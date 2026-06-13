Матч группового этапа чемпионата мира между сборной Германии и сборной Кюрасао состоится 14 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Хьюстоне на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум», начало – в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ», а также в онлайн-кинотеатрах Okko и START.

Форма команд

Германия

Сборная Германии провела 10 последних матчей: 9 побед, 0 ничьих, 1 поражение. Команда забила 28 голов (2.8 за игру) и пропустила 8 (0.8 за игру). В 50% матчей фиксировались сухие победы, а «обе забьют» проходило в 40% встреч.

В последних играх Германия обыграла США (2:1), Финляндию (4:0), Гану (2:1), Швейцарию (4:3), Словакию (6:0 и 2:0), Люксембург (2:0 и 4:0), Северную Ирландию (1:0 и 3:1), а также уступила Словакии (0:2). Команда демонстрирует мощную атакующую форму и высокий темп игры.

Кюрасао

Сборная Кюрасао провела 10 последних матчей: 4 победы, 3 ничьи, 3 поражения. Команда забила 19 голов (1.9 за игру) и пропустила 14 (1.4 за игру). В 50% матчей проходил тотал больше 2.5, а «обе забьют» фиксировалось в 40% встреч.

В последних играх Кюрасао обыграла Арубу (4:0), Бермуды (7:0 и 3:2), Ямайку (2:0), Тринидад и Тобаго (1:0), сыграла вничью с Ямайкой (0:0) и Тринидадом и Тобаго (0:0), а также уступила Шотландии (1:4), Австралии (1:5) и Китаю (0:2). Команда способна забивать, но нестабильна против топ-соперников.

Статистика и игровой баланс

По статистике преимущество у сборной Германии: 28 забитых мячей против 19 у Кюрасао (2.8 против 1.9 за игру). Также Германия заметно надeжнее в обороне – 8 пропущенных против 14.

Германия чаще контролирует матчи (67% владения) и создаeт больше моментов (18.2 удара за игру против 12.2). Кюрасао действует более прямолинейно и допускает больше ударов по своим воротам, особенно против команд высокого уровня.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают уверенное преимущество сборной Германии за счeт высокого уровня организации, интенсивного прессинга и стабильной атакующей линии. Кюрасао способна забивать, но значительно уступает в классе.

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной Германии 1.04 1.05 Ничья 19.00 14.00 Победа сборной Кюрасао 36.00 56.00 Двойной шанс: Германия не проиграет 11.5 10.00 Двойной шанс: Кюрасао не проиграет – – Тотал меньше 2.5 1.71 4.30 Тотал больше 2.5 2.16 1.16 Фора сборной Германии (–1) – –

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная Германии выглядит явным фаворитом благодаря высокой реализации моментов и доминированию в контроле мяча. Кюрасао способна создавать отдельные опасные эпизоды, но против соперников такого уровня часто теряет структуру и допускает ошибки в обороне.

Тоталы

Матч имеет выраженный верховой потенциал. Германия в среднем забивает 2.8 гола за игру и часто участвует в результативных встречах (70% ТБ 2.5). Кюрасао также способна поддержать темп за счeт атакующей активности. Базовый сценарий – 3 и более голов.

Форы

Германия часто побеждает с разницей в 2+ мяча, особенно против соперников ниже классом. Кюрасао может забить, но редко выдерживает давление топ-команд на протяжении всего матча. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа Германии с разницей в 2–3 мяча.

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