Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Австралии и сборной Турции состоится 14 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс», начало – в 07:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».
Форма команд
Австралия
Сборная Австралии провела 10 последних матчей: 5 побед, 1 ничья, 4 поражения. Команда забила 13 голов (1.3 за игру) и пропустила 10 (1.0 за игру). В 30% матчей фиксировались сухие игры, а «обе забьют» проходило в 40% встреч.
В последних играх Австралия обыграла Кюрасао (5:1), Камерун (1:0), Новую Зеландию (1:0 и 3:1), сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а также уступила Мексике (0:1), США (1:2), Колумбии (0:3) и Венесуэле (0:1). Команда демонстрирует нестабильность, особенно против соперников с высоким уровнем атаки.
Турция
Сборная Турции провела 10 последних матчей: 8 побед, 1 ничья, 1 поражение. Команда забила 25 голов (2.5 за игру) и пропустила 13 (1.3 за игру). В 70% матчей проходил тотал больше 2.5, а «обе забьют» фиксировалось в 50% встреч.
В последних играх Турция обыграла Венесуэлу (2:1), Северную Македонию (4:0), Румынию (1:0), Грузию (4:1 и 3:2), Болгарию (2:0 и 6:1), сыграла вничью с Испанией (2:2), а также уступила Испании (0:6). Команда находится в хорошей атакующей форме и регулярно забивает.
Статистика и игровой баланс
По статистике преимущество у сборной Турции: 25 забитых мячей против 13 у Австралии (2.5 против 1.3 за игру). Турция также чаще побеждает (80% против 50%) и чаще участвует в результативных матчах (70% ТБ 2.5).
Австралия делает ставку на более прагматичный футбол и плотную оборону, но против сильных атакующих соперников регулярно допускает ошибки. Турция же играет агрессивнее и создаeт больше моментов, но иногда уязвима в матчах против топ-сборных.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают матч с преимуществом сборной Турции за счeт более высокой результативности и стабильности результатов, однако Австралия способна навязать плотную борьбу за счeт организованной обороны и компактной игры.
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной Австралии
|
5.20
|
5.40
|
Ничья
|
3.80
|
3.85
|
Победа сборной Турции
|
1.74
|
1.70
|
Двойной шанс: Австралия не проиграет
|
2.12
|
2.15
|
Двойной шанс: Турция не проиграет
|
1.17
|
1.15
|
Тотал меньше 2.5
|
1.82
|
1.78
|
Тотал больше 2.5
|
2.00
|
2.05
|
Фора сборной Турции (–1)
|
2.24
|
2.20
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Кратко о главных рынках
Исход матча
Сборная Турции выглядит более мощной и стабильной командой в атаке, регулярно забивает и контролирует темп игры. Австралия действует более осторожно и делает ставку на дисциплину, но против соперников уровня Турции часто испытывает проблемы в обороне. В целом Турция имеет преимущество, но матч может получиться упорным.
Тоталы
Матч склоняется к средне– и верховому сценарию. Турция часто участвует в результативных встречах (70% ТБ 2.5), тогда как Австралия играет более осторожно, но допускает голы в матчах против сильных соперников. Ожидаемый диапазон – 2–3 мяча.
Форы
Турция чаще побеждает с разницей в 1–2 мяча, но не всегда стабильно закрывает матчи без пропущенных голов. Австралия способна удерживать плотный счeт, но под давлением атакующей линии соперника часто проседает. Наиболее вероятный сценарий – победа Турции с минимальным или умеренным преимуществом.
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