:1
|Уолсолл
|23 декабря, суббота
|18:00
|Гримсби Таун
|1:2
|Хэрроджейт
|23 декабря, суббота
|18:00
|Моркамб
|1:3
|Милтон Кинс Донс
|23 декабря, суббота
|18:00
|Саттон Юнайтед
|0:2
|Мэнсфилд Таун
|23 декабря, суббота
|18:00
|Транмер
|2:1
|Суиндон Таун
|23 декабря, суббота
|18:00
|Рексхэм
|2:0
|Ньюпорт Каунти
|22 декабря, пятница
|22:45
|Колчестер Юнайтед
|2:1
|Солфорд Сити
|22 декабря, пятница
|22:45
|Крю Александра
|1:3
|Бэрроу
|22 декабря, пятница
|22:45
|Стокпорт Каунти
|2:1
|Ноттс Каунти
|22 декабря, пятница
|22:45
|Кроули Таун
|1:2
|Уимблдон
|22 декабря, пятница
|22:45
|Донкастер Роверс
|1:3
|Брэдфорд Сити
|22 декабря, пятница
|22:00
|Форест Грин
|0:0
|Гиллинхэм
Англия. Вторая лига (2023/2024), 22 тур
|16 декабря, суббота
|18:00
|Кроули Таун
|1:3
|Мэнсфилд Таун
|16 декабря, суббота
|18:00
|Крю Александра
|3:3
|Аккрингтон Стэнли
|16 декабря, суббота
|18:00
|Донкастер Роверс
|0:5
|Моркамб
|16 декабря, суббота
|18:00
|Гиллинхэм
|0:2
|Брэдфорд Сити
|16 декабря, суббота
|18:00
|Хэрроджейт
|3:1
|Ноттс Каунти
|16 декабря, суббота
|18:00
|Милтон Кинс Донс
|2:0
|Форест Грин
|16 декабря, суббота
|18:00
|Ньюпорт Каунти
|1:1
|Гримсби Таун
|16 декабря, суббота
|18:00
|Солфорд Сити
|0:0
|Уимблдон
|16 декабря, суббота
|18:00
|Стокпорт Каунти
|7:0
|Саттон Юнайтед
|16 декабря, суббота
|18:00
|Суиндон Таун
|0:3
|Бэрроу
|16 декабря, суббота
|18:00
|Уолсолл
|1:0
|Транмер
|16 декабря, суббота
|18:00
|Рексхэм
|2:1
|Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига (2023/2024), 20 тур
|28 ноября, вторник
|22:45
|Аккрингтон Стэнли
|3:4
|Суиндон Таун
|28 ноября, вторник
|22:45
|Бэрроу
|2:0
|Уолсолл
|28 ноября, вторник
|22:45
|Донкастер Роверс
|3:1
|Колчестер Юнайтед
|28 ноября, вторник
|22:45
|Форест Грин
|0:3
|Брэдфорд Сити
|28 ноября, вторник
|22:45
|Гиллинхэм
|1:0
|Уимблдон
|28 ноября, вторник
|22:45
|Хэрроджейт
|2:2
|Рексхэм
|28 ноября, вторник
|22:45
|Мэнсфилд Таун
|2:2
|Транмер
|28 ноября, вторник
|22:45
|Милтон Кинс Донс
|1:1
|Гримсби Таун
|28 ноября, вторник
|22:45
|Моркамб
|1:1
|Ньюпорт Каунти
|28 ноября, вторник
|22:45
|Ноттс Каунти
|3:1
|Кроули Таун
|28 ноября, вторник
|22:45
|Стокпорт Каунти
|0:0
|Солфорд Сити
|28 ноября, вторник
|22:45
|Саттон Юнайтед
|1:1
|Крю Александра
Англия. Вторая лига (2023/2024), 19 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Уимблдон
|4:2
|Ноттс Каунти
|25 ноября, суббота
|18:00
|Брэдфорд Сити
|1:0
|Аккрингтон Стэнли
|25 ноября, суббота
|18:00
|Колчестер Юнайтед
|1:4
|Бэрроу
|25 ноября, суббота
|18:00
|Кроули Таун
|2:1
|Хэрроджейт
|25 ноября, суббота
|18:00
|Крю Александра
|3:2
|Донкастер Роверс
|25 ноября, суббота
|18:00
|Гримсби Таун
|1:1
|Саттон Юнайтед
|25 ноября, суббота
|18:00
