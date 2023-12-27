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    Англия. Вторая лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 32 тур
    9 февраля, пятница 22:45 Ноттс Каунти 1:3 Гиллинхэм
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 31 тур
    3 февраля, суббота 18:00 Аккрингтон Стэнли 0:0 Гримсби Таун
    3 февраля, суббота 18:00 Бэрроу 1:0 Милтон Кинс Донс
    3 февраля, суббота 18:00 Брэдфорд Сити 0:0 Уимблдон
    3 февраля, суббота 18:00 Колчестер Юнайтед 3:3 Форест Грин
    3 февраля, суббота 18:00 Кроули Таун 1:2 Моркамб
    3 февраля, суббота 18:00 Гиллинхэм 1:1 Уолсолл
    3 февраля, суббота 18:00 Мэнсфилд Таун 1:0 Ноттс Каунти
    3 февраля, суббота 18:00 Солфорд Сити 3:1 Рексхэм
    3 февраля, суббота 18:00 Стокпорт Каунти 1:1 Хэрроджейт
    3 февраля, суббота 18:00 Саттон Юнайтед 1:1 Донкастер Роверс
    3 февраля, суббота 18:00 Транмер 0:0 Крю Александра
    3 февраля, суббота 15:45 Ньюпорт Каунти 2:1 Суиндон Таун
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 21 тур
    30 января, вторник 22:45 Саттон Юнайтед 1:2 Хэрроджейт
    23 января, вторник 22:45 Брэдфорд Сити 1:1 Солфорд Сити
    9 декабря, суббота 18:00 Уимблдон 4:0 Суиндон Таун
    9 декабря, суббота 18:00 Аккрингтон Стэнли 0:0 Донкастер Роверс
    9 декабря, суббота 18:00 Колчестер Юнайтед 1:2 Кроули Таун
    9 декабря, суббота 18:00 Гримсби Таун 2:1 Крю Александра
    9 декабря, суббота 18:00 Моркамб 1:1 Стокпорт Каунти
    9 декабря, суббота 18:00 Ноттс Каунти 1:2 Уолсолл
    9 декабря, суббота 18:00 Транмер 2:1 Ньюпорт Каунти
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 30 тур
    27 января, суббота 18:00 Уимблдон 2:1 Мэнсфилд Таун
    27 января, суббота 18:00 Крю Александра 2:3 Солфорд Сити
    27 января, суббота 18:00 Донкастер Роверс 1:5 Стокпорт Каунти
    27 января, суббота 18:00 Форест Грин 0:1 Аккрингтон Стэнли
    27 января, суббота 18:00 Гримсби Таун 1:2 Транмер
    27 января, суббота 18:00 Милтон Кинс Донс 2:1 Гиллинхэм
    27 января, суббота 18:00 Моркамб 0:1 Колчестер Юнайтед
    27 января, суббота 18:00 Ноттс Каунти 1:1 Бэрроу
    27 января, суббота 18:00 Суиндон Таун 2:0 Брэдфорд Сити
    27 января, суббота 18:00 Уолсолл 1:1 Саттон Юнайтед
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 29 тур
    23 января, вторник 22:45 Мэнсфилд Таун 1:1 Саттон Юнайтед
    20 января, суббота 18:00 Бэрроу 1:3 Крю Александра
    20 января, суббота 18:00 Гиллинхэм 1:1 Форест Грин
    20 января, суббота 18:00 Милтон Кинс Донс 1:2 Моркамб
    20 января, суббота 18:00 Ньюпорт Каунти 1:0 Рексхэм
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 18 тур
    23 января, вторник 22:45 Милтон Кинс Донс 3:1 Уимблдон
    18 ноября, суббота 18:00 Аккрингтон Стэнли 2:0 Рексхэм
    18 ноября, суббота 18:00 Бэрроу 1:0 Кроули Таун
