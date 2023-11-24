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    Англия. Национальная лига - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Честерфилд 31 26 2 3 75:35 +40 80
    2. Бромли 32 17 11 4 50:31 +19 62
    3. Барнет 31 18 5 8 59:43 +16 59
    4. Солихалл Мурс 31 14 8 9 47:40 +7 50
    5. Олдхэм 30 12 10 8 43:34 +9 46
    6. Олдершот 31 13 7 11 50:57 -7 46
    7. Гейтсхед 30 12 8 10 51:40 +11 44
    8. Алтричем 29 12 8 9 49:38 +11 44
    9. Саутенд Юнайтед 29 13 5 11 40:31 +9 44
    10. Галифакс 31 11 10 10 34:34 0 43
    11. Рочдейл 30 11 8 11 48:44 +4 41
    12. Борэм Вуд 31 10 11 10 40:48 -8 41
    13. Мейденхед Юнайтед 31 9 12 10 32:37 -5 39
    14. Уилдстон 29 10 8 11 40:41 -1 38
    15. Истли 31 10 8 13 51:58 -7 38
    16. Хартлпул Юнайтед 32 11 5 16 48:56 -8 38
    17. Дагенхэм энд Редбридж 32 10 7 15 40:44 -4 37
    18. Йорк Сити 30 7 13 10 40:48 -8 34
    19. Файлд 30 9 7 14 42:51 -9 34
    20. Уокинг 31 9 6 16 30:39 -9 33
    21. Киддерминстер 32 8 8 16 29:40 -11 32
    22. Доркинг 30 9 5 16 34:50 -16 32
    23. Эббсфлит Юнайтед 32 8 7 17 37:54 -17 31
    24. Оксфорд Сити 32 7 7 18 43:59 -16 28
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Честерфилд 16 15 1 0 47:18 +29 46
    2. Бромли 16 11 4 1 31:15 +16 37
    3. Барнет 15 11 2 2 30:16 +14 35
    4. Олдершот 15 8 5 2 29:22 +7 29
    5. Уилдстон 15 8 5 2 28:21 +7 29
    6. Саутенд Юнайтед 14 9 0 5 25:12 +13 27
    7. Алтричем 14 7 4 3 31:16 +15 25
    8. Истли 15 7 4 4 29:26 +3 25
    9. Солихалл Мурс 16 6 6 4 24:16 +8 24
    10. Хартлпул Юнайтед 16 7 1 8 23:26 -3 22
    11. Олдхэм 15 6 4 5 22:15 +7 22
    12. Рочдейл 15 6 4 5 26:19 +7 22
    13. Мейденхед Юнайтед 16 5 7 4 14:14 0 22
    14. Галифакс 15 5 6 4 17:15 +2 21
    15. Борэм Вуд 16 5 6 5 20:21 -1 21
    16. Файлд 16 5 6 5 25:26 -1 21
    17. Гейтсхед 15 5 5 5 25:20 +5 20
    18. Эббсфлит Юнайтед 16 5 3 8 19:19 0 18
    19. Оксфорд Сити 16 5 3 8 23:26 -3 18
    20. Доркинг 16 5 2 9 17:25 -8 17
    21. Киддерминстер 16 4 5 7 17:18 -1 17
    22. Йорк Сити 14 3 7 4 22:22 0 16
    23. Дагенхэм энд Редбридж 16 5 0 11 19:26 -7 15
    24. Уокинг 15 3 3 9 14:21 -7 12
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Честерфилд 15 11 1 3 28:17 +11 34
    2. Солихалл Мурс 15 8 2 5 23:24 -1 26
    3. Бромли 16 6 7 3 19:16 +3 25
    4. Гейтсхед 15 7 3 5 26:20 +6 24
    5. Барнет 16 7 3 6 29:27 +2 24
    6. Олдхэм 15 6 6 3 21:19 +2 24
    7. Галифакс 16 6 4 6 17:19 -2 22
    8. Дагенхэм энд Редбридж 16 5 7 4 21:18 +3 22
    9. Уокинг 16 6 3 7 16:18 -2 21
    10. Борэм Вуд 15 5 5 5 20:27 -7 20
    11. Рочдейл 15 5 4 6 22:25 -3 19
    12. Алтричем 15 5 4 6 18:22 -4 19
    13. Йорк Сити 16 4 6 6 18:26 -8 18
    14. Олдершот 16 5 2 9 21:35 -14 17
    15. Саутенд Юнайтед 15 4 5 6 15:19 -4 17
    16. Мейденхед Юнайтед 15 4 5 6 18:23 -5 17
    17. Хартлпул Юнайтед 16 4 4 8 25:30 -5 16
    18. Доркинг 14 4 3 7 17:25 -8 15
    19. Киддерминстер 16 4 3 9 12:22 -10 15
    20. Файлд 14 4 1 9 17:25 -8 13
    21. Истли 16 3 4 9 22:32 -10 13
    22. Эббсфлит Юнайтед 16 3 4 9 18:35 -17 13
    23. Оксфорд Сити 16 2 4 10 20:33 -13 10
    24. Уилдстон 14 2 3 9 12:20 -8 9
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