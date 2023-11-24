Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Англия. Национальная лига (2023/2024), 27 тур
|6 февраля, вторник
|22:45
|Уилдстон
|0:1
|Мейденхед Юнайтед
|1 января, понедельник
|18:00
|Файлд
|2:0
|Рочдейл
|1 января, понедельник
|18:00
|Честерфилд
|3:2
|Солихалл Мурс
|1 января, понедельник
|18:00
|Истли
|4:4
|Дагенхэм энд Редбридж
|1 января, понедельник
|18:00
|Галифакс
|0:0
|Алтричем
|1 января, понедельник
|18:00
|Оксфорд Сити
|1:1
|Доркинг
|1 января, понедельник
|18:00
|Уокинг
|2:3
|Олдершот
|1 января, понедельник
|18:00
|Йорк Сити
|2:0
|Гейтсхед
|30 декабря, суббота
|18:00
|Барнет
|1:0
|Саутенд Юнайтед
|30 декабря, суббота
|18:00
|Бромли
|3:1
|Эббсфлит Юнайтед
|30 декабря, суббота
|18:00
|Киддерминстер
|1:2
|Борэм Вуд
|30 декабря, суббота
|18:00
|Олдхэм
|1:0
|Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига (2023/2024), 28 тур
|6 февраля, вторник
|22:45
|Дагенхэм энд Редбридж
|1:2
|Честерфилд
|6 февраля, вторник
|22:45
|Гейтсхед
|1:1
|Истли
|7 января, воскресенье
|17:00
|Борэм Вуд
|1:1
|Йорк Сити
|6 января, суббота
|18:00
|Алтричем
|3:2
|Барнет
|6 января, суббота
|18:00
|Доркинг
|0:1
|Олдхэм
|6 января, суббота
|18:00
|Эббсфлит Юнайтед
|2:0
|Уилдстон
|6 января, суббота
|18:00
|Хартлпул Юнайтед
|2:1
|Оксфорд Сити
|6 января, суббота
|18:00
|Мейденхед Юнайтед
|0:0
|Бромли
|6 января, суббота
|18:00
|Рочдейл
|2:0
|Киддерминстер
|6 января, суббота
|18:00
|Солихалл Мурс
|3:0
|Уокинг
|6 января, суббота
|18:00
|Саутенд Юнайтед
|3:0
|Галифакс
Англия. Национальная лига (2023/2024), 29 тур
|6 февраля, вторник
|22:45
|Уокинг
|1:0
|Оксфорд Сити
|30 января, вторник
|22:45
|Солихалл Мурс
|1:1
|Дагенхэм энд Редбридж
|20 января, суббота
|18:00
|Бромли
|2:2
|Борэм Вуд
|20 января, суббота
|18:00
|Доркинг
|1:0
|Гейтсхед
|20 января, суббота
|18:00
|Эббсфлит Юнайтед
|0:1
|Хартлпул Юнайтед
|20 января, суббота
|18:00
|Киддерминстер
|4:1
|Олдершот
Англия. Национальная лига (2023/2024), 16 тур
|6 февраля, вторник
|22:45
|Алтричем
|Доркинг
|10 января, среда
|22:45
|Честерфилд
|5:0
|Гейтсхед
|21 октября, суббота
|19:30
|Уилдстон
|1:1
|Борэм Вуд
|21 октября, суббота
|17:00
|Файлд
|1:1
|Эббсфлит Юнайтед
|21 октября, суббота
|17:00
|Олдершот
|2:1
|Хартлпул Юнайтед
|21 октября, суббота
|17:00
|Барнет
|3:2
|Мейденхед Юнайтед
|21 октября, суббота
|17:00
|Бромли
|3:1
|Оксфорд Сити
|21 октября, суббота
|17:00
|Дагенхэм энд Редбридж
|2:1
|Уокинг
|21 октября, суббота
|17:00
|Истли
|3:1
|Йорк Сити
|21 октября, суббота
|17:00
|Галифакс
|2:1
|Киддерминстер
|21 октября, суббота
|17:00
|Рочдейл
|3:4
|Олдхэм
|21 октября, суббота
|17:00
|Саутенд Юнайтед
|5:0
|Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига (2023/2024), 23 тур
|6 февраля, вторник
|22:45
|Галифакс
|1:2
|Солихалл Мурс
|30 января, вторник
|22:45
|Уилдстон
|3:3
|Олдершот
