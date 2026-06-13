Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Бразилии и сборной Марокко состоится 14 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф-стэдиум», начало – в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Бразилия

Сборная Бразилии провела 10 последних матчей: 6 побед, 1 ничья, 3 поражения. Команда забила 25 голов (2.5 за игру) и пропустила 11 (1.1 за игру). В 60% матчей проходил вариант «обе забьют», а тотал больше 2.5 – в 70% встреч.

В последних играх Бразилия обыграла Египет (2:1), Панаму (6:2), Хорватию (3:1), Тунис (1:1), Сенегал (2:0), Южную Корею (5:0) и Чили (3:0), но уступила Франции (1:2), Японии (2:3) и Боливии (0:1). Команда играет в яркий атакующий футбол, но при этом допускает ошибки в обороне против топ-соперников.

Сборная Марокко

Сборная Марокко провела 10 последних матчей: 7 побед, 3 ничьи, 0 поражений. Команда забила 20 голов (2.0 за игру) и пропустила 4 (0.4 за игру). В 60% матчей Марокко сыграло на ноль, а тотал больше 2.5 проходил в 40% встреч.

В последних играх Марокко сыграло вничью с Норвегией (1:1) и Эквадором (1:1), обыграло Мадагаскар (4:0), Бурунди (5:0), Парагвай (2:1), Камерун (2:0), Танзанию (1:0), Замбию (3:0) и Мали (1:1). Команда демонстрирует высокую организованность и крайне низкое количество поражений.

Статистика и игровой баланс

По статистике Бразилия имеет более мощную атаку: 25 забитых мячей против 20 у Марокко (2.5 против 2.0 за игру). Однако Марокко значительно сильнее в обороне – всего 4 пропущенных мяча против 11 у Бразилии (0.4 против 1.1).

Бразилия чаще играет в результативные матчи (70% ТБ 2.5 и 60% «обе забьют»), тогда как Марокко более прагматична и дисциплинирована в обороне (60% сухих матчей).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают один из самых статусных матчей тура, где Бразилия считается фаворитом за счeт атакующего потенциала, однако Марокко подходит к турниру без поражений и с отличной обороной.

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной Бразилии 1.72 1.70 Ничья 3.70 3.75 Победа сборной Марокко 5.50 5.70 Двойной шанс: Бразилия не проиграет 1.16 1.14 Двойной шанс: Марокко не проиграет 2.15 2.15 Тотал меньше 2.5 1.68 1.70 Тотал больше 2.5 2.20 2.20 Фора сборной Бразилии (–1) 2.16 2.45

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная Бразилии выглядит более мощной в атаке и чаще создаeт большое количество моментов, однако сборная Марокко компенсирует это организованной обороной и высокой дисциплиной. На бумаге Бразилия имеет преимущество, но текущая форма Марокко делает матч потенциально плотным и осторожным по сценарию.

Тоталы

Матч сочетает два противоположных профиля: Бразилия регулярно участвует в результативных играх, тогда как Марокко часто «сушит» соперников. Это создаeт баланс между верховым и низовым сценарием. Базовый диапазон – 2–3 гола, с возможностью как открытой игры, так и осторожного первого тайма.

Форы

Бразилия чаще играет в матчи с разницей в 1–2 мяча, но против организованных соперников иногда испытывает трудности. Марокко редко проигрывает крупно и стабильно держит оборону. Поэтому наиболее вероятный сценарий – минимальная победа одной из команд либо ничья без явного перевеса.

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