    18 ноября, суббота 18:00 Форест Грин 2:2 Гримсби Таун
    18 ноября, суббота 18:00 Гиллинхэм 3:1 Солфорд Сити
    18 ноября, суббота 18:00 Хэрроджейт 1:1 Суиндон Таун
    18 ноября, суббота 18:00 Мэнсфилд Таун 2:0 Ньюпорт Каунти
    18 ноября, суббота 18:00 Стокпорт Каунти 2:0 Колчестер Юнайтед
    18 ноября, суббота 18:00 Саттон Юнайтед 1:1 Транмер
    18 ноября, суббота 15:30 Ноттс Каунти 4:2 Брэдфорд Сити
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 28 тур
    13 января, суббота 18:00 Саттон Юнайтед 2:2 Бэрроу
    13 января, суббота 18:00 Транмер 1:2 Милтон Кинс Донс
    13 января, суббота 18:00 Рексхэм 2:0 Уимблдон
    13 января, суббота 18:00 Аккрингтон Стэнли 1:2 Гиллинхэм
    13 января, суббота 18:00 Колчестер Юнайтед 1:1 Брэдфорд Сити
    13 января, суббота 18:00 Кроули Таун 0:1 Солфорд Сити
    13 января, суббота 18:00 Крю Александра 2:1 Суиндон Таун
    13 января, суббота 18:00 Донкастер Роверс 0:1 Ньюпорт Каунти
    13 января, суббота 18:00 Форест Грин 0:2 Хэрроджейт
    13 января, суббота 18:00 Гримсби Таун 5:5 Ноттс Каунти
    13 января, суббота 18:00 Моркамб 1:1 Мэнсфилд Таун
    13 января, суббота 18:00 Стокпорт Каунти 2:1 Уолсолл
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 27 тур
    6 января, суббота 18:00 Бэрроу 1:0 Транмер
    6 января, суббота 18:00 Брэдфорд Сити 2:4 Кроули Таун
    6 января, суббота 18:00 Мэнсфилд Таун 0:1 Крю Александра
    6 января, суббота 18:00 Солфорд Сити 2:2 Форест Грин
    6 января, суббота 18:00 Суиндон Таун 2:2 Колчестер Юнайтед
    6 января, суббота 16:00 Хэрроджейт 3:1 Донкастер Роверс
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 26 тур
    1 января, понедельник 18:00 Аккрингтон Стэнли 3:0 Солфорд Сити
    1 января, понедельник 18:00 Колчестер Юнайтед 0:1 Гиллинхэм
    1 января, понедельник 18:00 Кроули Таун 3:1 Суиндон Таун
    1 января, понедельник 18:00 Крю Александра 1:0 Брэдфорд Сити
    1 января, понедельник 18:00 Донкастер Роверс 3:0 Милтон Кинс Донс
    1 января, понедельник 18:00 Форест Грин 1:1 Уимблдон
    1 января, понедельник 18:00 Гримсби Таун 1:6 Уолсолл
    1 января, понедельник 18:00 Моркамб 2:2 Хэрроджейт
    1 января, понедельник 18:00 Стокпорт Каунти 0:2 Мэнсфилд Таун
    1 января, понедельник 18:00 Саттон Юнайтед 1:1 Ньюпорт Каунти
    1 января, понедельник 18:00 Транмер 4:2 Ноттс Каунти
    1 января, понедельник 18:00 Рексхэм 4:1 Бэрроу
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 25 тур
    29 декабря, пятница 22:45 Уимблдон 5:3 Колчестер Юнайтед
    29 декабря, пятница 22:45 Бэрроу 1:1 Аккрингтон Стэнли
    29 декабря, пятница 22:45 Брэдфорд Сити 0:0 Стокпорт Каунти
    29 декабря, пятница 22:45 Гиллинхэм 1:0 Саттон Юнайтед
    29 декабря, пятница 22:45 Хэрроджейт 0:2 Транмер
    29 декабря, пятница 22:45 Мэнсфилд Таун 1:1 Донкастер Роверс
    29 декабря, пятница 22:45 Милтон Кинс Донс 2:0 Кроули Таун