|Ньюпорт Каунти
|2:0
|Стокпорт Каунти
|25 ноября, суббота
|18:00
|Солфорд Сити
|2:4
|Милтон Кинс Донс
|25 ноября, суббота
|18:00
|Суиндон Таун
|2:1
|Мэнсфилд Таун
|25 ноября, суббота
|18:00
|Транмер
|3:1
|Гиллинхэм
|25 ноября, суббота
|18:00
|Уолсолл
|0:0
|Форест Грин
|25 ноября, суббота
|18:00
|Рексхэм
|6:0
|Моркамб
Англия. Вторая лига (2023/2024), 17 тур
|11 ноября, суббота
|18:00
|Уимблдон
|2:0
|Донкастер Роверс
|11 ноября, суббота
|18:00
|Брэдфорд Сити
|1:2
|Бэрроу
|11 ноября, суббота
|18:00
|Колчестер Юнайтед
|1:1
|Саттон Юнайтед
|11 ноября, суббота
|18:00
|Кроули Таун
|3:1
|Аккрингтон Стэнли
|11 ноября, суббота
|18:00
|Крю Александра
|1:0
|Ноттс Каунти
|11 ноября, суббота
|18:00
|Гримсби Таун
|3:2
|Моркамб
|11 ноября, суббота
|18:00
|Ньюпорт Каунти
|0:0
|Милтон Кинс Донс
|11 ноября, суббота
|18:00
|Солфорд Сити
|1:2
|Мэнсфилд Таун
|11 ноября, суббота
|18:00
|Суиндон Таун
|2:4
|Стокпорт Каунти
|11 ноября, суббота
|18:00
|Транмер
|3:0
|Форест Грин
|11 ноября, суббота
|18:00
|Уолсолл
|0:1
|Хэрроджейт
|11 ноября, суббота
|18:00
|Рексхэм
|2:0
|Гиллинхэм
Англия. Вторая лига (2023/2024), 1 тур
|7 ноября, вторник
|22:45
|Колчестер Юнайтед
|3:1
|Суиндон Таун
|5 августа, суббота
|17:00
|Аккрингтон Стэнли
|3:0
|Ньюпорт Каунти
|5 августа, суббота
|17:00
|Кроули Таун
|1:0
|Брэдфорд Сити
|5 августа, суббота
|17:00
|Крю Александра
|2:2
|Мэнсфилд Таун
|5 августа, суббота
|17:00
|Донкастер Роверс
|0:1
|Хэрроджейт
|5 августа, суббота
|17:00
|Форест Грин
|0:2
|Солфорд Сити
|5 августа, суббота
|17:00
|Гримсби Таун
|0:0
|Уимблдон
|5 августа, суббота
|17:00
|Моркамб
|2:1
|Уолсолл
|5 августа, суббота
|17:00
|Стокпорт Каунти
|0:1
|Гиллинхэм
|5 августа, суббота
|17:00
|Саттон Юнайтед
|5:1
|Ноттс Каунти
|5 августа, суббота
|17:00
|Транмер
|1:2
|Бэрроу
|5 августа, суббота
|17:00
|Рексхэм
|3:5
|Милтон Кинс Донс
Англия. Вторая лига (2023/2024), 7 тур
|31 октября, вторник
|22:45
|Бэрроу
|1:0
|Моркамб
|9 сентября, суббота
|17:00
|Кроули Таун
|4:1
|Ньюпорт Каунти
|9 сентября, суббота
|17:00
|Форест Грин
|1:4
|Крю Александра
|9 сентября, суббота
|17:00
|Гиллинхэм
|1:0
|Хэрроджейт
|9 сентября, суббота
|17:00
|Милтон Кинс Донс
|1:1
|Ноттс Каунти
|9 сентября, суббота
|17:00
|Солфорд Сити
|1:2
|Уолсолл
|9 сентября, суббота
|17:00
|Суиндон Таун
|5:3
|Саттон Юнайтед
|9 сентября, суббота
|17:00
|Рексхэм
|2:1
|Донкастер Роверс
|9 сентября, суббота
|17:00
|Уимблдон
|1:2
|Стокпорт Каунти
|9 сентября, суббота
|17:00
|Аккрингтон Стэнли
|0:3
|Мэнсфилд Таун
|9 сентября, суббота
|17:00
|Колчестер Юнайтед
|2:0
|Транмер
|9 сентября, суббота
|14:30
|Брэдфорд Сити
|1:1
|Гримсби Таун
Англия. Вторая лига (2023/2024), 16 тур
|28 октября, суббота
|17:00
