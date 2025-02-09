Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)

В матче 1/16 финала Кубка Англии лидер АПЛ, победитель общего этапа Лиги чемпионов этого сезона «Ливерпуль» в гостях неожиданно уступил команде «Плимут Аргайл» со счетом 0:1. Хозяева занимают последнее 24-е место в текущем розыгрыше Чемпионшипа.
Единственный гол забил Райан Харди на 53-й минуте с пенальти.
Для «Ливерпуля» это четвертое поражение в нынешнем сезоне.
Для «Плимтуа» это второй матч в сезоне, в котором он не пропустил.
Англия. Кубок. 1/16 финала
Плимут Аргайл – Ливерпуль – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Харди, 53 (с пенальти).