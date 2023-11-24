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    Англия. Национальная лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 27 тур
    6 февраля, вторник 22:45 Уилдстон 0:1 Мейденхед Юнайтед
    1 января, понедельник 18:00 Файлд 2:0 Рочдейл
    1 января, понедельник 18:00 Честерфилд 3:2 Солихалл Мурс
    1 января, понедельник 18:00 Истли 4:4 Дагенхэм энд Редбридж
    1 января, понедельник 18:00 Галифакс 0:0 Алтричем
    1 января, понедельник 18:00 Оксфорд Сити 1:1 Доркинг
    1 января, понедельник 18:00 Уокинг 2:3 Олдершот
    1 января, понедельник 18:00 Йорк Сити 2:0 Гейтсхед
    30 декабря, суббота 18:00 Барнет 1:0 Саутенд Юнайтед
    30 декабря, суббота 18:00 Бромли 3:1 Эббсфлит Юнайтед
    30 декабря, суббота 18:00 Киддерминстер 1:2 Борэм Вуд
    30 декабря, суббота 18:00 Олдхэм 1:0 Хартлпул Юнайтед
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 28 тур
    6 февраля, вторник 22:45 Дагенхэм энд Редбридж 1:2 Честерфилд
    6 февраля, вторник 22:45 Гейтсхед 1:1 Истли
    7 января, воскресенье 17:00 Борэм Вуд 1:1 Йорк Сити
    6 января, суббота 18:00 Алтричем 3:2 Барнет
    6 января, суббота 18:00 Доркинг 0:1 Олдхэм
    6 января, суббота 18:00 Эббсфлит Юнайтед 2:0 Уилдстон
    6 января, суббота 18:00 Хартлпул Юнайтед 2:1 Оксфорд Сити
    6 января, суббота 18:00 Мейденхед Юнайтед 0:0 Бромли
    6 января, суббота 18:00 Рочдейл 2:0 Киддерминстер
    6 января, суббота 18:00 Солихалл Мурс 3:0 Уокинг
    6 января, суббота 18:00 Саутенд Юнайтед 3:0 Галифакс
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 29 тур
    6 февраля, вторник 22:45 Уокинг 1:0 Оксфорд Сити
    30 января, вторник 22:45 Солихалл Мурс 1:1 Дагенхэм энд Редбридж
    20 января, суббота 18:00 Бромли 2:2 Борэм Вуд
    20 января, суббота 18:00 Доркинг 1:0 Гейтсхед
    20 января, суббота 18:00 Эббсфлит Юнайтед 0:1 Хартлпул Юнайтед
    20 января, суббота 18:00 Киддерминстер 4:1 Олдершот
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 16 тур
    6 февраля, вторник 22:45 Алтричем Доркинг
    10 января, среда 22:45 Честерфилд 5:0 Гейтсхед
    21 октября, суббота 19:30 Уилдстон 1:1 Борэм Вуд
    21 октября, суббота 17:00 Файлд 1:1 Эббсфлит Юнайтед
    21 октября, суббота 17:00 Олдершот 2:1 Хартлпул Юнайтед
    21 октября, суббота 17:00 Барнет 3:2 Мейденхед Юнайтед
    21 октября, суббота 17:00 Бромли 3:1 Оксфорд Сити
    21 октября, суббота 17:00 Дагенхэм энд Редбридж 2:1 Уокинг
    21 октября, суббота 17:00 Истли 3:1 Йорк Сити
    21 октября, суббота 17:00 Галифакс 2:1 Киддерминстер
    21 октября, суббота 17:00 Рочдейл 3:4 Олдхэм
    21 октября, суббота 17:00 Саутенд Юнайтед 5:0 Солихалл Мурс
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 23 тур
    6 февраля, вторник 22:45 Галифакс 1:2 Солихалл Мурс