|Аккрингтон Стэнли
|0:1
|Колчестер Юнайтед
|28 октября, суббота
|17:00
|Бэрроу
|0:0
|Солфорд Сити
|28 октября, суббота
|17:00
|Донкастер Роверс
|1:0
|Гримсби Таун
|28 октября, суббота
|17:00
|Форест Грин
|2:1
|Кроули Таун
|28 октября, суббота
|17:00
|Гиллинхэм
|0:2
|Ньюпорт Каунти
|28 октября, суббота
|17:00
|Хэрроджейт
|0:1
|Крю Александра
|28 октября, суббота
|17:00
|Мэнсфилд Таун
|2:1
|Уолсолл
|28 октября, суббота
|17:00
|Милтон Кинс Донс
|3:2
|Суиндон Таун
|28 октября, суббота
|17:00
|Моркамб
|4:1
|Уимблдон
|28 октября, суббота
|17:00
|Ноттс Каунти
|0:2
|Рексхэм
|28 октября, суббота
|17:00
|Стокпорт Каунти
|2:0
|Транмер
|28 октября, суббота
|17:00
|Саттон Юнайтед
|2:1
|Брэдфорд Сити
Англия. Вторая лига (2023/2024), 15 тур
|24 октября, вторник
|21:45
|Уимблдон
|2:4
|Аккрингтон Стэнли
|24 октября, вторник
|21:45
|Крю Александра
|0:2
|Стокпорт Каунти
|24 октября, вторник
|21:45
|Донкастер Роверс
|0:3
|Солфорд Сити
|24 октября, вторник
|21:45
|Форест Грин
|0:2
|Бэрроу
|24 октября, вторник
|21:45
|Гримсби Таун
|2:3
|Колчестер Юнайтед
|24 октября, вторник
|21:45
|Хэрроджейт
|1:4
|Мэнсфилд Таун
|24 октября, вторник
|21:45
|Милтон Кинс Донс
|4:1
|Брэдфорд Сити
|24 октября, вторник
|21:45
|Моркамб
|1:0
|Транмер
|24 октября, вторник
|21:45
|Ноттс Каунти
|3:0
|Ньюпорт Каунти
|24 октября, вторник
|21:45
|Суиндон Таун
|0:1
|Гиллинхэм
|24 октября, вторник
|21:45
|Уолсолл
|1:1
|Кроули Таун
|24 октября, вторник
|21:45
|Рексхэм
|2:1
|Саттон Юнайтед
Англия. Вторая лига (2023/2024), 14 тур
|21 октября, суббота
|17:00
|Аккрингтон Стэнли
|1:0
|Милтон Кинс Донс
|21 октября, суббота
|17:00
|Бэрроу
|0:0
|Уимблдон
|21 октября, суббота
|17:00
|Брэдфорд Сити
|1:1
|Рексхэм
|21 октября, суббота
|17:00
|Колчестер Юнайтед
|1:2
|Хэрроджейт
|21 октября, суббота
|17:00
|Кроули Таун
|2:4
|Крю Александра
|21 октября, суббота
|17:00
|Гиллинхэм
|1:2
|Ноттс Каунти
|21 октября, суббота
|17:00
|Солфорд Сити
|2:2
|Суиндон Таун
|21 октября, суббота
|17:00
|Стокпорт Каунти
|3:2
|Гримсби Таун
|21 октября, суббота
|17:00
|Саттон Юнайтед
|2:3
|Моркамб
|20 октября, пятница
|21:45
|Ньюпорт Каунти
|3:3
|Уолсолл
|20 октября, пятница
|21:45
|Транмер
|1:2
|Донкастер Роверс
Англия. Вторая лига (2023/2024), 13 тур
|14 октября, суббота
|17:00
|Уимблдон
|0:1
|Брэдфорд Сити
|14 октября, суббота
|17:00
|Крю Александра
|2:0
|Транмер
|14 октября, суббота
|17:00
|Донкастер Роверс
|4:1
|Саттон Юнайтед
|14 октября, суббота
|17:00
|Форест Грин
|5:0
|Колчестер Юнайтед
|14 октября, суббота
|17:00
|Гримсби Таун
|0:2
|Аккрингтон Стэнли
|14 октября, суббота
|17:00
|Хэрроджейт
|1:3
|Стокпорт Каунти
|14 октября, суббота
|17:00
|Милтон Кинс Донс
|2:2
|Бэрроу
|14 октября, суббота
|17:00
