Клопп извинился перед тренером сборной Германии: «Мне скоро 59, а я все еще идиот»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп извинился перед главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом.

Это произошло во время их интервью у поля после матча ЧМ-2026 Германия – Кюрасао (7:1).

Клопп и Томас Мюллер, работающие на ЧМ-2026 в качестве экспертов, предложили главному тренеру сборной Германии убрать из стартового состава Джамала Мусиалу и заменить его на Дениза Ундава. Экс-тренер мерсисайдцев также заявил: «К счастью, Юлиан Нагельсманн все еще выбирает состав».

38-летний Нагельсман в ответ сказал: «Юрген и Томас добились больших успехов в футболе, они имеют право говорить то, что хотят».

«Есть еще кое-что, что я должен сказать, нам еще нужно найти для этого время. Мы также неофициально являемся частью команды, мы абсолютно на вашей стороне.

Я уже нашел самое ненавистное варажение года: «Все еще». Я мог бы ударить себя по лицу за это, но было уже слишком поздно, и я был на телевидении. Это просто вырвалось так небрежно и не имеет абсолютно никакого отношения к делу.

Я понял: послезавтра мне исполнится 59, и я все еще идиот. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали. Не произойдет ничего такого, что может быть направлено на срыв процесса», – сказал Клопп.

После этого Нагельсманн рассмеялся и в конце интервью обменялся рукопожатиями с Клоппом и Мюллером.