    30 января, вторник 22:45 Уилдстон 3:3 Олдершот
    16 января, вторник 22:45 Честерфилд 2:1 Алтричем
    13 января, суббота 18:00 Истли 0:1 Саутенд Юнайтед
    9 января, вторник 22:45 Файлд 2:1 Хартлпул Юнайтед
    9 января, вторник 22:45 Барнет 2:1 Дагенхэм энд Редбридж
    2 декабря, суббота 18:00 Бромли 1:0 Рочдейл
    2 декабря, суббота 18:00 Киддерминстер 2:0 Эббсфлит Юнайтед
    2 декабря, суббота 18:00 Оксфорд Сити 0:4 Мейденхед Юнайтед
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 32 тур
    3 февраля, суббота 20:30 Эббсфлит Юнайтед 0:0 Олдхэм
    3 февраля, суббота 18:00 Барнет 1:1 Уилдстон
    3 февраля, суббота 18:00 Бромли 1:1 Хартлпул Юнайтед
    3 февраля, суббота 18:00 Доркинг 1:3 Файлд
    3 февраля, суббота 18:00 Истли 1:2 Честерфилд
    3 февраля, суббота 18:00 Галифакс 1:2 Олдершот
    3 февраля, суббота 18:00 Киддерминстер 3:2 Оксфорд Сити
    3 февраля, суббота 18:00 Рочдейл 1:2 Дагенхэм энд Редбридж
    3 февраля, суббота 18:00 Солихалл Мурс 0:1 Алтричем
    3 февраля, суббота 18:00 Саутенд Юнайтед 0:1 Гейтсхед
    3 февраля, суббота 18:00 Уокинг 0:1 Борэм Вуд
    3 февраля, суббота 18:00 Йорк Сити 1:1 Мейденхед Юнайтед
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 31 тур
    27 января, суббота 18:00 Файлд 1:0 Бромли
    27 января, суббота 18:00 Олдершот 3:1 Рочдейл
    27 января, суббота 18:00 Алтричем 4:0 Истли
    27 января, суббота 18:00 Борэм Вуд 0:3 Доркинг
    27 января, суббота 18:00 Честерфилд 2:0 Саутенд Юнайтед
    27 января, суббота 18:00 Дагенхэм энд Редбридж 0:1 Киддерминстер
    27 января, суббота 18:00 Гейтсхед 1:1 Барнет
    27 января, суббота 18:00 Хартлпул Юнайтед 2:1 Йорк Сити
    27 января, суббота 18:00 Мейденхед Юнайтед 2:1 Солихалл Мурс
    27 января, суббота 18:00 Олдхэм 0:1 Уокинг
    27 января, суббота 18:00 Оксфорд Сити 1:0 Эббсфлит Юнайтед
    27 января, суббота 18:00 Уилдстон 2:0 Галифакс
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 30 тур
    24 января, среда 22:45 Борэм Вуд 4:3 Истли
    23 января, вторник 22:45 Файлд 2:2 Галифакс
    23 января, вторник 22:45 Олдершот 1:1 Бромли
    23 января, вторник 22:45 Честерфилд 1:0 Уокинг
    23 января, вторник 22:45 Дагенхэм энд Редбридж 2:1 Доркинг
    23 января, вторник 22:45 Хартлпул Юнайтед 0:1 Киддерминстер
    23 января, вторник 22:45 Мейденхед Юнайтед 0:1 Эббсфлит Юнайтед
    23 января, вторник 22:45 Олдхэм 2:0 Барнет
    23 января, вторник 22:45 Оксфорд Сити 1:2 Йорк Сити
    23 января, вторник 22:45 Уилдстон Саутенд Юнайтед
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 26 тур
    26 декабря, вторник 18:00 Олдершот 0:0 Уокинг
    26 декабря, вторник 18:00 Алтричем 1:2 Галифакс
    26 декабря, вторник 18:00 Борэм Вуд 1:1 Киддерминстер
    26 декабря, вторник 18:00 Дагенхэм энд Редбридж 4:1 Истли
    26 декабря, вторник 18:00 Доркинг 0:2 Оксфорд Сити
    26 декабря, вторник 18:00 Эббсфлит Юнайтед 2:3 Бромли