    29 декабря, пятница 22:45 Ньюпорт Каунти 1:1 Крю Александра
    29 декабря, пятница 22:45 Ноттс Каунти 5:0 Моркамб
    29 декабря, пятница 22:45 Солфорд Сити 0:3 Гримсби Таун
    29 декабря, пятница 22:45 Суиндон Таун 2:1 Форест Грин
    29 декабря, пятница 22:45 Уолсолл 3:1 Рексхэм
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 24 тур
    26 декабря, вторник 18:00 Уимблдон 0:1 Саттон Юнайтед
    26 декабря, вторник 18:00 Бэрроу 2:2 Стокпорт Каунти
    26 декабря, вторник 18:00 Брэдфорд Сити 2:2 Моркамб
    26 декабря, вторник 18:00 Хэрроджейт 2:1 Аккрингтон Стэнли
    26 декабря, вторник 18:00 Милтон Кинс Донс 1:0 Колчестер Юнайтед
    26 декабря, вторник 18:00 Ньюпорт Каунти 4:2 Форест Грин
    26 декабря, вторник 18:00 Ноттс Каунти 3:0 Донкастер Роверс
    26 декабря, вторник 18:00 Солфорд Сити 1:5 Транмер
    26 декабря, вторник 18:00 Суиндон Таун 0:1 Рексхэм
    26 декабря, вторник 18:00 Уолсолл 2:0 Крю Александра
    26 декабря, вторник 16:00 Гиллинхэм 0:2 Кроули Таун
    26 декабря, вторник 15:30 Мэнсфилд Таун 2:0 Гримсби Таун
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 23 тур
    23 декабря, суббота 18:00 Аккрингтон Стэнли 2:1 Уолсолл
    23 декабря, суббота 18:00 Гримсби Таун 1:2 Хэрроджейт
    23 декабря, суббота 18:00 Моркамб 1:3 Милтон Кинс Донс
    23 декабря, суббота 18:00 Саттон Юнайтед 0:2 Мэнсфилд Таун
    23 декабря, суббота 18:00 Транмер 2:1 Суиндон Таун
    23 декабря, суббота 18:00 Рексхэм 2:0 Ньюпорт Каунти
    22 декабря, пятница 22:45 Колчестер Юнайтед 2:1 Солфорд Сити
    22 декабря, пятница 22:45 Крю Александра 1:3 Бэрроу
    22 декабря, пятница 22:45 Стокпорт Каунти 2:1 Ноттс Каунти
    22 декабря, пятница 22:45 Кроули Таун 1:2 Уимблдон
    22 декабря, пятница 22:45 Донкастер Роверс 1:3 Брэдфорд Сити
    22 декабря, пятница 22:00 Форест Грин 0:0 Гиллинхэм
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 22 тур
    16 декабря, суббота 18:00 Кроули Таун 1:3 Мэнсфилд Таун
    16 декабря, суббота 18:00 Крю Александра 3:3 Аккрингтон Стэнли
    16 декабря, суббота 18:00 Донкастер Роверс 0:5 Моркамб
    16 декабря, суббота 18:00 Гиллинхэм 0:2 Брэдфорд Сити
    16 декабря, суббота 18:00 Хэрроджейт 3:1 Ноттс Каунти
    16 декабря, суббота 18:00 Милтон Кинс Донс 2:0 Форест Грин
    16 декабря, суббота 18:00 Ньюпорт Каунти 1:1 Гримсби Таун
    16 декабря, суббота 18:00 Солфорд Сити 0:0 Уимблдон
    16 декабря, суббота 18:00 Стокпорт Каунти 7:0 Саттон Юнайтед
    16 декабря, суббота 18:00 Суиндон Таун 0:3 Бэрроу
    16 декабря, суббота 18:00 Уолсолл 1:0 Транмер
    16 декабря, суббота 18:00 Рексхэм 2:1 Колчестер Юнайтед
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 20 тур
    28 ноября, вторник 22:45 Аккрингтон Стэнли 3:4 Суиндон Таун
    28 ноября, вторник 22:45 Бэрроу 2:0 Уолсолл
    28 ноября, вторник 22:45 Донкастер Роверс 3:1 Колчестер Юнайтед
    28 ноября, вторник 22:45 Форест Грин 0:3 Брэдфорд Сити
