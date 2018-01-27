Фанаты «Йовила» – в адрес Моуринью: «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы»

«Йовил» в матче 1/16 финала Кубка Англии принимает «Манчестер Юнайтед» (0:1, перерыв).

По информации журналиста The Independent Мигеля Делэйни, домашние болельщики по ходу первого тайма обратились к главному тренеру «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы», – цитирует журналист зрителей домашних секторов.

После 24 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы лидирует в чемпионской гонки. «МЮ» идет вторым и отстает от «горожан» на 12 очков.

«Сити» сыграет в Кубке 28 января против «Кардиффа».

Ранее клуб вышел в финал Кубка лиги, где встретится с «Арсеналом».