    26 декабря, вторник 18:00 Гейтсхед 1:1 Йорк Сити
    26 декабря, вторник 18:00 Хартлпул Юнайтед 1:3 Олдхэм
    26 декабря, вторник 18:00 Мейденхед Юнайтед 0:2 Уилдстон
    26 декабря, вторник 18:00 Рочдейл 2:0 Файлд
    26 декабря, вторник 18:00 Солихалл Мурс 2:0 Честерфилд
    26 декабря, вторник 18:00 Саутенд Юнайтед 0:2 Барнет
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 25 тур
    23 декабря, суббота 20:30 Бромли 2:1 Алтричем
    23 декабря, суббота 18:00 Галифакс 2:2 Рочдейл
    23 декабря, суббота 18:00 Киддерминстер 1:2 Саутенд Юнайтед
    23 декабря, суббота 18:00 Олдхэм 1:2 Гейтсхед
    23 декабря, суббота 18:00 Оксфорд Сити 1:2 Солихалл Мурс
    23 декабря, суббота 18:00 Уилдстон 4:4 Хартлпул Юнайтед
    23 декабря, суббота 18:00 Уокинг 0:0 Мейденхед Юнайтед
    23 декабря, суббота 18:00 Йорк Сити 1:1 Эббсфлит Юнайтед
    23 декабря, суббота 18:00 Файлд 1:1 Дагенхэм энд Редбридж
    23 декабря, суббота 18:00 Барнет 6:0 Борэм Вуд
    23 декабря, суббота 18:00 Честерфилд 4:0 Олдершот
    23 декабря, суббота 18:00 Истли 2:1 Доркинг
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 24 тур
    16 декабря, суббота 18:00 Олдершот 0:5 Истли
    16 декабря, суббота 18:00 Алтричем 0:1 Файлд
    16 декабря, суббота 18:00 Борэм Вуд 2:1 Оксфорд Сити
    16 декабря, суббота 18:00 Дагенхэм энд Редбридж 0:2 Уилдстон
    16 декабря, суббота 18:00 Доркинг 1:2 Уокинг
    16 декабря, суббота 18:00 Эббсфлит Юнайтед 1:1 Барнет
    16 декабря, суббота 18:00 Хартлпул Юнайтед 0:1 Честерфилд
    16 декабря, суббота 18:00 Мейденхед Юнайтед 1:0 Киддерминстер
    16 декабря, суббота 18:00 Рочдейл 0:0 Йорк Сити
    16 декабря, суббота 18:00 Солихалл Мурс 2:2 Олдхэм
    16 декабря, суббота 18:00 Саутенд Юнайтед 0:2 Бромли
    16 декабря, суббота 15:30 Гейтсхед 0:2 Галифакс
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 22 тур
    25 ноября, суббота 18:00 Олдершот 1:0 Галифакс
    25 ноября, суббота 18:00 Алтричем 5:1 Солихалл Мурс
    25 ноября, суббота 18:00 Борэм Вуд 4:2 Уокинг
    25 ноября, суббота 18:00 Честерфилд 3:2 Истли
    25 ноября, суббота 18:00 Дагенхэм энд Редбридж 1:2 Рочдейл
    25 ноября, суббота 18:00 Гейтсхед 1:1 Саутенд Юнайтед
    25 ноября, суббота 18:00 Хартлпул Юнайтед 1:3 Бромли
    25 ноября, суббота 18:00 Мейденхед Юнайтед 1:1 Йорк Сити
    25 ноября, суббота 18:00 Олдхэм 1:3 Эббсфлит Юнайтед
    25 ноября, суббота 18:00 Оксфорд Сити 2:2 Киддерминстер
    25 ноября, суббота 18:00 Уилдстон 3:2 Барнет
    25 ноября, суббота 15:00 Файлд 3:3 Доркинг
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 21 тур
    22 ноября, среда 23:00 Барнет 1:4 Олдхэм
    21 ноября, вторник 22:45 Бромли 2:2 Олдершот
    21 ноября, вторник 22:45 Истли 2:1 Борэм Вуд
    21 ноября, вторник 22:45 Эббсфлит Юнайтед 1:1 Мейденхед Юнайтед
    21 ноября, вторник 22:45 Галифакс 2:0 Файлд