    28 ноября, вторник 22:45 Гиллинхэм 1:0 Уимблдон
    28 ноября, вторник 22:45 Хэрроджейт 2:2 Рексхэм
    28 ноября, вторник 22:45 Мэнсфилд Таун 2:2 Транмер
    28 ноября, вторник 22:45 Милтон Кинс Донс 1:1 Гримсби Таун
    28 ноября, вторник 22:45 Моркамб 1:1 Ньюпорт Каунти
    28 ноября, вторник 22:45 Ноттс Каунти 3:1 Кроули Таун
    28 ноября, вторник 22:45 Стокпорт Каунти 0:0 Солфорд Сити
    28 ноября, вторник 22:45 Саттон Юнайтед 1:1 Крю Александра
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 19 тур
    25 ноября, суббота 18:00 Уимблдон 4:2 Ноттс Каунти
    25 ноября, суббота 18:00 Брэдфорд Сити 1:0 Аккрингтон Стэнли
    25 ноября, суббота 18:00 Колчестер Юнайтед 1:4 Бэрроу
    25 ноября, суббота 18:00 Кроули Таун 2:1 Хэрроджейт
    25 ноября, суббота 18:00 Крю Александра 3:2 Донкастер Роверс
    25 ноября, суббота 18:00 Гримсби Таун 1:1 Саттон Юнайтед
    25 ноября, суббота 18:00 Ньюпорт Каунти 2:0 Стокпорт Каунти
    25 ноября, суббота 18:00 Солфорд Сити 2:4 Милтон Кинс Донс
    25 ноября, суббота 18:00 Суиндон Таун 2:1 Мэнсфилд Таун
    25 ноября, суббота 18:00 Транмер 3:1 Гиллинхэм
    25 ноября, суббота 18:00 Уолсолл 0:0 Форест Грин
    25 ноября, суббота 18:00 Рексхэм 6:0 Моркамб
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 17 тур
    11 ноября, суббота 18:00 Уимблдон 2:0 Донкастер Роверс
    11 ноября, суббота 18:00 Брэдфорд Сити 1:2 Бэрроу
    11 ноября, суббота 18:00 Колчестер Юнайтед 1:1 Саттон Юнайтед
    11 ноября, суббота 18:00 Кроули Таун 3:1 Аккрингтон Стэнли
    11 ноября, суббота 18:00 Крю Александра 1:0 Ноттс Каунти
    11 ноября, суббота 18:00 Гримсби Таун 3:2 Моркамб
    11 ноября, суббота 18:00 Ньюпорт Каунти 0:0 Милтон Кинс Донс
    11 ноября, суббота 18:00 Солфорд Сити 1:2 Мэнсфилд Таун
    11 ноября, суббота 18:00 Суиндон Таун 2:4 Стокпорт Каунти
    11 ноября, суббота 18:00 Транмер 3:0 Форест Грин
    11 ноября, суббота 18:00 Уолсолл 0:1 Хэрроджейт
    11 ноября, суббота 18:00 Рексхэм 2:0 Гиллинхэм
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 1 тур
    7 ноября, вторник 22:45 Колчестер Юнайтед 3:1 Суиндон Таун
    5 августа, суббота 17:00 Аккрингтон Стэнли 3:0 Ньюпорт Каунти
    5 августа, суббота 17:00 Кроули Таун 1:0 Брэдфорд Сити
    5 августа, суббота 17:00 Крю Александра 2:2 Мэнсфилд Таун
    5 августа, суббота 17:00 Донкастер Роверс 0:1 Хэрроджейт
    5 августа, суббота 17:00 Форест Грин 0:2 Солфорд Сити
    5 августа, суббота 17:00 Гримсби Таун 0:0 Уимблдон
    5 августа, суббота 17:00 Моркамб 2:1 Уолсолл
    5 августа, суббота 17:00 Стокпорт Каунти 0:1 Гиллинхэм
    5 августа, суббота 17:00 Саттон Юнайтед 5:1 Ноттс Каунти
    5 августа, суббота 17:00 Транмер 1:2 Бэрроу
    5 августа, суббота 17:00 Рексхэм 3:5 Милтон Кинс Донс
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 7 тур
    31 октября, вторник 22:45 Бэрроу 1:0 Моркамб
