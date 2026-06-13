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Коэффициенты букмекеров на матч: Бразилия – Марокко 14 июня 2026 года

Вчера, 15:34

Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Бразилии и сборной Марокко состоится 14 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф-стэдиум», начало – в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Бразилия

Сборная Бразилии провела 10 последних матчей: 6 побед, 1 ничья, 3 поражения. Команда забила 25 голов (2.5 за игру) и пропустила 11 (1.1 за игру). В 60% матчей проходил вариант «обе забьют», а тотал больше 2.5 – в 70% встреч.

В последних играх Бразилия обыграла Египет (2:1), Панаму (6:2), Хорватию (3:1), Тунис (1:1), Сенегал (2:0), Южную Корею (5:0) и Чили (3:0), но уступила Франции (1:2), Японии (2:3) и Боливии (0:1). Команда играет в яркий атакующий футбол, но при этом допускает ошибки в обороне против топ-соперников.

Сборная Марокко

Сборная Марокко провела 10 последних матчей: 7 побед, 3 ничьи, 0 поражений. Команда забила 20 голов (2.0 за игру) и пропустила 4 (0.4 за игру). В 60% матчей Марокко сыграло на ноль, а тотал больше 2.5 проходил в 40% встреч.

В последних играх Марокко сыграло вничью с Норвегией (1:1) и Эквадором (1:1), обыграло Мадагаскар (4:0), Бурунди (5:0), Парагвай (2:1), Камерун (2:0), Танзанию (1:0), Замбию (3:0) и Мали (1:1). Команда демонстрирует высокую организованность и крайне низкое количество поражений.

Статистика и игровой баланс

По статистике Бразилия имеет более мощную атаку: 25 забитых мячей против 20 у Марокко (2.5 против 2.0 за игру). Однако Марокко значительно сильнее в обороне – всего 4 пропущенных мяча против 11 у Бразилии (0.4 против 1.1).

Бразилия чаще играет в результативные матчи (70% ТБ 2.5 и 60% «обе забьют»), тогда как Марокко более прагматична и дисциплинирована в обороне (60% сухих матчей).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают один из самых статусных матчей тура, где Бразилия считается фаворитом за счeт атакующего потенциала, однако Марокко подходит к турниру без поражений и с отличной обороной.

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной Бразилии

1.72

1.70

Ничья

3.70

3.75

Победа сборной Марокко

5.50

5.70

Двойной шанс: Бразилия не проиграет

1.16

1.14

Двойной шанс: Марокко не проиграет

2.15

2.15

Тотал меньше 2.5

1.68

1.70

Тотал больше 2.5

2.20

2.20

Фора сборной Бразилии (–1)

2.16

2.45

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная Бразилии выглядит более мощной в атаке и чаще создаeт большое количество моментов, однако сборная Марокко компенсирует это организованной обороной и высокой дисциплиной. На бумаге Бразилия имеет преимущество, но текущая форма Марокко делает матч потенциально плотным и осторожным по сценарию.

Тоталы

Матч сочетает два противоположных профиля: Бразилия регулярно участвует в результативных играх, тогда как Марокко часто «сушит» соперников. Это создаeт баланс между верховым и низовым сценарием. Базовый диапазон – 2–3 гола, с возможностью как открытой игры, так и осторожного первого тайма.

Форы

Бразилия чаще играет в матчи с разницей в 1–2 мяча, но против организованных соперников иногда испытывает трудности. Марокко редко проигрывает крупно и стабильно держит оборону. Поэтому наиболее вероятный сценарий – минимальная победа одной из команд либо ничья без явного перевеса.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Марокко Бразилия
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