    21 ноября, вторник 22:45 Киддерминстер 1:1 Хартлпул Юнайтед
    21 ноября, вторник 22:45 Рочдейл 3:0 Алтричем
    21 ноября, вторник 22:45 Солихалл Мурс 1:2 Гейтсхед
    21 ноября, вторник 22:45 Уокинг 0:2 Честерфилд
    21 ноября, вторник 22:45 Йорк Сити 2:0 Оксфорд Сити
    4 ноября, суббота 18:00 Доркинг 0:3 Дагенхэм энд Редбридж
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 20 тур
    18 ноября, суббота 18:00 Барнет 0:2 Гейтсхед
    18 ноября, суббота 18:00 Бромли 1:0 Файлд
    18 ноября, суббота 18:00 Доркинг 2:1 Борэм Вуд
    18 ноября, суббота 18:00 Истли 2:1 Алтричем
    18 ноября, суббота 18:00 Эббсфлит Юнайтед 0:4 Оксфорд Сити
    18 ноября, суббота 18:00 Галифакс 1:0 Уилдстон
    18 ноября, суббота 18:00 Киддерминстер 0:1 Дагенхэм энд Редбридж
    18 ноября, суббота 18:00 Рочдейл 2:1 Олдершот
    18 ноября, суббота 18:00 Солихалл Мурс 1:2 Мейденхед Юнайтед
    18 ноября, суббота 18:00 Саутенд Юнайтед 2:1 Честерфилд
    18 ноября, суббота 18:00 Уокинг 0:1 Олдхэм
    18 ноября, суббота 18:00 Йорк Сити 1:3 Хартлпул Юнайтед
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 19 тур
    11 ноября, суббота 20:30 Дагенхэм энд Редбридж 1:2 Солихалл Мурс
    11 ноября, суббота 18:00 Файлд 0:2 Йорк Сити
    11 ноября, суббота 18:00 Олдершот 1:0 Киддерминстер
    11 ноября, суббота 18:00 Алтричем 2:0 Саутенд Юнайтед
    11 ноября, суббота 18:00 Борэм Вуд 1:1 Бромли
    11 ноября, суббота 18:00 Честерфилд 4:2 Барнет
    11 ноября, суббота 18:00 Гейтсхед 6:0 Доркинг
    11 ноября, суббота 18:00 Хартлпул Юнайтед 2:2 Эббсфлит Юнайтед
    11 ноября, суббота 18:00 Мейденхед Юнайтед 1:0 Галифакс
    11 ноября, суббота 18:00 Олдхэм 1:1 Истли
    11 ноября, суббота 18:00 Оксфорд Сити 3:2 Уокинг
    11 ноября, суббота 18:00 Уилдстон 3:2 Рочдейл
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 18 тур
    28 октября, суббота 19:30 Йорк Сити 1:1 Галифакс
    28 октября, суббота 17:00 Борэм Вуд 1:1 Саутенд Юнайтед
    28 октября, суббота 17:00 Доркинг 2:1 Олдершот
    28 октября, суббота 17:00 Эббсфлит Юнайтед 0:1 Дагенхэм энд Редбридж
    28 октября, суббота 17:00 Гейтсхед 0:3 Файлд
    28 октября, суббота 17:00 Хартлпул Юнайтед 2:3 Рочдейл
    28 октября, суббота 17:00 Киддерминстер 1:3 Честерфилд
    28 октября, суббота 17:00 Мейденхед Юнайтед 3:2 Истли
    28 октября, суббота 17:00 Олдхэм 2:1 Алтричем
    28 октября, суббота 17:00 Оксфорд Сити 0:2 Барнет
    28 октября, суббота 17:00 Солихалл Мурс 1:0 Уилдстон
    28 октября, суббота 17:00 Уокинг 0:1 Бромли
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 17 тур
    24 октября, вторник 21:45 Файлд 3:0 Олдхэм
    24 октября, вторник 21:45 Олдершот 4:2 Мейденхед Юнайтед
    24 октября, вторник 21:45 Алтричем 1:1 Киддерминстер
    24 октября, вторник 21:45 Барнет 1:0 Солихалл Мурс
    24 октября, вторник 21:45 Бромли 2:1 Доркинг
    24 октября, вторник 21:45 Честерфилд 4:0 Йорк Сити