|Суиндон Таун
|2:0
|Ньюпорт Каунти
|14 октября, суббота
|17:00
|Уолсолл
|4:1
|Гиллинхэм
|14 октября, суббота
|17:00
|Рексхэм
|3:2
|Солфорд Сити
|14 октября, суббота
|14:30
|Ноттс Каунти
|1:4
|Мэнсфилд Таун
Англия. Вторая лига (2023/2024), 12 тур
|7 октября, суббота
|17:00
|Аккрингтон Стэнли
|2:1
|Форест Грин
|7 октября, суббота
|17:00
|Бэрроу
|1:1
|Ноттс Каунти
|7 октября, суббота
|17:00
|Брэдфорд Сити
|1:0
|Суиндон Таун
|7 октября, суббота
|17:00
|Колчестер Юнайтед
|1:3
|Моркамб
|7 октября, суббота
|17:00
|Кроули Таун
|0:1
|Рексхэм
|7 октября, суббота
|17:00
|Гиллинхэм
|2:1
|Милтон Кинс Донс
|7 октября, суббота
|17:00
|Мэнсфилд Таун
|0:0
|Уимблдон
|7 октября, суббота
|17:00
|Ньюпорт Каунти
|1:2
|Хэрроджейт
|7 октября, суббота
|17:00
|Солфорд Сити
|4:2
|Крю Александра
|7 октября, суббота
|17:00
|Стокпорт Каунти
|1:0
|Донкастер Роверс
|7 октября, суббота
|17:00
|Саттон Юнайтед
|4:0
|Уолсолл
|7 октября, суббота
|17:00
|Транмер
|2:2
|Гримсби Таун
Англия. Вторая лига (2023/2024), 11 тур
|3 октября, вторник
|21:45
|Крю Александра
|2:0
|Гиллинхэм
|3 октября, вторник
|21:45
|Донкастер Роверс
|2:0
|Кроули Таун
|3 октября, вторник
|21:45
|Гримсби Таун
|2:1
|Бэрроу
|3 октября, вторник
|21:45
|Хэрроджейт
|0:1
|Уимблдон
|3 октября, вторник
|21:45
|Мэнсфилд Таун
|0:0
|Рексхэм
|3 октября, вторник
|21:45
|Моркамб
|1:1
|Аккрингтон Стэнли
|3 октября, вторник
|21:45
|Ньюпорт Каунти
|2:1
|Колчестер Юнайтед
|3 октября, вторник
|21:45
|Ноттс Каунти
|3:1
|Суиндон Таун
|3 октября, вторник
|21:45
|Стокпорт Каунти
|2:0
|Форест Грин
|3 октября, вторник
|21:45
|Саттон Юнайтед
|0:2
|Солфорд Сити
|3 октября, вторник
|21:45
|Транмер
|2:1
|Брэдфорд Сити
|3 октября, вторник
|21:45
|Уолсолл
|0:0
|Милтон Кинс Донс
Англия. Вторая лига (2023/2024), 10 тур
|30 сентября, суббота
|17:00
|Уимблдон
|4:1
|Транмер
|30 сентября, суббота
|17:00
|Аккрингтон Стэнли
|1:3
|Стокпорт Каунти
|30 сентября, суббота
|17:00
|Бэрроу
|3:2
|Донкастер Роверс
|30 сентября, суббота
|17:00
|Брэдфорд Сити
|1:3
|Уолсолл
|30 сентября, суббота
|17:00
|Колчестер Юнайтед
|5:4
|Ноттс Каунти
|30 сентября, суббота
|17:00
|Кроули Таун
|3:0
|Саттон Юнайтед
|30 сентября, суббота
|17:00
|Форест Грин
|1:2
|Моркамб
|30 сентября, суббота
|17:00
|Гиллинхэм
|1:1
|Мэнсфилд Таун
|30 сентября, суббота
|17:00
|Милтон Кинс Донс
|0:1
|Хэрроджейт
|30 сентября, суббота
|17:00
|Солфорд Сити
|2:1
|Ньюпорт Каунти
|30 сентября, суббота
|17:00
|Суиндон Таун
|2:1
|Гримсби Таун
|30 сентября, суббота
|17:00
|Рексхэм
|3:3
|Крю Александра
Англия. Вторая лига (2023/2024), 9 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Крю Александра
|2:1
|Колчестер Юнайтед
|23 сентября, суббота
|17:00
|Донкастер Роверс
|2:1
