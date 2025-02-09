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  • Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)

Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)

В матче 1/16 финала Кубка Англии лидер АПЛ, победитель общего этапа Лиги чемпионов этого сезона «Ливерпуль» в гостях неожиданно уступил команде «Плимут Аргайл» со счетом 0:1. Хозяева занимают последнее 24-е место в текущем розыгрыше Чемпионшипа.

Единственный гол забил Райан Харди на 53-й минуте с пенальти.

Для «Ливерпуля» это четвертое поражение в нынешнем сезоне.

Для «Плимтуа» это второй матч в сезоне, в котором он не пропустил.

Англия. Кубок. 1/16 финала

Плимут Аргайл – Ливерпуль – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Харди, 53 (с пенальти).

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Источник: «Бомбардир»

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09.02.2025 19:59
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Комментарии (6)
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swot1205
1739121444
такими лохами оказаться, еще нужно суметь !!!
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k611
1739125108
Кто то денег поднял, поставив на Плимут. Коэффициент там был не хилый наверно.
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n876
1739126846
Это Кубок Англии детки.Там ---никогда не говори никогда.
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swot1205
1739127710
Лохи вчерашние!
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