    24 октября, вторник 21:45 Дагенхэм энд Редбридж 1:3 Борэм Вуд
    24 октября, вторник 21:45 Истли 0:1 Уокинг
    24 октября, вторник 21:45 Галифакс 2:1 Хартлпул Юнайтед
    24 октября, вторник 21:45 Рочдейл 2:2 Гейтсхед
    24 октября, вторник 21:45 Саутенд Юнайтед 3:0 Эббсфлит Юнайтед
    24 октября, вторник 21:45 Уилдстон 3:1 Оксфорд Сити
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 15 тур
    7 октября, суббота 19:30 Доркинг 2:3 Барнет
    7 октября, суббота 17:00 Борэм Вуд 0:2 Честерфилд
    7 октября, суббота 17:00 Эббсфлит Юнайтед 0:2 Галифакс
    7 октября, суббота 17:00 Гейтсхед 0:2 Алтричем
    7 октября, суббота 17:00 Хартлпул Юнайтед 3:1 Истли
    7 октября, суббота 17:00 Киддерминстер 1:0 Уилдстон
    7 октября, суббота 17:00 Мейденхед Юнайтед 2:2 Рочдейл
    7 октября, суббота 17:00 Олдхэм 1:1 Дагенхэм энд Редбридж
    7 октября, суббота 17:00 Оксфорд Сити 3:0 Файлд
    7 октября, суббота 17:00 Солихалл Мурс 0:1 Олдершот
    7 октября, суббота 17:00 Уокинг 0:2 Саутенд Юнайтед
    7 октября, суббота 17:00 Йорк Сити 2:2 Бромли
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 14 тур
    4 октября, среда 21:45 Борэм Вуд 1:0 Хартлпул Юнайтед
    3 октября, вторник 21:45 Алтричем 2:1 Олдершот
    3 октября, вторник 21:45 Барнет 2:1 Файлд
    3 октября, вторник 21:45 Честерфилд 2:0 Бромли
    3 октября, вторник 21:45 Дагенхэм энд Редбридж 1:2 Йорк Сити
    3 октября, вторник 21:45 Доркинг 0:1 Киддерминстер
    3 октября, вторник 21:45 Истли 5:2 Эббсфлит Юнайтед
    3 октября, вторник 21:45 Гейтсхед 2:1 Уилдстон
    3 октября, вторник 21:45 Олдхэм 1:1 Мейденхед Юнайтед
    3 октября, вторник 21:45 Солихалл Мурс 2:0 Рочдейл
    3 октября, вторник 21:45 Саутенд Юнайтед 2:0 Оксфорд Сити
    3 октября, вторник 21:45 Уокинг 1:2 Галифакс
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 13 тур
    30 сентября, суббота 19:30 Оксфорд Сити 1:2 Алтричем
    30 сентября, суббота 17:00 Файлд 0:2 Уокинг
    30 сентября, суббота 17:00 Олдершот 3:2 Дагенхэм энд Редбридж
    30 сентября, суббота 17:00 Бромли 3:1 Гейтсхед
    30 сентября, суббота 17:00 Эббсфлит Юнайтед 3:1 Борэм Вуд
    30 сентября, суббота 17:00 Галифакс 2:3 Истли
    30 сентября, суббота 17:00 Хартлпул Юнайтед 0:2 Доркинг
    30 сентября, суббота 17:00 Киддерминстер 1:2 Барнет
    30 сентября, суббота 17:00 Мейденхед Юнайтед 1:1 Честерфилд
    30 сентября, суббота 17:00 Рочдейл 2:2 Саутенд Юнайтед
    30 сентября, суббота 17:00 Уилдстон 1:1 Олдхэм
    30 сентября, суббота 17:00 Йорк Сити 2:2 Солихалл Мурс
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 12 тур
    26 сентября, вторник 22:00 Рочдейл 1:2 Честерфилд
    26 сентября, вторник 21:45 Файлд 2:2 Борэм Вуд
    26 сентября, вторник 21:45 Олдершот 1:1 Саутенд Юнайтед
    26 сентября, вторник 21:45 Бромли 1:0 Истли
    26 сентября, вторник 21:45 Эббсфлит Юнайтед 0:1 Доркинг
