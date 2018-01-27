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    Фанаты «Йовила» – в адрес Моуринью: «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы»

    «Йовил» в матче 1/16 финала Кубка Англии принимает «Манчестер Юнайтед» (0:1, перерыв).

    По информации журналиста The Independent Мигеля Делэйни, домашние болельщики по ходу первого тайма обратились к главному тренеру «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы», – цитирует журналист зрителей домашних секторов.

    После 24 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы лидирует в чемпионской гонки. «МЮ» идет вторым и отстает от «горожан» на 12 очков.

    «Сити» сыграет в Кубке 28 января против «Кардиффа».

    Ранее клуб вышел в финал Кубка лиги, где встретится с «Арсеналом».

    Источник: Twitter

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    27.01.2018 00:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 января 2018, 10:53

      Маур конечно не самый приятный человек, но с какой стати болельщики непонятного клуба могут его оскорблять? что он им сделал-то?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 27 января 2018, 07:10

      а этот йовил вообще что это такое? интересно кто их тренирует?точнее спросить дерьмовая версия кого?

      1
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      ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Каратель 27 января 2018, 07:56

      Это точно.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 27 января 2018, 04:11

      Сказали фаны клуба из самого анала британии.

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > zagrizlik 27 января 2018, 07:54

      Большая вонючяя дыра сказл Президент пиндосии про ёвил))))

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 27 января 2018, 04:06

      ну, он и есть просто трепливая дрянь....

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 27 января 2018, 00:08

      Ввалили Моуру. Жесть...

      0
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