    9 сентября, суббота 17:00 Кроули Таун 4:1 Ньюпорт Каунти
    9 сентября, суббота 17:00 Форест Грин 1:4 Крю Александра
    9 сентября, суббота 17:00 Гиллинхэм 1:0 Хэрроджейт
    9 сентября, суббота 17:00 Милтон Кинс Донс 1:1 Ноттс Каунти
    9 сентября, суббота 17:00 Солфорд Сити 1:2 Уолсолл
    9 сентября, суббота 17:00 Суиндон Таун 5:3 Саттон Юнайтед
    9 сентября, суббота 17:00 Рексхэм 2:1 Донкастер Роверс
    9 сентября, суббота 17:00 Уимблдон 1:2 Стокпорт Каунти
    9 сентября, суббота 17:00 Аккрингтон Стэнли 0:3 Мэнсфилд Таун
    9 сентября, суббота 17:00 Колчестер Юнайтед 2:0 Транмер
    9 сентября, суббота 14:30 Брэдфорд Сити 1:1 Гримсби Таун
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 16 тур
    28 октября, суббота 17:00 Аккрингтон Стэнли 0:1 Колчестер Юнайтед
    28 октября, суббота 17:00 Бэрроу 0:0 Солфорд Сити
    28 октября, суббота 17:00 Донкастер Роверс 1:0 Гримсби Таун
    28 октября, суббота 17:00 Форест Грин 2:1 Кроули Таун
    28 октября, суббота 17:00 Гиллинхэм 0:2 Ньюпорт Каунти
    28 октября, суббота 17:00 Хэрроджейт 0:1 Крю Александра
    28 октября, суббота 17:00 Мэнсфилд Таун 2:1 Уолсолл
    28 октября, суббота 17:00 Милтон Кинс Донс 3:2 Суиндон Таун
    28 октября, суббота 17:00 Моркамб 4:1 Уимблдон
    28 октября, суббота 17:00 Ноттс Каунти 0:2 Рексхэм
    28 октября, суббота 17:00 Стокпорт Каунти 2:0 Транмер
    28 октября, суббота 17:00 Саттон Юнайтед 2:1 Брэдфорд Сити
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 15 тур
    24 октября, вторник 21:45 Уимблдон 2:4 Аккрингтон Стэнли
    24 октября, вторник 21:45 Крю Александра 0:2 Стокпорт Каунти
    24 октября, вторник 21:45 Донкастер Роверс 0:3 Солфорд Сити
    24 октября, вторник 21:45 Форест Грин 0:2 Бэрроу
    24 октября, вторник 21:45 Гримсби Таун 2:3 Колчестер Юнайтед
    24 октября, вторник 21:45 Хэрроджейт 1:4 Мэнсфилд Таун
    24 октября, вторник 21:45 Милтон Кинс Донс 4:1 Брэдфорд Сити
    24 октября, вторник 21:45 Моркамб 1:0 Транмер
    24 октября, вторник 21:45 Ноттс Каунти 3:0 Ньюпорт Каунти
    24 октября, вторник 21:45 Суиндон Таун 0:1 Гиллинхэм
    24 октября, вторник 21:45 Уолсолл 1:1 Кроули Таун
    24 октября, вторник 21:45 Рексхэм 2:1 Саттон Юнайтед
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 14 тур
    21 октября, суббота 17:00 Аккрингтон Стэнли 1:0 Милтон Кинс Донс
    21 октября, суббота 17:00 Бэрроу 0:0 Уимблдон
    21 октября, суббота 17:00 Брэдфорд Сити 1:1 Рексхэм
    21 октября, суббота 17:00 Колчестер Юнайтед 1:2 Хэрроджейт
    21 октября, суббота 17:00 Кроули Таун 2:4 Крю Александра
    21 октября, суббота 17:00 Гиллинхэм 1:2 Ноттс Каунти
    21 октября, суббота 17:00 Солфорд Сити 2:2 Суиндон Таун
    21 октября, суббота 17:00 Стокпорт Каунти 3:2 Гримсби Таун
    21 октября, суббота 17:00 Саттон Юнайтед 2:3 Моркамб
    20 октября, пятница 21:45 Ньюпорт Каунти 3:3 Уолсолл
