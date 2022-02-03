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    Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии

    В преддверии матча 1/16 финала Кубка Англии против «Хартлпула» болельщики «Кристал Пэлас» узнали об онкологическом заболевании супруги главного тренера соперника Грэма Ли Джеммы. Ей ежемесячно нужно покупать лекарства стоимостью 5000 фунтов стерлингов.

    Фанаты «Кристал Пэлас» решили собрать деньги на некоторое количество доз. К матчу они собрали более 66 тысяч фунтов стерлингов. Этой суммы хватит на лекарства в течение более года.

    • 2 года назад у Джеммы Ли диагностировали неоперабельный рак мозга. Ей постоянно приходится принимать поддерживающую терапию.
    • «Хартлпул» выступает в Лиге 2 (4-й по силе дивизион Англии).
    • «Кристал Пэлас» победил 2:0 и прошел в 1/8 финала.

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    Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»

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