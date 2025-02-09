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  • Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»

Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после гостевого матча 1/16 финала Кубка Англии с «Плимут Аргайл» (0:1) назвал заслуженной победу хозяев.

«Плимут» провел прекрасный матч. Хороший план на игру, команда заслуживает лестных слов. У нас был не очень хороший день, и этот счет стал его итогом. Я не могу сказать, что парни не боролись. Обе команды почти не создавали голевых возможностей, а потом случился пенальти. В такой игре все решает один момент. Этот момент был у соперника, и он заслужил победу.

Действуя против такой системы игры, тяжело создавать моменты. Я не был этим удивлен. Соперник был очень агрессивен, когда мяч был у нас. Нелегко создавать моменты, когда не хватает сыгранности. Всем больно. Мы хотели пройти как можно дальше», – сказал Слот в эфире ITV.

  • Единственный гол забил Райан Харди на 53-й минуте с пенальти.
  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и занял первое место на общем этапа Лиги чемпионов этого сезона.
  • «Плимут» идет на последней 24-й позиции в Чемпионшипе.

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Источник: Sky Sports

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09.02.2025 21:52
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Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1739127390
Лукавит))хотел бы,прошел бы))разгрузил весну себе
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