    26 сентября, вторник 21:45 Галифакс 0:0 Дагенхэм энд Редбридж
    26 сентября, вторник 21:45 Хартлпул Юнайтед 0:2 Солихалл Мурс
    26 сентября, вторник 21:45 Киддерминстер 1:2 Олдхэм
    26 сентября, вторник 21:45 Мейденхед Юнайтед 0:1 Алтричем
    26 сентября, вторник 21:45 Оксфорд Сити 0:4 Гейтсхед
    26 сентября, вторник 21:45 Уилдстон 1:0 Уокинг
    26 сентября, вторник 21:45 Йорк Сити 2:4 Барнет
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 11 тур
    23 сентября, суббота 17:00 Алтричем 6:1 Эббсфлит Юнайтед
    23 сентября, суббота 17:00 Барнет 0:0 Галифакс
    23 сентября, суббота 17:00 Борэм Вуд 1:2 Олдершот
    23 сентября, суббота 17:00 Честерфилд 3:2 Уилдстон
    23 сентября, суббота 17:00 Дагенхэм энд Редбридж 0:1 Хартлпул Юнайтед
    23 сентября, суббота 17:00 Доркинг 1:2 Рочдейл
    23 сентября, суббота 17:00 Истли 2:1 Киддерминстер
    23 сентября, суббота 17:00 Гейтсхед 3:0 Мейденхед Юнайтед
    23 сентября, суббота 17:00 Олдхэм 4:0 Оксфорд Сити
    23 сентября, суббота 17:00 Солихалл Мурс 1:1 Бромли
    23 сентября, суббота 17:00 Саутенд Юнайтед 1:2 Файлд
    23 сентября, суббота 14:30 Уокинг 1:2 Йорк Сити
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 10 тур
    19 сентября, вторник 21:45 Алтричем 2:2 Хартлпул Юнайтед
    19 сентября, вторник 21:45 Барнет 2:1 Олдершот
    19 сентября, вторник 21:45 Честерфилд 3:2 Галифакс
    19 сентября, вторник 21:45 Дагенхэм энд Редбридж 0:1 Бромли
    19 сентября, вторник 21:45 Доркинг 3:1 Уилдстон
    19 сентября, вторник 21:45 Истли 2:2 Оксфорд Сити
    19 сентября, вторник 21:45 Гейтсхед 3:0 Киддерминстер
    19 сентября, вторник 21:45 Олдхэм 2:0 Йорк Сити
    19 сентября, вторник 21:45 Солихалл Мурс 2:1 Файлд
    19 сентября, вторник 21:45 Саутенд Юнайтед 2:0 Мейденхед Юнайтед
    19 сентября, вторник 21:45 Уокинг 1:1 Эббсфлит Юнайтед
    19 сентября, вторник 21:45 Борэм Вуд 1:1 Рочдейл
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 9 тур
    16 сентября, суббота 19:30 Киддерминстер 0:1 Солихалл Мурс
    16 сентября, суббота 17:00 Файлд 1:2 Истли
    16 сентября, суббота 17:00 Олдершот 1:1 Гейтсхед
    16 сентября, суббота 17:00 Бромли 3:0 Олдхэм
    16 сентября, суббота 17:00 Эббсфлит Юнайтед 0:1 Честерфилд
    16 сентября, суббота 17:00 Галифакс 0:1 Доркинг
    16 сентября, суббота 17:00 Хартлпул Юнайтед 0:2 Уокинг
    16 сентября, суббота 17:00 Мейденхед Юнайтед 0:1 Борэм Вуд
    16 сентября, суббота 17:00 Оксфорд Сити 0:0 Дагенхэм энд Редбридж
    16 сентября, суббота 17:00 Рочдейл 4:2 Барнет
    16 сентября, суббота 17:00 Уилдстон 0:0 Алтричем
    16 сентября, суббота 17:00 Йорк Сити 3:0 Саутенд Юнайтед
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 8 тур
    9 сентября, суббота 17:00 Файлд 0:2 Олдершот
    9 сентября, суббота 17:00 Барнет 3:0 Алтричем
    9 сентября, суббота 17:00 Бромли 4:1 Мейденхед Юнайтед