    20 октября, пятница 21:45 Транмер 1:2 Донкастер Роверс
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 13 тур
    14 октября, суббота 17:00 Уимблдон 0:1 Брэдфорд Сити
    14 октября, суббота 17:00 Крю Александра 2:0 Транмер
    14 октября, суббота 17:00 Донкастер Роверс 4:1 Саттон Юнайтед
    14 октября, суббота 17:00 Форест Грин 5:0 Колчестер Юнайтед
    14 октября, суббота 17:00 Гримсби Таун 0:2 Аккрингтон Стэнли
    14 октября, суббота 17:00 Хэрроджейт 1:3 Стокпорт Каунти
    14 октября, суббота 17:00 Милтон Кинс Донс 2:2 Бэрроу
    14 октября, суббота 17:00 Суиндон Таун 2:0 Ньюпорт Каунти
    14 октября, суббота 17:00 Уолсолл 4:1 Гиллинхэм
    14 октября, суббота 17:00 Рексхэм 3:2 Солфорд Сити
    14 октября, суббота 14:30 Ноттс Каунти 1:4 Мэнсфилд Таун
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 12 тур
    7 октября, суббота 17:00 Аккрингтон Стэнли 2:1 Форест Грин
    7 октября, суббота 17:00 Бэрроу 1:1 Ноттс Каунти
    7 октября, суббота 17:00 Брэдфорд Сити 1:0 Суиндон Таун
    7 октября, суббота 17:00 Колчестер Юнайтед 1:3 Моркамб
    7 октября, суббота 17:00 Кроули Таун 0:1 Рексхэм
    7 октября, суббота 17:00 Гиллинхэм 2:1 Милтон Кинс Донс
    7 октября, суббота 17:00 Мэнсфилд Таун 0:0 Уимблдон
    7 октября, суббота 17:00 Ньюпорт Каунти 1:2 Хэрроджейт
    7 октября, суббота 17:00 Солфорд Сити 4:2 Крю Александра
    7 октября, суббота 17:00 Стокпорт Каунти 1:0 Донкастер Роверс
    7 октября, суббота 17:00 Саттон Юнайтед 4:0 Уолсолл
    7 октября, суббота 17:00 Транмер 2:2 Гримсби Таун
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 11 тур
    3 октября, вторник 21:45 Крю Александра 2:0 Гиллинхэм
    3 октября, вторник 21:45 Донкастер Роверс 2:0 Кроули Таун
    3 октября, вторник 21:45 Гримсби Таун 2:1 Бэрроу
    3 октября, вторник 21:45 Хэрроджейт 0:1 Уимблдон
    3 октября, вторник 21:45 Мэнсфилд Таун 0:0 Рексхэм
    3 октября, вторник 21:45 Моркамб 1:1 Аккрингтон Стэнли
    3 октября, вторник 21:45 Ньюпорт Каунти 2:1 Колчестер Юнайтед
    3 октября, вторник 21:45 Ноттс Каунти 3:1 Суиндон Таун
    3 октября, вторник 21:45 Стокпорт Каунти 2:0 Форест Грин
    3 октября, вторник 21:45 Саттон Юнайтед 0:2 Солфорд Сити
    3 октября, вторник 21:45 Транмер 2:1 Брэдфорд Сити
    3 октября, вторник 21:45 Уолсолл 0:0 Милтон Кинс Донс
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 10 тур
    30 сентября, суббота 17:00 Уимблдон 4:1 Транмер
    30 сентября, суббота 17:00 Аккрингтон Стэнли 1:3 Стокпорт Каунти
    30 сентября, суббота 17:00 Бэрроу 3:2 Донкастер Роверс
    30 сентября, суббота 17:00 Брэдфорд Сити 1:3 Уолсолл
    30 сентября, суббота 17:00 Колчестер Юнайтед 5:4 Ноттс Каунти
    30 сентября, суббота 17:00 Кроули Таун 3:0 Саттон Юнайтед
    30 сентября, суббота 17:00 Форест Грин 1:2 Моркамб
    30 сентября, суббота 17:00 Гиллинхэм 1:1 Мэнсфилд Таун
    30 сентября, суббота 17:00 Милтон Кинс Донс 0:1 Хэрроджейт
