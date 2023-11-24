Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Честерфилд
|31
|26
|2
|3
|75:35
|+40
|80
|2.
|Бромли
|32
|17
|11
|4
|50:31
|+19
|62
|3.
|Барнет
|31
|18
|5
|8
|59:43
|+16
|59
|4.
|Солихалл Мурс
|31
|14
|8
|9
|47:40
|+7
|50
|5.
|Олдхэм
|30
|12
|10
|8
|43:34
|+9
|46
|6.
|Олдершот
|31
|13
|7
|11
|50:57
|-7
|46
|7.
|Гейтсхед
|30
|12
|8
|10
|51:40
|+11
|44
|8.
|Алтричем
|29
|12
|8
|9
|49:38
|+11
|44
|9.
|Саутенд Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|40:31
|+9
|44
|10.
|Галифакс
|31
|11
|10
|10
|34:34
|0
|43
|11.
|Рочдейл
|30
|11
|8
|11
|48:44
|+4
|41
|12.
|Борэм Вуд
|31
|10
|11
|10
|40:48
|-8
|41
|13.
|Мейденхед Юнайтед
|31
|9
|12
|10
|32:37
|-5
|39
|14.
|Уилдстон
|29
|10
|8
|11
|40:41
|-1
|38
|15.
|Истли
|31
|10
|8
|13
|51:58
|-7
|38
|16.
|Хартлпул Юнайтед
|32
|11
|5
|16
|48:56
|-8
|38
|17.
|Дагенхэм энд Редбридж
|32
|10
|7
|15
|40:44
|-4
|37
|18.
|Йорк Сити
|30
|7
|13
|10
|40:48
|-8
|34
|19.
|Файлд
|30
|9
|7
|14
|42:51
|-9
|34
|20.
|Уокинг
|31
|9
|6
|16
|30:39
|-9
|33
|21.
|Киддерминстер
|32
|8
|8
|16
|29:40
|-11
|32
|22.
|Доркинг
|30
|9
|5
|16
|34:50
|-16
|32
|23.
|Эббсфлит Юнайтед
|32
|8
|7
|17
|37:54
|-17
|31
|24.
|Оксфорд Сити
|32
|7
|7
|18
|43:59
|-16
|28
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Честерфилд
|16
|15
|1
|0
|47:18
|+29
|46
|2.
|Бромли
|16
|11
|4
|1
|31:15
|+16
|37
|3.
|Барнет
|15
|11
|2
|2
|30:16
|+14
|35
|4.
|Олдершот
|15
|8
|5
|2
|29:22
|+7
|29
|5.
|Уилдстон
|15
|8
|5
|2
|28:21
|+7
|29
|6.
|Саутенд Юнайтед
|14
|9
|0
|5
|25:12
|+13
|27
|7.
|Алтричем
|14
|7
|4
|3
|31:16
|+15
|25
|8.
|Истли
|15
|7
|4
|4
|29:26
|+3
|25
|9.
|Солихалл Мурс
|16
|6
|6
|4
|24:16
|+8
|24
|10.
|Хартлпул Юнайтед
|16
|7
|1
|8
|23:26
|-3
|22
|11.
|Олдхэм
|15
|6
|4
|5
|22:15
|+7
|22
|12.
|Рочдейл
|15
|6
|4
|5
|26:19
|+7
|22
|13.
|Мейденхед Юнайтед
|16
|5
|7
|4
|14:14
|0
|22
|14.
|Галифакс
|15
|5
|6
|4
|17:15
|+2
|21
|15.
|Борэм Вуд
|16
|5
|6
|5
|20:21
|-1
|21
|16.
|Файлд
|16
|5
|6
|5
|25:26
|-1
|21
|17.
|Гейтсхед
|15
|5
|5
|5
|25:20
|+5
|20
|18.
|Эббсфлит Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|19:19
|0
|18
|19.
|Оксфорд Сити
|16
|5
|3
|8
|23:26
|-3
|18
|20.
|Доркинг
|16
|5
|2
|9
|17:25
|-8
|17
|21.
|Киддерминстер
|16
|4
|5
|7
|17:18
|-1
|17
|22.
|Йорк Сити
|14
|3
|7
|4
|22:22
|0
|16
|23.
|Дагенхэм энд Редбридж
|16
|5
|0
|11
|19:26
|-7
|15
|24.
|Уокинг
|15
|3
|3
|9
|14:21
|-7
|12
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Честерфилд
|15
|11
|1
|3
|28:17
|+11
|34
|2.
|Солихалл Мурс
|15
|8
|2
|5
|23:24
|-1
|26
|3.
|Бромли
|16
|6
|7
|3
|19:16
|+3
|25
|4.
|Гейтсхед
|15
|7
|3
|5
|26:20
|+6
|24
|5.
|Барнет
|16
|7
|3
|6
|29:27
|+2
|24
|6.
|Олдхэм
|15
|6
|6
|3
|21:19
|+2
|24
|7.
|Галифакс
|16
|6
|4
|6
|17:19
|-2
|22
|8.
|Дагенхэм энд Редбридж
|16
|5
|7
|4
|21:18
|+3
|22
|9.
|Уокинг
|16
|6
|3
|7
|16:18
|-2
|21
|10.
|Борэм Вуд
|15
|5
|5
|5
|20:27
|-7
|20
|11.
|Рочдейл
|15
|5
|4
|6
|22:25
|-3
|19
|12.
|Алтричем
|15
|5
|4
|6
|18:22
|-4
|19
|13.
|Йорк Сити
|16
|4
|6
|6
|18:26
|-8
|18
|14.
|Олдершот
|16
|5
|2
|9
|21:35
|-14
|17
|15.
|Саутенд Юнайтед
|15
|4
|5
|6
|15:19
|-4
|17
|16.
|Мейденхед Юнайтед
|15
|4
|5
|6
|18:23
|-5
|17
|17.
|Хартлпул Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|25:30
|-5
|16
|18.
|Доркинг
|14
|4
|3
|7
|17:25
|-8
|15
|19.
|Киддерминстер
|16
|4
|3
|9
|12:22
|-10
|15
|20.
|Файлд
|14
|4
|1
|9
|17:25
|-8
|13
|21.
|Истли
|16
|3
|4
|9
|22:32
|-10
|13
|22.
|Эббсфлит Юнайтед
|16
|3
|4
|9
|18:35
|-17
|13
|23.
|Оксфорд Сити
|16
|2
|4
|10
|20:33
|-13
|10
|24.
|Уилдстон
|14
|2
|3
|9
|12:20
|-8
|9