Через час Санчес дебютирует за «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч 1/16 финала Кубка Англии против «Йовила».

С первых минут встречу начнут Ромеро, Дармиан, Линделеф, Рохо, Шоу, Кэррик, Эррера, Мата, МакТоминай, Санчес, Рэшфорд.

Матч начнется в 22:55 по московскому времени. За его событиями можно будет следить здесь.

Нападающий Алексис Санчес дебютирует за «красных дьяволов». 29-летний чилиец пополнил состав команды 22 января на правах обмена на Генриха Мхитаряна, ушедшего в «Арсенал».

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