|Гиллинхэм
|23 сентября, суббота
|17:00
|Гримсби Таун
|2:3
|Кроули Таун
|23 сентября, суббота
|17:00
|Хэрроджейт
|3:2
|Солфорд Сити
|23 сентября, суббота
|17:00
|Мэнсфилд Таун
|1:0
|Бэрроу
|23 сентября, суббота
|17:00
|Моркамб
|2:2
|Суиндон Таун
|23 сентября, суббота
|17:00
|Ньюпорт Каунти
|1:4
|Брэдфорд Сити
|23 сентября, суббота
|17:00
|Ноттс Каунти
|4:3
|Форест Грин
|23 сентября, суббота
|17:00
|Стокпорт Каунти
|5:0
|Рексхэм
|23 сентября, суббота
|17:00
|Саттон Юнайтед
|1:1
|Милтон Кинс Донс
|23 сентября, суббота
|17:00
|Транмер
|2:0
|Аккрингтон Стэнли
|23 сентября, суббота
|17:00
|Уолсолл
|1:3
|Уимблдон
Англия. Вторая лига (2023/2024), 8 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Уимблдон
|2:2
|Крю Александра
|16 сентября, суббота
|17:00
|Аккрингтон Стэнли
|4:1
|Саттон Юнайтед
|16 сентября, суббота
|17:00
|Брэдфорд Сити
|1:1
|Хэрроджейт
|16 сентября, суббота
|17:00
|Колчестер Юнайтед
|1:1
|Мэнсфилд Таун
|16 сентября, суббота
|17:00
|Кроули Таун
|3:2
|Транмер
|16 сентября, суббота
|17:00
|Форест Грин
|1:2
|Донкастер Роверс
|16 сентября, суббота
|17:00
|Гиллинхэм
|2:1
|Моркамб
|16 сентября, суббота
|17:00
|Милтон Кинс Донс
|1:2
|Стокпорт Каунти
|16 сентября, суббота
|17:00
|Суиндон Таун
|2:0
|Уолсолл
|16 сентября, суббота
|17:00
|Рексхэм
|3:0
|Гримсби Таун
|15 сентября, пятница
|21:45
|Солфорд Сити
|0:2
|Ноттс Каунти
Англия. Вторая лига (2023/2024), 40 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Ньюпорт Каунти
|1:1
|Бэрроу
Англия. Вторая лига (2023/2024), 6 тур
|2 сентября, суббота
|17:00
|Крю Александра
|3:1
|Милтон Кинс Донс
|2 сентября, суббота
|17:00
|Донкастер Роверс
|0:0
|Суиндон Таун
|2 сентября, суббота
|17:00
|Гримсби Таун
|2:0
|Гиллинхэм
|2 сентября, суббота
|17:00
|Хэрроджейт
|0:1
|Бэрроу
|2 сентября, суббота
|17:00
|Мэнсфилд Таун
|0:0
|Брэдфорд Сити
|2 сентября, суббота
|17:00
|Моркамб
|1:0
|Солфорд Сити
|2 сентября, суббота
|17:00
|Ньюпорт Каунти
|2:2
|Уимблдон
|2 сентября, суббота
|17:00
|Ноттс Каунти
|3:1
|Аккрингтон Стэнли
|2 сентября, суббота
|17:00
|Стокпорт Каунти
|3:3
|Кроули Таун
|2 сентября, суббота
|17:00
|Саттон Юнайтед
|0:1
|Форест Грин
|2 сентября, суббота
|17:00
|Уолсолл
|1:0
|Колчестер Юнайтед
|2 сентября, суббота
|14:30
|Транмер
|0:1
|Рексхэм
Англия. Вторая лига (2023/2024), 5 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Уимблдон
|1:1
|Форест Грин
|26 августа, суббота
|17:00
|Бэрроу
|1:1
|Рексхэм
|26 августа, суббота
|17:00
|Брэдфорд Сити
|1:0
|Крю Александра
|26 августа, суббота
|17:00
|Гиллинхэм
|0:3
|Колчестер Юнайтед
|26 августа, суббота
|17:00
|Хэрроджейт
|2:0
|Моркамб
|26 августа, суббота
|17:00
|Мэнсфилд Таун
|3:2
|Стокпорт Каунти
|26 августа, суббота