    30 сентября, суббота 17:00 Солфорд Сити 2:1 Ньюпорт Каунти
    30 сентября, суббота 17:00 Суиндон Таун 2:1 Гримсби Таун
    30 сентября, суббота 17:00 Рексхэм 3:3 Крю Александра
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 9 тур
    23 сентября, суббота 17:00 Крю Александра 2:1 Колчестер Юнайтед
    23 сентября, суббота 17:00 Донкастер Роверс 2:1 Гиллинхэм
    23 сентября, суббота 17:00 Гримсби Таун 2:3 Кроули Таун
    23 сентября, суббота 17:00 Хэрроджейт 3:2 Солфорд Сити
    23 сентября, суббота 17:00 Мэнсфилд Таун 1:0 Бэрроу
    23 сентября, суббота 17:00 Моркамб 2:2 Суиндон Таун
    23 сентября, суббота 17:00 Ньюпорт Каунти 1:4 Брэдфорд Сити
    23 сентября, суббота 17:00 Ноттс Каунти 4:3 Форест Грин
    23 сентября, суббота 17:00 Стокпорт Каунти 5:0 Рексхэм
    23 сентября, суббота 17:00 Саттон Юнайтед 1:1 Милтон Кинс Донс
    23 сентября, суббота 17:00 Транмер 2:0 Аккрингтон Стэнли
    23 сентября, суббота 17:00 Уолсолл 1:3 Уимблдон
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 8 тур
    16 сентября, суббота 17:00 Уимблдон 2:2 Крю Александра
    16 сентября, суббота 17:00 Аккрингтон Стэнли 4:1 Саттон Юнайтед
    16 сентября, суббота 17:00 Брэдфорд Сити 1:1 Хэрроджейт
    16 сентября, суббота 17:00 Колчестер Юнайтед 1:1 Мэнсфилд Таун
    16 сентября, суббота 17:00 Кроули Таун 3:2 Транмер
    16 сентября, суббота 17:00 Форест Грин 1:2 Донкастер Роверс
    16 сентября, суббота 17:00 Гиллинхэм 2:1 Моркамб
    16 сентября, суббота 17:00 Милтон Кинс Донс 1:2 Стокпорт Каунти
    16 сентября, суббота 17:00 Суиндон Таун 2:0 Уолсолл
    16 сентября, суббота 17:00 Рексхэм 3:0 Гримсби Таун
    15 сентября, пятница 21:45 Солфорд Сити 0:2 Ноттс Каунти
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 40 тур
    16 сентября, суббота 17:00 Ньюпорт Каунти 1:1 Бэрроу
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 6 тур
    2 сентября, суббота 17:00 Крю Александра 3:1 Милтон Кинс Донс
    2 сентября, суббота 17:00 Донкастер Роверс 0:0 Суиндон Таун
    2 сентября, суббота 17:00 Гримсби Таун 2:0 Гиллинхэм
    2 сентября, суббота 17:00 Хэрроджейт 0:1 Бэрроу
    2 сентября, суббота 17:00 Мэнсфилд Таун 0:0 Брэдфорд Сити
    2 сентября, суббота 17:00 Моркамб 1:0 Солфорд Сити
    2 сентября, суббота 17:00 Ньюпорт Каунти 2:2 Уимблдон
    2 сентября, суббота 17:00 Ноттс Каунти 3:1 Аккрингтон Стэнли
    2 сентября, суббота 17:00 Стокпорт Каунти 3:3 Кроули Таун
    2 сентября, суббота 17:00 Саттон Юнайтед 0:1 Форест Грин
    2 сентября, суббота 17:00 Уолсолл 1:0 Колчестер Юнайтед
    2 сентября, суббота 14:30 Транмер 0:1 Рексхэм
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 5 тур
    26 августа, суббота 17:00 Уимблдон 1:1 Форест Грин
    26 августа, суббота 17:00 Бэрроу 1:1 Рексхэм
    26 августа, суббота 17:00 Брэдфорд Сити 1:0 Крю Александра
    26 августа, суббота 17:00 Гиллинхэм 0:3 Колчестер Юнайтед