|16 января, вторник
|22:45
|Честерфилд
|2:1
|Алтричем
|13 января, суббота
|18:00
|Истли
|0:1
|Саутенд Юнайтед
|9 января, вторник
|22:45
|Файлд
|2:1
|Хартлпул Юнайтед
|9 января, вторник
|22:45
|Барнет
|2:1
|Дагенхэм энд Редбридж
|2 декабря, суббота
|18:00
|Бромли
|1:0
|Рочдейл
|2 декабря, суббота
|18:00
|Киддерминстер
|2:0
|Эббсфлит Юнайтед
|2 декабря, суббота
|18:00
|Оксфорд Сити
|0:4
|Мейденхед Юнайтед
Англия. Национальная лига (2023/2024), 32 тур
|3 февраля, суббота
|20:30
|Эббсфлит Юнайтед
|0:0
|Олдхэм
|3 февраля, суббота
|18:00
|Барнет
|1:1
|Уилдстон
|3 февраля, суббота
|18:00
|Бромли
|1:1
|Хартлпул Юнайтед
|3 февраля, суббота
|18:00
|Доркинг
|1:3
|Файлд
|3 февраля, суббота
|18:00
|Истли
|1:2
|Честерфилд
|3 февраля, суббота
|18:00
|Галифакс
|1:2
|Олдершот
|3 февраля, суббота
|18:00
|Киддерминстер
|3:2
|Оксфорд Сити
|3 февраля, суббота
|18:00
|Рочдейл
|1:2
|Дагенхэм энд Редбридж
|3 февраля, суббота
|18:00
|Солихалл Мурс
|0:1
|Алтричем
|3 февраля, суббота
|18:00
|Саутенд Юнайтед
|0:1
|Гейтсхед
|3 февраля, суббота
|18:00
|Уокинг
|0:1
|Борэм Вуд
|3 февраля, суббота
|18:00
|Йорк Сити
|1:1
|Мейденхед Юнайтед
Англия. Национальная лига (2023/2024), 31 тур
|27 января, суббота
|18:00
|Файлд
|1:0
|Бромли
|27 января, суббота
|18:00
|Олдершот
|3:1
|Рочдейл
|27 января, суббота
|18:00
|Алтричем
|4:0
|Истли
|27 января, суббота
|18:00
|Борэм Вуд
|0:3
|Доркинг
|27 января, суббота
|18:00
|Честерфилд
|2:0
|Саутенд Юнайтед
|27 января, суббота
|18:00
|Дагенхэм энд Редбридж
|0:1
|Киддерминстер
|27 января, суббота
|18:00
|Гейтсхед
|1:1
|Барнет
|27 января, суббота
|18:00
|Хартлпул Юнайтед
|2:1
|Йорк Сити
|27 января, суббота
|18:00
|Мейденхед Юнайтед
|2:1
|Солихалл Мурс
|27 января, суббота
|18:00
|Олдхэм
|0:1
|Уокинг
|27 января, суббота
|18:00
|Оксфорд Сити
|1:0
|Эббсфлит Юнайтед
|27 января, суббота
|18:00
|Уилдстон
|2:0
|Галифакс
Англия. Национальная лига (2023/2024), 30 тур
|24 января, среда
|22:45
|Борэм Вуд
|4:3
|Истли
|23 января, вторник
|22:45
|Файлд
|2:2
|Галифакс
|23 января, вторник
|22:45
|Олдершот
|1:1
|Бромли
|23 января, вторник
|22:45
|Честерфилд
|1:0
|Уокинг
|23 января, вторник
|22:45
|Дагенхэм энд Редбридж
|2:1
|Доркинг
|23 января, вторник
|22:45
|Хартлпул Юнайтед
|0:1
|Киддерминстер
|23 января, вторник
|22:45
|Мейденхед Юнайтед
|0:1
|Эббсфлит Юнайтед
|23 января, вторник
|22:45
|Олдхэм
|2:0
|Барнет
|23 января, вторник
|22:45
|Оксфорд Сити
|1:2
|Йорк Сити
|23 января, вторник
|22:45
|Уилдстон
|Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига (2023/2024), 26 тур
|26 декабря, вторник
|18:00
|Олдершот
|0:0
|Уокинг
|26 декабря, вторник
|18:00
|Алтричем
|1:2
|Галифакс
|26 декабря, вторник
|18:00
|Борэм Вуд
|1:1
|Киддерминстер
|26 декабря, вторник
|18:00
|Дагенхэм энд Редбридж
|4:1
|Истли
|26 декабря, вторник
|18:00
|Доркинг
|0:2
|Оксфорд Сити
|26 декабря, вторник
|18:00
|Эббсфлит Юнайтед
|2:3
|Бромли
|26 декабря, вторник
