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  • Коэффициенты букмекеров на матч: Австралия – Турция 14 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Австралия – Турция 14 июня 2026 года

Вчера, 15:38

Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Австралии и сборной Турции состоится 14 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс», начало – в 07:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Австралия

Сборная Австралии провела 10 последних матчей: 5 побед, 1 ничья, 4 поражения. Команда забила 13 голов (1.3 за игру) и пропустила 10 (1.0 за игру). В 30% матчей фиксировались сухие игры, а «обе забьют» проходило в 40% встреч.

В последних играх Австралия обыграла Кюрасао (5:1), Камерун (1:0), Новую Зеландию (1:0 и 3:1), сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а также уступила Мексике (0:1), США (1:2), Колумбии (0:3) и Венесуэле (0:1). Команда демонстрирует нестабильность, особенно против соперников с высоким уровнем атаки.

Турция

Сборная Турции провела 10 последних матчей: 8 побед, 1 ничья, 1 поражение. Команда забила 25 голов (2.5 за игру) и пропустила 13 (1.3 за игру). В 70% матчей проходил тотал больше 2.5, а «обе забьют» фиксировалось в 50% встреч.

В последних играх Турция обыграла Венесуэлу (2:1), Северную Македонию (4:0), Румынию (1:0), Грузию (4:1 и 3:2), Болгарию (2:0 и 6:1), сыграла вничью с Испанией (2:2), а также уступила Испании (0:6). Команда находится в хорошей атакующей форме и регулярно забивает.

Статистика и игровой баланс

По статистике преимущество у сборной Турции: 25 забитых мячей против 13 у Австралии (2.5 против 1.3 за игру). Турция также чаще побеждает (80% против 50%) и чаще участвует в результативных матчах (70% ТБ 2.5).

Австралия делает ставку на более прагматичный футбол и плотную оборону, но против сильных атакующих соперников регулярно допускает ошибки. Турция же играет агрессивнее и создаeт больше моментов, но иногда уязвима в матчах против топ-сборных.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают матч с преимуществом сборной Турции за счeт более высокой результативности и стабильности результатов, однако Австралия способна навязать плотную борьбу за счeт организованной обороны и компактной игры.

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной Австралии

5.20

5.40

Ничья

3.80

3.85

Победа сборной Турции

1.74

1.70

Двойной шанс: Австралия не проиграет

2.12

2.15

Двойной шанс: Турция не проиграет

1.17

1.15

Тотал меньше 2.5

1.82

1.78

Тотал больше 2.5

2.00

2.05

Фора сборной Турции (–1)

2.24

2.20

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная Турции выглядит более мощной и стабильной командой в атаке, регулярно забивает и контролирует темп игры. Австралия действует более осторожно и делает ставку на дисциплину, но против соперников уровня Турции часто испытывает проблемы в обороне. В целом Турция имеет преимущество, но матч может получиться упорным.

Тоталы

Матч склоняется к средне– и верховому сценарию. Турция часто участвует в результативных встречах (70% ТБ 2.5), тогда как Австралия играет более осторожно, но допускает голы в матчах против сильных соперников. Ожидаемый диапазон – 2–3 мяча.

Форы

Турция чаще побеждает с разницей в 1–2 мяча, но не всегда стабильно закрывает матчи без пропущенных голов. Австралия способна удерживать плотный счeт, но под давлением атакующей линии соперника часто проседает. Наиболее вероятный сценарий – победа Турции с минимальным или умеренным преимуществом.

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Где смотреть матч Австралия – Турция: во сколько прямая трансляция 14 июня 2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Турция Австралия
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