    26 августа, суббота 17:00 Хэрроджейт 2:0 Моркамб
    26 августа, суббота 17:00 Мэнсфилд Таун 3:2 Стокпорт Каунти
    26 августа, суббота 17:00 Милтон Кинс Донс 2:1 Донкастер Роверс
    26 августа, суббота 17:00 Ньюпорт Каунти 3:1 Саттон Юнайтед
    26 августа, суббота 17:00 Ноттс Каунти 2:1 Транмер
    26 августа, суббота 17:00 Солфорд Сити 1:2 Аккрингтон Стэнли
    26 августа, суббота 17:00 Суиндон Таун 6:0 Кроули Таун
    26 августа, суббота 17:00 Уолсолл 1:1 Гримсби Таун
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 4 тур
    19 августа, суббота 17:00 Аккрингтон Стэнли 2:1 Хэрроджейт
    19 августа, суббота 17:00 Колчестер Юнайтед 2:3 Милтон Кинс Донс
    19 августа, суббота 17:00 Кроули Таун 0:1 Гиллинхэм
    19 августа, суббота 17:00 Крю Александра 2:2 Уолсолл
    19 августа, суббота 17:00 Донкастер Роверс 1:3 Ноттс Каунти
    19 августа, суббота 17:00 Форест Грин 0:3 Ньюпорт Каунти
    19 августа, суббота 17:00 Гримсби Таун 1:1 Мэнсфилд Таун
    19 августа, суббота 17:00 Моркамб 3:0 Брэдфорд Сити
    19 августа, суббота 17:00 Стокпорт Каунти 1:0 Бэрроу
    19 августа, суббота 17:00 Саттон Юнайтед 0:3 Уимблдон
    19 августа, суббота 17:00 Транмер 3:4 Солфорд Сити
    19 августа, суббота 17:00 Рексхэм 5:5 Суиндон Таун
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 3 тур
    15 августа, вторник 21:45 Аккрингтон Стэнли 1:1 Бэрроу
    15 августа, вторник 21:45 Колчестер Юнайтед 0:2 Уимблдон
    15 августа, вторник 21:45 Кроули Таун 2:1 Милтон Кинс Донс
    15 августа, вторник 21:45 Крю Александра 4:2 Ньюпорт Каунти
    15 августа, вторник 21:45 Донкастер Роверс 2:2 Мэнсфилд Таун
    15 августа, вторник 21:45 Форест Грин 1:2 Суиндон Таун
    15 августа, вторник 21:45 Гримсби Таун 2:0 Солфорд Сити
    15 августа, вторник 21:45 Моркамб 0:0 Ноттс Каунти
    15 августа, вторник 21:45 Стокпорт Каунти 1:1 Брэдфорд Сити
    15 августа, вторник 21:45 Саттон Юнайтед 0:1 Гиллинхэм
    15 августа, вторник 21:45 Транмер 3:0 Хэрроджейт
    15 августа, вторник 21:45 Рексхэм 4:2 Уолсолл
    Англия. Вторая лига (2023/2024), 2 тур
    12 августа, суббота 17:00 Уимблдон 1:1 Рексхэм
    12 августа, суббота 17:00 Бэрроу 2:1 Саттон Юнайтед
    12 августа, суббота 17:00 Брэдфорд Сити 2:1 Колчестер Юнайтед
    12 августа, суббота 17:00 Гиллинхэм 1:0 Аккрингтон Стэнли
    12 августа, суббота 17:00 Хэрроджейт 0:1 Форест Грин
    12 августа, суббота 17:00 Мэнсфилд Таун 3:0 Моркамб
    12 августа, суббота 17:00 Милтон Кинс Донс 1:0 Транмер
    12 августа, суббота 17:00 Ньюпорт Каунти 4:0 Донкастер Роверс
    12 августа, суббота 17:00 Ноттс Каунти 3:2 Гримсби Таун
    12 августа, суббота 17:00 Солфорд Сити 1:1 Кроули Таун
    12 августа, суббота 17:00 Суиндон Таун 2:2 Крю Александра
    12 августа, суббота 17:00 Уолсолл 2:1 Стокпорт Каунти
    ...Нет завершенных матчей
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