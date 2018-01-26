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    Через час Санчес дебютирует за «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч 1/16 финала Кубка Англии против «Йовила».

    С первых минут встречу начнут Ромеро, Дармиан, Линделеф, Рохо, Шоу, Кэррик, Эррера, Мата, МакТоминай, Санчес, Рэшфорд.

    Матч начнется в 22:55 по московскому времени. За его событиями можно будет следить здесь.

    Нападающий Алексис Санчес дебютирует за «красных дьяволов». 29-летний чилиец пополнил состав команды 22 января на правах обмена на Генриха Мхитаряна, ушедшего в «Арсенал».

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    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    26.01.2018 21:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +169

      TY13R 27 января 2018, 01:06

      жаль, дебют так себе... да ещё и с таким слабым соперником...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 26 января 2018, 23:44

      удачи М Ю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 января 2018, 22:22

      давай алексис ! Го го го го !! вамос !

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 22:20

      хорошего дебюта!

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