    9 сентября, суббота 17:00 Честерфилд 3:1 Дагенхэм энд Редбридж
    9 сентября, суббота 17:00 Истли 0:6 Гейтсхед
    9 сентября, суббота 17:00 Киддерминстер 1:1 Рочдейл
    9 сентября, суббота 17:00 Олдхэм 0:0 Доркинг
    9 сентября, суббота 17:00 Оксфорд Сити 5:2 Хартлпул Юнайтед
    9 сентября, суббота 17:00 Уилдстон 2:1 Эббсфлит Юнайтед
    9 сентября, суббота 17:00 Уокинг 1:1 Солихалл Мурс
    9 сентября, суббота 17:00 Йорк Сити 2:2 Борэм Вуд
    9 сентября, суббота 14:30 Галифакс 1:1 Саутенд Юнайтед
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 7 тур
    2 сентября, суббота 19:30 Гейтсхед 2:2 Олдхэм
    2 сентября, суббота 17:00 Олдершот 3:4 Честерфилд
    2 сентября, суббота 17:00 Алтричем 1:2 Бромли
    2 сентября, суббота 17:00 Борэм Вуд 0:1 Барнет
    2 сентября, суббота 17:00 Дагенхэм энд Редбридж 3:1 Файлд
    2 сентября, суббота 17:00 Доркинг 0:0 Истли
    2 сентября, суббота 17:00 Эббсфлит Юнайтед 4:1 Йорк Сити
    2 сентября, суббота 17:00 Хартлпул Юнайтед 2:1 Уилдстон
    2 сентября, суббота 17:00 Мейденхед Юнайтед 0:0 Уокинг
    2 сентября, суббота 17:00 Рочдейл 0:1 Галифакс
    2 сентября, суббота 17:00 Солихалл Мурс 3:3 Оксфорд Сити
    2 сентября, суббота 17:00 Саутенд Юнайтед 2:1 Киддерминстер
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 6 тур
    28 августа, понедельник 17:00 Файлд 3:3 Алтричем
    28 августа, понедельник 17:00 Барнет 3:2 Эббсфлит Юнайтед
    28 августа, понедельник 17:00 Бромли 2:1 Саутенд Юнайтед
    28 августа, понедельник 17:00 Честерфилд 3:2 Хартлпул Юнайтед
    28 августа, понедельник 17:00 Истли 3:0 Олдершот
    28 августа, понедельник 17:00 Галифакс 0:0 Гейтсхед
    28 августа, понедельник 17:00 Киддерминстер 0:0 Мейденхед Юнайтед
    28 августа, понедельник 17:00 Олдхэм 0:2 Солихалл Мурс
    28 августа, понедельник 17:00 Оксфорд Сити 4:0 Борэм Вуд
    28 августа, понедельник 17:00 Уилдстон 0:2 Дагенхэм энд Редбридж
    28 августа, понедельник 17:00 Уокинг 2:0 Доркинг
    28 августа, понедельник 17:00 Йорк Сити 1:3 Рочдейл
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 5 тур
    26 августа, суббота 19:30 Хартлпул Юнайтед 3:1 Файлд
    26 августа, суббота 17:00 Олдершот 3:1 Уилдстон
    26 августа, суббота 17:00 Алтричем 2:1 Честерфилд
    26 августа, суббота 17:00 Борэм Вуд 0:0 Олдхэм
    26 августа, суббота 17:00 Дагенхэм энд Редбридж 1:0 Барнет
    26 августа, суббота 17:00 Доркинг 2:2 Йорк Сити
    26 августа, суббота 17:00 Эббсфлит Юнайтед 3:0 Киддерминстер
    26 августа, суббота 17:00 Гейтсхед 1:3 Уокинг
    26 августа, суббота 17:00 Мейденхед Юнайтед 0:0 Оксфорд Сити
    25 августа, пятница 21:45 Рочдейл 2:2 Бромли
    25 августа, пятница 21:45 Саутенд Юнайтед 2:0 Истли
    25 августа, пятница 21:45 Солихалл Мурс 1:1 Галифакс
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 4 тур
    19 августа, суббота 17:00 Олдершот 1:1 Йорк Сити
