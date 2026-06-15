Клопп извинился перед тренером сборной Германии: «Мне скоро 59, а я все еще идиот»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп извинился перед главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом.
Это произошло во время их интервью у поля после матча ЧМ-2026 Германия – Кюрасао (7:1).
- Клопп и Томас Мюллер, работающие на ЧМ-2026 в качестве экспертов, предложили главному тренеру сборной Германии убрать из стартового состава Джамала Мусиалу и заменить его на Дениза Ундава. Экс-тренер мерсисайдцев также заявил: «К счастью, Юлиан Нагельсманн все еще выбирает состав».
- 38-летний Нагельсман в ответ сказал: «Юрген и Томас добились больших успехов в футболе, они имеют право говорить то, что хотят».
«Есть еще кое-что, что я должен сказать, нам еще нужно найти для этого время. Мы также неофициально являемся частью команды, мы абсолютно на вашей стороне.
Я уже нашел самое ненавистное варажение года: «Все еще». Я мог бы ударить себя по лицу за это, но было уже слишком поздно, и я был на телевидении. Это просто вырвалось так небрежно и не имеет абсолютно никакого отношения к делу.
Я понял: послезавтра мне исполнится 59, и я все еще идиот. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали. Не произойдет ничего такого, что может быть направлено на срыв процесса», – сказал Клопп.
После этого Нагельсманн рассмеялся и в конце интервью обменялся рукопожатиями с Клоппом и Мюллером.
- Голы у Германии в прошедшем матче забили Феликс Нмеча (6-я минута), Нико Шлоттербек (38-я), дважды Кай Хаверц (45+5-я с пенальти и 88-я), Джамал Мусиала (47-я минута), Натаниэль Браун (68-я) и Дениз Ундав (78-я). У Кюрасао забил Ливано Комененсия на 21-й.
- Также в группе E выступают Кот-д'Ивуар и Эквадор.