Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)

В матче 1/16 финала Кубка Англии лидер АПЛ, победитель общего этапа Лиги чемпионов этого сезона «Ливерпуль» в гостях неожиданно уступил команде «Плимут Аргайл» со счетом 0:1. Хозяева занимают последнее 24-е место в текущем розыгрыше Чемпионшипа.

Единственный гол забил Райан Харди на 53-й минуте с пенальти.

Для «Ливерпуля» это четвертое поражение в нынешнем сезоне.

Для «Плимтуа» это второй матч в сезоне, в котором он не пропустил.

Англия. Кубок. 1/16 финала

Плимут Аргайл – Ливерпуль – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Харди, 53 (с пенальти).

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