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Россия. Женская Суперлига
Футбольные тренеры
женская Суперлига 2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Тарханов Александр
Енисей-М
2
Маруняк Василий
ЖФК Крылья Советов
3
Бабаев Гамаль
Анжи (мол)
4
Зиновьев Максим
ЖФК Динамо
5
Суслова Елена
Звезда-2005
6
Гаврилин Игорь
ЖФК Ростов
7
Карасева Наталья
Рязань-ВДВ
8
Козлов Вадим
ЖФК Спартак
9
Фомина Елена
ЖФК Локомотив
10
Сахабутдинов Марс
ЖФК Рубин
11
Тарасюк Алексей
ЖФК Зенит
12
Алексеев Евгений
ЖФК Енисей
13
Богданавичус Андрей
ЖФК Чертаново
14
Русецкий Сергей
ЖФК ЦСКА
15
Лаврентьев Сергей
-
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