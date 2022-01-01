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Россия. Женская Суперлига
Футбольные стадионы
женская Суперлига 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Звезда
Пермь
17 000
2
Смена
Санкт-Петербург
3 000
3
академии "Спартак"
Москва
2 700
4
Арена Чертаново
Москва
4 000
5
Академии ФК "Краснодар"
Краснодар
3 000
6
Сапсан Арена
Москва
8 700
7
Олимп им. Виктора Понедельника
Ростов-на-Дону
15 840
8
Рубин
Казань
10 000
9
УТБ "Новогорск-Динамо"
Новогорск
100
10
Металлург
Самара
35 000
11
Спартак
Рязань
6 000
12
Новые Химки
Химки
3 066
13
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Красноярск
3 000
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