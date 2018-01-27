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  • Фанаты «Йовила» – в адрес Моуринью: «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы»

Фанаты «Йовила» – в адрес Моуринью: «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы»

27 января 2018, 00:10
7

«Йовил» в матче 1/16 финала Кубка Англии принимает «Манчестер Юнайтед» (0:1, перерыв).

По информации журналиста The Independent Мигеля Делэйни, домашние болельщики по ходу первого тайма обратились к главному тренеру «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы», – цитирует журналист зрителей домашних секторов.

После 24 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы лидирует в чемпионской гонки. «МЮ» идет вторым и отстает от «горожан» на 12 очков.

«Сити» сыграет в Кубке 28 января против «Кардиффа».

Ранее клуб вышел в финал Кубка лиги, где встретится с «Арсеналом».

Источник: Twitter
Англия. Кубок Йовил Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1517000914
Ввалили Моуру. Жесть...
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rammax fcsm
1517015206
ну, он и есть просто трепливая дрянь....
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zagrizlik
1517015499
Сказали фаны клуба из самого анала британии.
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Каратель помойников
1517026259
а этот йовил вообще что это такое? интересно кто их тренирует?точнее спросить дерьмовая версия кого?
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OfaZavr
1517039633
Маур конечно не самый приятный человек, но с какой стати болельщики непонятного клуба могут его оскорблять? что он им сделал-то?
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