|18:00
|Гейтсхед
|1:1
|Йорк Сити
|26 декабря, вторник
|18:00
|Хартлпул Юнайтед
|1:3
|Олдхэм
|26 декабря, вторник
|18:00
|Мейденхед Юнайтед
|0:2
|Уилдстон
|26 декабря, вторник
|18:00
|Рочдейл
|2:0
|Файлд
|26 декабря, вторник
|18:00
|Солихалл Мурс
|2:0
|Честерфилд
|26 декабря, вторник
|18:00
|Саутенд Юнайтед
|0:2
|Барнет
Англия. Национальная лига (2023/2024), 25 тур
|23 декабря, суббота
|20:30
|Бромли
|2:1
|Алтричем
|23 декабря, суббота
|18:00
|Галифакс
|2:2
|Рочдейл
|23 декабря, суббота
|18:00
|Киддерминстер
|1:2
|Саутенд Юнайтед
|23 декабря, суббота
|18:00
|Олдхэм
|1:2
|Гейтсхед
|23 декабря, суббота
|18:00
|Оксфорд Сити
|1:2
|Солихалл Мурс
|23 декабря, суббота
|18:00
|Уилдстон
|4:4
|Хартлпул Юнайтед
|23 декабря, суббота
|18:00
|Уокинг
|0:0
|Мейденхед Юнайтед
|23 декабря, суббота
|18:00
|Йорк Сити
|1:1
|Эббсфлит Юнайтед
|23 декабря, суббота
|18:00
|Файлд
|1:1
|Дагенхэм энд Редбридж
|23 декабря, суббота
|18:00
|Барнет
|6:0
|Борэм Вуд
|23 декабря, суббота
|18:00
|Честерфилд
|4:0
|Олдершот
|23 декабря, суббота
|18:00
|Истли
|2:1
|Доркинг
Англия. Национальная лига (2023/2024), 24 тур
|16 декабря, суббота
|18:00
|Олдершот
|0:5
|Истли
|16 декабря, суббота
|18:00
|Алтричем
|0:1
|Файлд
|16 декабря, суббота
|18:00
|Борэм Вуд
|2:1
|Оксфорд Сити
|16 декабря, суббота
|18:00
|Дагенхэм энд Редбридж
|0:2
|Уилдстон
|16 декабря, суббота
|18:00
|Доркинг
|1:2
|Уокинг
|16 декабря, суббота
|18:00
|Эббсфлит Юнайтед
|1:1
|Барнет
|16 декабря, суббота
|18:00
|Хартлпул Юнайтед
|0:1
|Честерфилд
|16 декабря, суббота
|18:00
|Мейденхед Юнайтед
|1:0
|Киддерминстер
|16 декабря, суббота
|18:00
|Рочдейл
|0:0
|Йорк Сити
|16 декабря, суббота
|18:00
|Солихалл Мурс
|2:2
|Олдхэм
|16 декабря, суббота
|18:00
|Саутенд Юнайтед
|0:2
|Бромли
|16 декабря, суббота
|15:30
|Гейтсхед
|0:2
|Галифакс
Англия. Национальная лига (2023/2024), 22 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Олдершот
|1:0
|Галифакс
|25 ноября, суббота
|18:00
|Алтричем
|5:1
|Солихалл Мурс
|25 ноября, суббота
|18:00
|Борэм Вуд
|4:2
|Уокинг
|25 ноября, суббота
|18:00
|Честерфилд
|3:2
|Истли
|25 ноября, суббота
|18:00
|Дагенхэм энд Редбридж
|1:2
|Рочдейл
|25 ноября, суббота
|18:00
|Гейтсхед
|1:1
|Саутенд Юнайтед
|25 ноября, суббота
|18:00
|Хартлпул Юнайтед
|1:3
|Бромли
|25 ноября, суббота
|18:00
|Мейденхед Юнайтед
|1:1
|Йорк Сити
|25 ноября, суббота
|18:00
|Олдхэм
|1:3
|Эббсфлит Юнайтед
|25 ноября, суббота
|18:00
|Оксфорд Сити
|2:2
|Киддерминстер
|25 ноября, суббота
|18:00
|Уилдстон
|3:2
|Барнет
|25 ноября, суббота
|15:00
|Файлд
|3:3
|Доркинг
Англия. Национальная лига (2023/2024), 21 тур
|22 ноября, среда
|23:00
|Барнет
|1:4
|Олдхэм
|21 ноября, вторник
|22:45
|Бромли
|2:2
|Олдершот
|21 ноября, вторник
|22:45
|Истли
|2:1
|Борэм Вуд
|21 ноября, вторник
|22:45
|Эббсфлит Юнайтед
|1:1
|Мейденхед Юнайтед
|21 ноября, вторник
|22:45
|Галифакс
|2:0
|Файлд
|21 ноября, вторник
|22:45
|Киддерминстер