|17:00
|Милтон Кинс Донс
|2:1
|Донкастер Роверс
|26 августа, суббота
|17:00
|Ньюпорт Каунти
|3:1
|Саттон Юнайтед
|26 августа, суббота
|17:00
|Ноттс Каунти
|2:1
|Транмер
|26 августа, суббота
|17:00
|Солфорд Сити
|1:2
|Аккрингтон Стэнли
|26 августа, суббота
|17:00
|Суиндон Таун
|6:0
|Кроули Таун
|26 августа, суббота
|17:00
|Уолсолл
|1:1
|Гримсби Таун
Англия. Вторая лига (2023/2024), 4 тур
|19 августа, суббота
|17:00
|Аккрингтон Стэнли
|2:1
|Хэрроджейт
|19 августа, суббота
|17:00
|Колчестер Юнайтед
|2:3
|Милтон Кинс Донс
|19 августа, суббота
|17:00
|Кроули Таун
|0:1
|Гиллинхэм
|19 августа, суббота
|17:00
|Крю Александра
|2:2
|Уолсолл
|19 августа, суббота
|17:00
|Донкастер Роверс
|1:3
|Ноттс Каунти
|19 августа, суббота
|17:00
|Форест Грин
|0:3
|Ньюпорт Каунти
|19 августа, суббота
|17:00
|Гримсби Таун
|1:1
|Мэнсфилд Таун
|19 августа, суббота
|17:00
|Моркамб
|3:0
|Брэдфорд Сити
|19 августа, суббота
|17:00
|Стокпорт Каунти
|1:0
|Бэрроу
|19 августа, суббота
|17:00
|Саттон Юнайтед
|0:3
|Уимблдон
|19 августа, суббота
|17:00
|Транмер
|3:4
|Солфорд Сити
|19 августа, суббота
|17:00
|Рексхэм
|5:5
|Суиндон Таун
Англия. Вторая лига (2023/2024), 3 тур
|15 августа, вторник
|21:45
|Аккрингтон Стэнли
|1:1
|Бэрроу
|15 августа, вторник
|21:45
|Колчестер Юнайтед
|0:2
|Уимблдон
|15 августа, вторник
|21:45
|Кроули Таун
|2:1
|Милтон Кинс Донс
|15 августа, вторник
|21:45
|Крю Александра
|4:2
|Ньюпорт Каунти
|15 августа, вторник
|21:45
|Донкастер Роверс
|2:2
|Мэнсфилд Таун
|15 августа, вторник
|21:45
|Форест Грин
|1:2
|Суиндон Таун
|15 августа, вторник
|21:45
|Гримсби Таун
|2:0
|Солфорд Сити
|15 августа, вторник
|21:45
|Моркамб
|0:0
|Ноттс Каунти
|15 августа, вторник
|21:45
|Стокпорт Каунти
|1:1
|Брэдфорд Сити
|15 августа, вторник
|21:45
|Саттон Юнайтед
|0:1
|Гиллинхэм
|15 августа, вторник
|21:45
|Транмер
|3:0
|Хэрроджейт
|15 августа, вторник
|21:45
|Рексхэм
|4:2
|Уолсолл
Англия. Вторая лига (2023/2024), 2 тур
|12 августа, суббота
|17:00
|Уимблдон
|1:1
|Рексхэм
|12 августа, суббота
|17:00
|Бэрроу
|2:1
|Саттон Юнайтед
|12 августа, суббота
|17:00
|Брэдфорд Сити
|2:1
|Колчестер Юнайтед
|12 августа, суббота
|17:00
|Гиллинхэм
|1:0
|Аккрингтон Стэнли
|12 августа, суббота
|17:00
|Хэрроджейт
|0:1
|Форест Грин
|12 августа, суббота
|17:00
|Мэнсфилд Таун
|3:0
|Моркамб
|12 августа, суббота
|17:00
|Милтон Кинс Донс
|1:0
|Транмер
|12 августа, суббота
|17:00
|Ньюпорт Каунти
|4:0
|Донкастер Роверс
|12 августа, суббота
|17:00
|Ноттс Каунти
|3:2
|Гримсби Таун
|12 августа, суббота
|17:00
|Солфорд Сити
|1:1
|Кроули Таун
|12 августа, суббота
|17:00
|Суиндон Таун
|2:2
|Крю Александра
|12 августа, суббота
|17:00
|Уолсолл
|2:1
|Стокпорт Каунти
Нет завершенных матчей