    19 августа, суббота 17:00 Алтричем 1:1 Борэм Вуд
    19 августа, суббота 17:00 Барнет 2:0 Уокинг
    19 августа, суббота 17:00 Галифакс 1:1 Оксфорд Сити
    19 августа, суббота 17:00 Гейтсхед 4:1 Эббсфлит Юнайтед
    19 августа, суббота 17:00 Киддерминстер 0:0 Бромли
    19 августа, суббота 17:00 Мейденхед Юнайтед 1:0 Дагенхэм энд Редбридж
    19 августа, суббота 17:00 Рочдейл 2:0 Истли
    19 августа, суббота 17:00 Солихалл Мурс 3:0 Доркинг
    19 августа, суббота 17:00 Саутенд Юнайтед 2:3 Хартлпул Юнайтед
    19 августа, суббота 17:00 Уилдстон 3:2 Файлд
    19 августа, суббота 14:30 Честерфилд 1:1 Олдхэм
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 3 тур
    16 августа, среда 21:45 Борэм Вуд 1:2 Солихалл Мурс
    15 августа, вторник 21:45 Файлд 2:1 Киддерминстер
    15 августа, вторник 21:45 Бромли 1:1 Уилдстон
    15 августа, вторник 21:45 Дагенхэм энд Редбридж 2:4 Гейтсхед
    15 августа, вторник 21:45 Доркинг 2:1 Саутенд Юнайтед
    15 августа, вторник 21:45 Истли 3:3 Барнет
    15 августа, вторник 21:45 Эббсфлит Юнайтед 2:0 Олдершот
    15 августа, вторник 21:45 Хартлпул Юнайтед 3:1 Мейденхед Юнайтед
    15 августа, вторник 21:45 Олдхэм 1:2 Галифакс
    15 августа, вторник 21:45 Оксфорд Сити 1:2 Честерфилд
    15 августа, вторник 21:45 Уокинг 3:2 Рочдейл
    15 августа, вторник 21:45 Йорк Сити 2:2 Алтричем
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 2 тур
    12 августа, суббота 19:30 Бромли 0:2 Барнет
    12 августа, суббота 17:00 Файлд 2:4 Честерфилд
    12 августа, суббота 17:00 Борэм Вуд 2:0 Галифакс
    12 августа, суббота 17:00 Дагенхэм энд Редбридж 0:2 Саутенд Юнайтед
    12 августа, суббота 17:00 Доркинг 0:2 Мейденхед Юнайтед
    12 августа, суббота 17:00 Истли 0:0 Уилдстон
    12 августа, суббота 17:00 Эббсфлит Юнайтед 1:2 Солихалл Мурс
    12 августа, суббота 17:00 Хартлпул Юнайтед 2:1 Гейтсхед
    12 августа, суббота 17:00 Олдхэм 5:1 Олдершот
    12 августа, суббота 17:00 Оксфорд Сити 0:1 Рочдейл
    12 августа, суббота 17:00 Уокинг 2:3 Алтричем
    12 августа, суббота 17:00 Йорк Сити 0:1 Киддерминстер
    Англия. Национальная лига (2023/2024), 1 тур
    5 августа, суббота 19:30 Рочдейл 0:1 Эббсфлит Юнайтед
    5 августа, суббота 17:00 Олдершот 5:2 Оксфорд Сити
    5 августа, суббота 17:00 Алтричем 1:1 Дагенхэм энд Редбридж
    5 августа, суббота 17:00 Барнет 3:2 Хартлпул Юнайтед
    5 августа, суббота 17:00 Честерфилд 4:3 Доркинг
    5 августа, суббота 17:00 Галифакс 2:0 Бромли
    5 августа, суббота 17:00 Гейтсхед 0:2 Борэм Вуд
    5 августа, суббота 17:00 Киддерминстер 0:0 Уокинг
    5 августа, суббота 17:00 Мейденхед Юнайтед 2:2 Файлд
    5 августа, суббота 17:00 Солихалл Мурс 1:1 Истли
    5 августа, суббота 17:00 Саутенд Юнайтед 1:0 Олдхэм
    5 августа, суббота 17:00 Уилдстон 2:1 Йорк Сити
    ...Нет завершенных матчей
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