|1:1
|Хартлпул Юнайтед
|21 ноября, вторник
|22:45
|Рочдейл
|3:0
|Алтричем
|21 ноября, вторник
|22:45
|Солихалл Мурс
|1:2
|Гейтсхед
|21 ноября, вторник
|22:45
|Уокинг
|0:2
|Честерфилд
|21 ноября, вторник
|22:45
|Йорк Сити
|2:0
|Оксфорд Сити
|4 ноября, суббота
|18:00
|Доркинг
|0:3
|Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига (2023/2024), 20 тур
|18 ноября, суббота
|18:00
|Барнет
|0:2
|Гейтсхед
|18 ноября, суббота
|18:00
|Бромли
|1:0
|Файлд
|18 ноября, суббота
|18:00
|Доркинг
|2:1
|Борэм Вуд
|18 ноября, суббота
|18:00
|Истли
|2:1
|Алтричем
|18 ноября, суббота
|18:00
|Эббсфлит Юнайтед
|0:4
|Оксфорд Сити
|18 ноября, суббота
|18:00
|Галифакс
|1:0
|Уилдстон
|18 ноября, суббота
|18:00
|Киддерминстер
|0:1
|Дагенхэм энд Редбридж
|18 ноября, суббота
|18:00
|Рочдейл
|2:1
|Олдершот
|18 ноября, суббота
|18:00
|Солихалл Мурс
|1:2
|Мейденхед Юнайтед
|18 ноября, суббота
|18:00
|Саутенд Юнайтед
|2:1
|Честерфилд
|18 ноября, суббота
|18:00
|Уокинг
|0:1
|Олдхэм
|18 ноября, суббота
|18:00
|Йорк Сити
|1:3
|Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига (2023/2024), 19 тур
|11 ноября, суббота
|20:30
|Дагенхэм энд Редбридж
|1:2
|Солихалл Мурс
|11 ноября, суббота
|18:00
|Файлд
|0:2
|Йорк Сити
|11 ноября, суббота
|18:00
|Олдершот
|1:0
|Киддерминстер
|11 ноября, суббота
|18:00
|Алтричем
|2:0
|Саутенд Юнайтед
|11 ноября, суббота
|18:00
|Борэм Вуд
|1:1
|Бромли
|11 ноября, суббота
|18:00
|Честерфилд
|4:2
|Барнет
|11 ноября, суббота
|18:00
|Гейтсхед
|6:0
|Доркинг
|11 ноября, суббота
|18:00
|Хартлпул Юнайтед
|2:2
|Эббсфлит Юнайтед
|11 ноября, суббота
|18:00
|Мейденхед Юнайтед
|1:0
|Галифакс
|11 ноября, суббота
|18:00
|Олдхэм
|1:1
|Истли
|11 ноября, суббота
|18:00
|Оксфорд Сити
|3:2
|Уокинг
|11 ноября, суббота
|18:00
|Уилдстон
|3:2
|Рочдейл
Англия. Национальная лига (2023/2024), 18 тур
|28 октября, суббота
|19:30
|Йорк Сити
|1:1
|Галифакс
|28 октября, суббота
|17:00
|Борэм Вуд
|1:1
|Саутенд Юнайтед
|28 октября, суббота
|17:00
|Доркинг
|2:1
|Олдершот
|28 октября, суббота
|17:00
|Эббсфлит Юнайтед
|0:1
|Дагенхэм энд Редбридж
|28 октября, суббота
|17:00
|Гейтсхед
|0:3
|Файлд
|28 октября, суббота
|17:00
|Хартлпул Юнайтед
|2:3
|Рочдейл
|28 октября, суббота
|17:00
|Киддерминстер
|1:3
|Честерфилд
|28 октября, суббота
|17:00
|Мейденхед Юнайтед
|3:2
|Истли
|28 октября, суббота
|17:00
|Олдхэм
|2:1
|Алтричем
|28 октября, суббота
|17:00
|Оксфорд Сити
|0:2
|Барнет
|28 октября, суббота
|17:00
|Солихалл Мурс
|1:0
|Уилдстон
|28 октября, суббота
|17:00
|Уокинг
|0:1
|Бромли
Англия. Национальная лига (2023/2024), 17 тур
|24 октября, вторник
|21:45
|Файлд
|3:0
|Олдхэм
|24 октября, вторник
|21:45
|Олдершот
|4:2
|Мейденхед Юнайтед
|24 октября, вторник
|21:45
|Алтричем
|1:1
|Киддерминстер
|24 октября, вторник
|21:45
|Барнет
|1:0
|Солихалл Мурс
|24 октября, вторник
|21:45
|Бромли
|2:1
|Доркинг
|24 октября, вторник
|21:45
|Честерфилд
|4:0
|Йорк Сити
