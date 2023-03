Санчес ассистировал за «МЮ» спустя час после дебюта

«Манчестер Юнайтед» обыгрывает «Йовил» в матче 1/16 финала Кубка Англии (2:0, 69 минута).

На 61 минуте преимущество «красных дьяволов» удвоил Андер Эрерра. Испанец забил с передачи Алексиса Санчеса, который проводит первый матч за клуб после перехода из «Арсенала».

За событиями встречи можно следить здесь.

Beautiful counter attack as Alexis Sanchez sets up Ander Herrera for the second goal #YTFC #YEOMUN #MUFC pic.twitter.com/xctagL4Qsg