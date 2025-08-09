Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Главная
Йовил - Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига
Йовил - Хартлпул Юнайтед
Йовил - Хартлпул Юнайтед: обзор матча 09 августа 2025
Йовил
09.08.2025, суббота, 17:00
Англия. Национальная лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Хартлпул Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Йовил - Хартлпул Юнайтед
3
1
Желтые карточки
3
1
Новости команд
Йовил
Хартлпул Юнайтед
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
6 февраля 2022, 00:10
3
Умер 32-летний капитан «Йовил Таун» Коллинз
1 апреля 2021, 20:37
Кубок Англии. «МЮ» вышел в 1/8 финала после разгрома «Йовила», «Шеффилд Уэнсдэй» прошел «Рединг»
27 января 2018, 00:48
Санчес ассистировал за «МЮ» спустя час после дебюта
27 января 2018, 00:24
5
Фанаты «Йовила» – в адрес Моуринью: «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы»
27 января 2018, 00:10
7
Умер 32-летний капитан «Йовил Таун» Коллинз
1 апреля 2021, 20:37
Кубок Англии. «МЮ» вышел в 1/8 финала после разгрома «Йовила», «Шеффилд Уэнсдэй» прошел «Рединг»
27 января 2018, 00:48
Санчес ассистировал за «МЮ» спустя час после дебюта
27 января 2018, 00:24
5
Фанаты «Йовила» – в адрес Моуринью: «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы»
27 января 2018, 00:10
7
Через час Санчес дебютирует за «Манчестер Юнайтед»
26 января 2018, 21:55
4
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
6 февраля 2022, 00:10
3
Больше новостей
Англия. Национальная лига
Англия. Национальная лига, 2 тур
Рочдейл
- : -
16.08.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 2 тур
Моркамб
- : -
16.08.2025
Брэкли Таун
Англия. Национальная лига, 2 тур
Олдершот
- : -
16.08.2025
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 2 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
16.08.2025
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 2 тур
Уилдстон
- : -
16.08.2025
Галифакс
Англия. Национальная лига, 2 тур
Рочдейл
- : -
16.08.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 2 тур
Моркамб
- : -
16.08.2025
Брэкли Таун
Англия. Национальная лига, 2 тур
Олдершот
- : -
16.08.2025
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 2 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
16.08.2025
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 2 тур
Уилдстон
- : -
16.08.2025
Галифакс
Англия. Национальная лига, 2 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
16.08.2025
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 2 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
16.08.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 2 тур
Саттон Юнайтед
- : -
16.08.2025
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 2 тур
Форест Грин
- : -
16.08.2025
Йовил
Англия. Национальная лига, 2 тур
Истли
- : -
16.08.2025
Гейтсхед
Последние матчи
Йовил
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 1 тур
Йовил
0 : 0
09.08.2025
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 46 тур
Олдершот
2 : 1
05.05.2025
Йовил
Англия. Национальная лига, 46 тур
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
05.05.2025
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 45 тур
Йовил
1 : 2
26.04.2025
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 45 тур
Рочдейл
5 : 1
26.04.2025
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 1 тур
Йовил
0 : 0
09.08.2025
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 46 тур
Олдершот
2 : 1
05.05.2025
Йовил
Англия. Национальная лига, 45 тур
Йовил
1 : 2
26.04.2025
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 44 тур
Истли
1 : 0
21.04.2025
Йовил
Англия. Национальная лига, 43 тур
Йовил
1 : 1
18.04.2025
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 1 тур
Йовил
0 : 0
09.08.2025
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 46 тур
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
05.05.2025
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 45 тур
Рочдейл
5 : 1
26.04.2025
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 44 тур
Хартлпул Юнайтед
3 : 2
21.04.2025
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 43 тур
Олдхэм
2 : 1
18.04.2025
Хартлпул Юнайтед