|24 октября, вторник
|21:45
|Дагенхэм энд Редбридж
|1:3
|Борэм Вуд
|24 октября, вторник
|21:45
|Истли
|0:1
|Уокинг
|24 октября, вторник
|21:45
|Галифакс
|2:1
|Хартлпул Юнайтед
|24 октября, вторник
|21:45
|Рочдейл
|2:2
|Гейтсхед
|24 октября, вторник
|21:45
|Саутенд Юнайтед
|3:0
|Эббсфлит Юнайтед
|24 октября, вторник
|21:45
|Уилдстон
|3:1
|Оксфорд Сити
Англия. Национальная лига (2023/2024), 15 тур
|7 октября, суббота
|19:30
|Доркинг
|2:3
|Барнет
|7 октября, суббота
|17:00
|Борэм Вуд
|0:2
|Честерфилд
|7 октября, суббота
|17:00
|Эббсфлит Юнайтед
|0:2
|Галифакс
|7 октября, суббота
|17:00
|Гейтсхед
|0:2
|Алтричем
|7 октября, суббота
|17:00
|Хартлпул Юнайтед
|3:1
|Истли
|7 октября, суббота
|17:00
|Киддерминстер
|1:0
|Уилдстон
|7 октября, суббота
|17:00
|Мейденхед Юнайтед
|2:2
|Рочдейл
|7 октября, суббота
|17:00
|Олдхэм
|1:1
|Дагенхэм энд Редбридж
|7 октября, суббота
|17:00
|Оксфорд Сити
|3:0
|Файлд
|7 октября, суббота
|17:00
|Солихалл Мурс
|0:1
|Олдершот
|7 октября, суббота
|17:00
|Уокинг
|0:2
|Саутенд Юнайтед
|7 октября, суббота
|17:00
|Йорк Сити
|2:2
|Бромли
Англия. Национальная лига (2023/2024), 14 тур
|4 октября, среда
|21:45
|Борэм Вуд
|1:0
|Хартлпул Юнайтед
|3 октября, вторник
|21:45
|Алтричем
|2:1
|Олдершот
|3 октября, вторник
|21:45
|Барнет
|2:1
|Файлд
|3 октября, вторник
|21:45
|Честерфилд
|2:0
|Бромли
|3 октября, вторник
|21:45
|Дагенхэм энд Редбридж
|1:2
|Йорк Сити
|3 октября, вторник
|21:45
|Доркинг
|0:1
|Киддерминстер
|3 октября, вторник
|21:45
|Истли
|5:2
|Эббсфлит Юнайтед
|3 октября, вторник
|21:45
|Гейтсхед
|2:1
|Уилдстон
|3 октября, вторник
|21:45
|Олдхэм
|1:1
|Мейденхед Юнайтед
|3 октября, вторник
|21:45
|Солихалл Мурс
|2:0
|Рочдейл
|3 октября, вторник
|21:45
|Саутенд Юнайтед
|2:0
|Оксфорд Сити
|3 октября, вторник
|21:45
|Уокинг
|1:2
|Галифакс
Англия. Национальная лига (2023/2024), 13 тур
|30 сентября, суббота
|19:30
|Оксфорд Сити
|1:2
|Алтричем
|30 сентября, суббота
|17:00
|Файлд
|0:2
|Уокинг
|30 сентября, суббота
|17:00
|Олдершот
|3:2
|Дагенхэм энд Редбридж
|30 сентября, суббота
|17:00
|Бромли
|3:1
|Гейтсхед
|30 сентября, суббота
|17:00
|Эббсфлит Юнайтед
|3:1
|Борэм Вуд
|30 сентября, суббота
|17:00
|Галифакс
|2:3
|Истли
|30 сентября, суббота
|17:00
|Хартлпул Юнайтед
|0:2
|Доркинг
|30 сентября, суббота
|17:00
|Киддерминстер
|1:2
|Барнет
|30 сентября, суббота
|17:00
|Мейденхед Юнайтед
|1:1
|Честерфилд
|30 сентября, суббота
|17:00
|Рочдейл
|2:2
|Саутенд Юнайтед
|30 сентября, суббота
|17:00
|Уилдстон
|1:1
|Олдхэм
|30 сентября, суббота
|17:00
|Йорк Сити
|2:2
|Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига (2023/2024), 12 тур
|26 сентября, вторник
|22:00
|Рочдейл
|1:2
|Честерфилд
|26 сентября, вторник
|21:45
|Файлд
|2:2
|Борэм Вуд
|26 сентября, вторник
|21:45
|Олдершот
|1:1
|Саутенд Юнайтед
|26 сентября, вторник
|21:45
|Бромли
|1:0
|Истли
|26 сентября, вторник
|21:45
|Эббсфлит Юнайтед
|0:1
