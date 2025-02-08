Реакция Рабинера на дебютный гол Хусанова за «Манчестер Сити»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на дебютный гол Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».
- Узбекистанец забил в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Лейтон Ориент» (2:1).
- Хусанов куплен в январе у «Ланса» за 50 миллионов евро с учетом бонусов.
- До «Ланса» игрок выступал за «Энергетик-БГУ» из Беларуси.
«Такие приятные случайности могут укрепить веру в себя, чего Хусанову, поздравляя его с первым голом за «Манчестер Сити», и желаю! Он даже и не обрадовался толком», – написал Рабинер.