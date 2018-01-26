Через час Санчес дебютирует за «Манчестер Юнайтед»

жаль, дебют так себе... да ещё и с таким слабым соперником...
«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч 1/16 финала Кубка Англии против «Йовила».
С первых минут встречу начнут Ромеро, Дармиан, Линделеф, Рохо, Шоу, Кэррик, Эррера, Мата, МакТоминай, Санчес, Рэшфорд.
Матч начнется в 22:55 по московскому времени. За его событиями можно будет следить здесь.
Нападающий Алексис Санчес дебютирует за «красных дьяволов». 29-летний чилиец пополнил состав команды 22 января на правах обмена на Генриха Мхитаряна, ушедшего в «Арсенал».
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— Manchester United (@ManUtd) 26 января 2018 г.