|Доркинг
|26 сентября, вторник
|21:45
|Галифакс
|0:0
|Дагенхэм энд Редбридж
|26 сентября, вторник
|21:45
|Хартлпул Юнайтед
|0:2
|Солихалл Мурс
|26 сентября, вторник
|21:45
|Киддерминстер
|1:2
|Олдхэм
|26 сентября, вторник
|21:45
|Мейденхед Юнайтед
|0:1
|Алтричем
|26 сентября, вторник
|21:45
|Оксфорд Сити
|0:4
|Гейтсхед
|26 сентября, вторник
|21:45
|Уилдстон
|1:0
|Уокинг
|26 сентября, вторник
|21:45
|Йорк Сити
|2:4
|Барнет
Англия. Национальная лига (2023/2024), 11 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Алтричем
|6:1
|Эббсфлит Юнайтед
|23 сентября, суббота
|17:00
|Барнет
|0:0
|Галифакс
|23 сентября, суббота
|17:00
|Борэм Вуд
|1:2
|Олдершот
|23 сентября, суббота
|17:00
|Честерфилд
|3:2
|Уилдстон
|23 сентября, суббота
|17:00
|Дагенхэм энд Редбридж
|0:1
|Хартлпул Юнайтед
|23 сентября, суббота
|17:00
|Доркинг
|1:2
|Рочдейл
|23 сентября, суббота
|17:00
|Истли
|2:1
|Киддерминстер
|23 сентября, суббота
|17:00
|Гейтсхед
|3:0
|Мейденхед Юнайтед
|23 сентября, суббота
|17:00
|Олдхэм
|4:0
|Оксфорд Сити
|23 сентября, суббота
|17:00
|Солихалл Мурс
|1:1
|Бромли
|23 сентября, суббота
|17:00
|Саутенд Юнайтед
|1:2
|Файлд
|23 сентября, суббота
|14:30
|Уокинг
|1:2
|Йорк Сити
Англия. Национальная лига (2023/2024), 10 тур
|19 сентября, вторник
|21:45
|Алтричем
|2:2
|Хартлпул Юнайтед
|19 сентября, вторник
|21:45
|Барнет
|2:1
|Олдершот
|19 сентября, вторник
|21:45
|Честерфилд
|3:2
|Галифакс
|19 сентября, вторник
|21:45
|Дагенхэм энд Редбридж
|0:1
|Бромли
|19 сентября, вторник
|21:45
|Доркинг
|3:1
|Уилдстон
|19 сентября, вторник
|21:45
|Истли
|2:2
|Оксфорд Сити
|19 сентября, вторник
|21:45
|Гейтсхед
|3:0
|Киддерминстер
|19 сентября, вторник
|21:45
|Олдхэм
|2:0
|Йорк Сити
|19 сентября, вторник
|21:45
|Солихалл Мурс
|2:1
|Файлд
|19 сентября, вторник
|21:45
|Саутенд Юнайтед
|2:0
|Мейденхед Юнайтед
|19 сентября, вторник
|21:45
|Уокинг
|1:1
|Эббсфлит Юнайтед
|19 сентября, вторник
|21:45
|Борэм Вуд
|1:1
|Рочдейл
Англия. Национальная лига (2023/2024), 9 тур
|16 сентября, суббота
|19:30
|Киддерминстер
|0:1
|Солихалл Мурс
|16 сентября, суббота
|17:00
|Файлд
|1:2
|Истли
|16 сентября, суббота
|17:00
|Олдершот
|1:1
|Гейтсхед
|16 сентября, суббота
|17:00
|Бромли
|3:0
|Олдхэм
|16 сентября, суббота
|17:00
|Эббсфлит Юнайтед
|0:1
|Честерфилд
|16 сентября, суббота
|17:00
|Галифакс
|0:1
|Доркинг
|16 сентября, суббота
|17:00
|Хартлпул Юнайтед
|0:2
|Уокинг
|16 сентября, суббота
|17:00
|Мейденхед Юнайтед
|0:1
|Борэм Вуд
|16 сентября, суббота
|17:00
|Оксфорд Сити
|0:0
|Дагенхэм энд Редбридж
|16 сентября, суббота
|17:00
|Рочдейл
|4:2
|Барнет
|16 сентября, суббота
|17:00
|Уилдстон
|0:0
|Алтричем
|16 сентября, суббота
|17:00
|Йорк Сити
|3:0
|Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига (2023/2024), 8 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|Файлд
|0:2
|Олдершот
|9 сентября, суббота
|17:00
|Барнет
|3:0
|Алтричем
|9 сентября, суббота
|17:00
|Бромли
|4:1
|Мейденхед Юнайтед
|9 сентября, суббота
|17:00
|Честерфилд
|3:1
|Дагенхэм энд Редбридж
|9 сентября, суббота
|17:00
|Истли
|0:6
|Гейтсхед
|9 сентября, суббота
|17:00
|Киддерминстер
|1:1
|Рочдейл
|9 сентября, суббота
|17:00
|Олдхэм
|0:0
|Доркинг
|9 сентября, суббота
|17:00
|Оксфорд Сити
|5:2
|Хартлпул Юнайтед
|9 сентября, суббота
|17:00
|Уилдстон
|2:1
|Эббсфлит Юнайтед
|9 сентября, суббота
|17:00
|Уокинг
|1:1
|Солихалл Мурс
|9 сентября, суббота
|17:00
|Йорк Сити
|2:2
|Борэм Вуд
|9 сентября, суббота
|14:30
|Галифакс
|1:1
|Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига (2023/2024), 7 тур
|2 сентября, суббота
|19:30
|Гейтсхед
|2:2
|Олдхэм
|2 сентября, суббота
|17:00
|Олдершот
|3:4
|Честерфилд
|2 сентября, суббота
|17:00
|Алтричем
|1:2
|Бромли
|2 сентября, суббота
|17:00
|Борэм Вуд
|0:1
|Барнет
|2 сентября, суббота
|17:00
|Дагенхэм энд Редбридж
|3:1
|Файлд
|2 сентября, суббота
|17:00
|Доркинг
|0:0
|Истли
|2 сентября, суббота
|17:00
|Эббсфлит Юнайтед
|4:1
|Йорк Сити
|2 сентября, суббота
|17:00
|Хартлпул Юнайтед
|2:1
|Уилдстон
|2 сентября, суббота
|17:00
|Мейденхед Юнайтед
|0:0
|Уокинг
|2 сентября, суббота
|17:00
|Рочдейл
|0:1
|Галифакс
|2 сентября, суббота
|17:00
|Солихалл Мурс
|3:3
|Оксфорд Сити
|2 сентября, суббота
|17:00
|Саутенд Юнайтед
|2:1
|Киддерминстер
Англия. Национальная лига (2023/2024), 6 тур
|28 августа, понедельник
|17:00
|Файлд
|3:3
|Алтричем
|28 августа, понедельник
|17:00
|Барнет
|3:2
|Эббсфлит Юнайтед
|28 августа, понедельник
|17:00
|Бромли
|2:1
|Саутенд Юнайтед
|28 августа, понедельник
|17:00
|Честерфилд
|3:2
|Хартлпул Юнайтед
|28 августа, понедельник
|17:00
|Истли
|3:0
|Олдершот
|28 августа, понедельник
|17:00
|Галифакс
|0:0
|Гейтсхед
|28 августа, понедельник
|17:00
|Киддерминстер
|0:0
|Мейденхед Юнайтед
|28 августа, понедельник
|17:00
|Олдхэм
|0:2
|Солихалл Мурс
|28 августа, понедельник
|17:00
|Оксфорд Сити
|4:0
|Борэм Вуд
|28 августа, понедельник
|17:00
|Уилдстон
|0:2
|Дагенхэм энд Редбридж
|28 августа, понедельник
|17:00
|Уокинг
|2:0
|Доркинг
|28 августа, понедельник
|17:00
|Йорк Сити
|1:3
|Рочдейл
Англия. Национальная лига (2023/2024), 5 тур
|26 августа, суббота
|19:30
|Хартлпул Юнайтед
|3:1
|Файлд
|26 августа, суббота
|17:00
|Олдершот
|3:1
|Уилдстон
|26 августа, суббота
|17:00
|Алтричем
|2:1
|Честерфилд
|26 августа, суббота
|17:00
|Борэм Вуд
|0:0
|Олдхэм
|26 августа, суббота
|17:00
|Дагенхэм энд Редбридж
|1:0
|Барнет
|26 августа, суббота
|17:00
|Доркинг
|2:2
|Йорк Сити
|26 августа, суббота
|17:00
|Эббсфлит Юнайтед
|3:0
|Киддерминстер
|26 августа, суббота
|17:00
|Гейтсхед
|1:3
|Уокинг
|26 августа, суббота
|17:00
|Мейденхед Юнайтед
|0:0
|Оксфорд Сити
|25 августа, пятница
|21:45
|Рочдейл
|2:2
|Бромли
|25 августа, пятница
|21:45
|Саутенд Юнайтед
|2:0
|Истли
|25 августа, пятница
|21:45
|Солихалл Мурс
|1:1
|Галифакс
Англия. Национальная лига (2023/2024), 4 тур
|19 августа, суббота
|17:00
|Олдершот
|1:1
|Йорк Сити
|19 августа, суббота
|17:00
|Алтричем
|1:1
|Борэм Вуд
|19 августа, суббота
|17:00
|Барнет
|2:0
|Уокинг
|19 августа, суббота
|17:00
|Галифакс
|1:1
|Оксфорд Сити
|19 августа, суббота
|17:00
|Гейтсхед
|4:1
|Эббсфлит Юнайтед
|19 августа, суббота
|17:00
|Киддерминстер
|0:0
|Бромли
|19 августа, суббота
|17:00
|Мейденхед Юнайтед
|1:0
|Дагенхэм энд Редбридж
|19 августа, суббота
|17:00
|Рочдейл
|2:0
|Истли
|19 августа, суббота
|17:00
|Солихалл Мурс
|3:0
|Доркинг
|19 августа, суббота
|17:00
|Саутенд Юнайтед
|2:3
|Хартлпул Юнайтед
|19 августа, суббота
|17:00
|Уилдстон
|3:2
|Файлд
|19 августа, суббота
|14:30
|Честерфилд
|1:1
|Олдхэм
Англия. Национальная лига (2023/2024), 3 тур
|16 августа, среда
|21:45
|Борэм Вуд
|1:2
|Солихалл Мурс
|15 августа, вторник
|21:45
|Файлд
|2:1
|Киддерминстер
|15 августа, вторник
|21:45
|Бромли
|1:1
|Уилдстон
|15 августа, вторник
|21:45
|Дагенхэм энд Редбридж
|2:4
|Гейтсхед
|15 августа, вторник
|21:45
|Доркинг
|2:1
|Саутенд Юнайтед
|15 августа, вторник
|21:45
|Истли
|3:3
|Барнет
|15 августа, вторник
|21:45
|Эббсфлит Юнайтед
|2:0
|Олдершот
|15 августа, вторник
|21:45
|Хартлпул Юнайтед
|3:1
|Мейденхед Юнайтед
|15 августа, вторник
|21:45
|Олдхэм
|1:2
|Галифакс
|15 августа, вторник
|21:45
|Оксфорд Сити
|1:2
|Честерфилд
|15 августа, вторник
|21:45
|Уокинг
|3:2
|Рочдейл
|15 августа, вторник
|21:45
|Йорк Сити
|2:2
|Алтричем
Англия. Национальная лига (2023/2024), 2 тур
|12 августа, суббота
|19:30
|Бромли
|0:2
|Барнет
|12 августа, суббота
|17:00
|Файлд
|2:4
|Честерфилд
|12 августа, суббота
|17:00
|Борэм Вуд
|2:0
|Галифакс
|12 августа, суббота
|17:00
|Дагенхэм энд Редбридж
|0:2
|Саутенд Юнайтед
|12 августа, суббота
|17:00
|Доркинг
|0:2
|Мейденхед Юнайтед
|12 августа, суббота
|17:00
|Истли
|0:0
|Уилдстон
|12 августа, суббота
|17:00
|Эббсфлит Юнайтед
|1:2
|Солихалл Мурс
|12 августа, суббота
|17:00
|Хартлпул Юнайтед
|2:1
|Гейтсхед
|12 августа, суббота
|17:00
|Олдхэм
|5:1
|Олдершот
|12 августа, суббота
|17:00
|Оксфорд Сити
|0:1
|Рочдейл
|12 августа, суббота
|17:00
|Уокинг
|2:3
|Алтричем
|12 августа, суббота
|17:00
|Йорк Сити
|0:1
|Киддерминстер
Англия. Национальная лига (2023/2024), 1 тур
|5 августа, суббота
|19:30
|Рочдейл
|0:1
|Эббсфлит Юнайтед
|5 августа, суббота
|17:00
|Олдершот
|5:2
|Оксфорд Сити
|5 августа, суббота
|17:00
|Алтричем
|1:1
|Дагенхэм энд Редбридж
|5 августа, суббота
|17:00
|Барнет
|3:2
|Хартлпул Юнайтед
|5 августа, суббота
|17:00
|Честерфилд
|4:3
|Доркинг
|5 августа, суббота
|17:00
|Галифакс
|2:0
|Бромли
|5 августа, суббота
|17:00
|Гейтсхед
|0:2
|Борэм Вуд
|5 августа, суббота
|17:00
|Киддерминстер
|0:0
|Уокинг
|5 августа, суббота
|17:00
|Мейденхед Юнайтед
|2:2
|Файлд
|5 августа, суббота
|17:00
|Солихалл Мурс
|1:1
|Истли
|5 августа, суббота
|17:00
|Саутенд Юнайтед
|1:0
|Олдхэм
|5 августа, суббота
|17:00
|Уилдстон
|2:1
|Йорк Сити
Нет завершенных матчей